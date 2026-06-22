Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban

amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd. A dandárt 2027-ig töltenék fel, az állomány harmada már a balti ország területén van.

Pistorius hétfőn utazik Litvániába, ahol megfigyelőként részt vesz a jelenleg ott állomásozó német 45. páncélosdandár hadgyakorlatán.