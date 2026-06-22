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boris pistorius bundeswehr litvánia orosz-ukrán háború németország

Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban

2026. június 22. 06:04

Ha nem megy önként, megy kényszerrel.

2026. június 22. 06:04
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A Bundeswehr (német hadsereg) szükség esetén 

kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban 

– mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában.

A tárcavezető úgy fogalmazott, ugyan továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként fog jelentkezni a balti országban teljesítendő szolgálatra, de valószínűleg lesz egy „bizonyos százalék”, amelyet kötelezni kell.

„Ez a bevetési készültség kérdése helyben” – mondta Pistorius. 

„Számomra az a döntő, hogy a dandár a végén megvalósuljon és teljesítse feladatát” 

– fűzte hozzá.

A védelmi miniszter szerint különösen olyan szakterületeken keletkezhet személyzethiány, mint a műszaki, logisztikai feladatok, vagy a nukleáris, biológiai és vegyvédelmi alakulatok. Ezeknél a jelentkezők köre is jóval kisebb, mint a harcoló alakulatoknál, s amennyiben az önkéntesek száma nem lenne elegendő, úgy első körben személyzeti megbeszéléseket folytatnak le. „És szükség esetén akkor kötelezettséget állapítanak meg” – mondta Pistorius.

Németország egy dandár létrehozásán dolgozik, amelyet tartósan telepítenének Litvánia területére. A mintegy 5000 fős alakulat a NATO keleti szárnya erősítésének egyik kiemelt projektje, 

amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd. A dandárt 2027-ig töltenék fel, az állomány harmada már a balti ország területén van.

Pistorius hétfőn utazik Litvániába, ahol megfigyelőként részt vesz a jelenleg ott állomásozó német 45. páncélosdandár hadgyakorlatán.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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Összesen 14 komment

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recipp
2026. június 22. 08:01
Helyes A Bundeswehr (német hadsereg) szükség esetén kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban - mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában olyan szakterületeken keletkezhet személyzethiány, mint a műszaki, logisztikai feladatok, vagy a nukleáris, biológiai és vegyvédelmi alakulatok. Ezeknél a jelentkezők köre is jóval kisebb, mint a harcoló alakulatoknál, s amennyiben az önkéntesek száma nem lenne elegendő, úgy első körben személyzeti megbeszéléseket folytatnak le. „És szükség esetén akkor kötelezettséget állapítanak meg” – mondta Pistorius.Németország egy dandár létrehozásán dolgozik, amelyet tartósan telepítenének Litvánia területére. A mintegy 5000 fős alakulat a NATO keleti szárnya erősítésének egyik kiemelt projektje, amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd
Válasz erre
0
1
Magyarorszag-elveszett
2026. június 22. 07:39
Ruszin Szendi háromszor megüzente neki, hogy nincs háború. Ez a hülye meg azt hiszi van.
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5
0
google-2
2026. június 22. 07:39
A németek sem lettek okosabbak. Miután jét világháborút elvesztettek, szemeznek a harmadikkal.
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3
0
ihavrilla
2026. június 22. 07:36
Deja vu.
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1
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