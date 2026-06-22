Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban

Miniszteri beismerés: a fősodratú német politika egyesült a háborús pszichózisban
Boris Pistorius szerint aki nem oroszfóbiás, nem retteg Putyintól és egy jövőbeli háborútól, az nem demokratikus felfogású.
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
A Bundeswehr (német hadsereg) szükség esetén
kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban
– mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában.
A tárcavezető úgy fogalmazott, ugyan továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként fog jelentkezni a balti országban teljesítendő szolgálatra, de valószínűleg lesz egy „bizonyos százalék”, amelyet kötelezni kell.
„Ez a bevetési készültség kérdése helyben” – mondta Pistorius.
„Számomra az a döntő, hogy a dandár a végén megvalósuljon és teljesítse feladatát”
– fűzte hozzá.
A védelmi miniszter szerint különösen olyan szakterületeken keletkezhet személyzethiány, mint a műszaki, logisztikai feladatok, vagy a nukleáris, biológiai és vegyvédelmi alakulatok. Ezeknél a jelentkezők köre is jóval kisebb, mint a harcoló alakulatoknál, s amennyiben az önkéntesek száma nem lenne elegendő, úgy első körben személyzeti megbeszéléseket folytatnak le. „És szükség esetén akkor kötelezettséget állapítanak meg” – mondta Pistorius.
Németország egy dandár létrehozásán dolgozik, amelyet tartósan telepítenének Litvánia területére. A mintegy 5000 fős alakulat a NATO keleti szárnya erősítésének egyik kiemelt projektje,
amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd. A dandárt 2027-ig töltenék fel, az állomány harmada már a balti ország területén van.
Pistorius hétfőn utazik Litvániába, ahol megfigyelőként részt vesz a jelenleg ott állomásozó német 45. páncélosdandár hadgyakorlatán.
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Boris Pistorius szerint aki nem oroszfóbiás, nem retteg Putyintól és egy jövőbeli háborútól, az nem demokratikus felfogású.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet
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