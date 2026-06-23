Brüsszel azt üzeni a briteknek: Nem kérünk belőletek!

Keir Starmer az elmúlt évtized hatodik miniszterelnöke, akit a egyre őrültebbé váló brit politikai rendszer felőrölt és kiköpött, miközben a Munkáspárt a brexit kényes kérdésében továbbra is ugyanolyan megosztott, mint valaha – írja az Euractiv.

Az Európai Bizottság álláspontja régóta az, hogy a labda az Egyesült Királyság térfelén van.