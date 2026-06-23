Brüsszel azt üzeni a briteknek: Nem kérünk belőletek!

Tíz évvel a Brexit-szavazás után: a brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba
A felmérések szerint a 18–28 évesek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását.
Hiába akar a britek jelentős része visszatérni az EU-ba, az unió urai nem olyan lelkesek.
Keir Starmer az elmúlt évtized hatodik miniszterelnöke, akit a egyre őrültebbé váló brit politikai rendszer felőrölt és kiköpött, miközben a Munkáspárt a brexit kényes kérdésében továbbra is ugyanolyan megosztott, mint valaha – írja az Euractiv.
Az Európai Bizottság álláspontja régóta az, hogy a labda az Egyesült Királyság térfelén van.
De az igazság az, hogy az EU magas rangú vezetői sem értenek egyet abban, hogy visszafogadják-e a briteket.
Barnier, aki az akkori 27 tagállam nevében vezette a tárgyalásokat, a múlt héten a The Guardian című lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Nagy-Britannia rendkívül kedvező feltételekkel csatlakozhatna újra, megtarthatná saját valutáját, és kívül maradhatna a schengeni szabad utazási övezeten.
Jean-Claude Juncker azonban, aki a brexit-évek alatt Barnier felettese volt, a The FT-nek azt nyilatkozta, hogy az újbóli csatlakozás egyszerűen nem lehetséges.
A legtöbb uniós kormány hidegen fogadná Nagy-Britanniát – mondta a luxemburgi politikus, aki a sorsdöntő 2016-os népszavazás idején vezette a Bizottságot.
Annak ellenére, hogy Wes Streeting – aki egykor a Munkáspárt vezetői posztjáért versenyző jelölt volt – felvetette az újbóli csatlakozás lehetőségét, Nagy-Britannia visszatérése nem szerepel az EU legfelső vezetésének napirendjén.
„A Nagy-Britanniával való kapcsolat természetesen téma, de a bővítés szempontjából nem szerepel a napirenden”
– mondta egy európai diplomata a múlt heti uniós vezetői csúcstalálkozón.
Bármilyen brüsszeli beszélgetés az unió bővítéséről – bármilyen fantáziadús is legyen – Ukrajnára, Moldovára, a Nyugat-Balkánra és – legfeljebb – Izlandra koncentrál, ahol augusztus végén népszavazást tartanak.
„Továbbléptünk, és 27-en dolgoztunk együtt. Néhány hónappal [a brexit után] már senki sem is emlékezett arra, hogy a britek valaha is az EU tagjai voltak”
– mondta egy magas rangú európai diplomata. „Senki sem beszélt már róluk.”
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
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A felmérések szerint a 18–28 évesek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását.