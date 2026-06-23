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nagy britannia egyesült királyság keir starmer brüsszel diplomata eu munkáspárt

Brüsszel azt üzeni a briteknek: Nem kérünk belőletek!

2026. június 23. 09:51

Hiába akar a britek jelentős része visszatérni az EU-ba, az unió urai nem olyan lelkesek.

2026. június 23. 09:51
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Keir Starmer az elmúlt évtized hatodik miniszterelnöke, akit a egyre őrültebbé váló brit politikai rendszer felőrölt és kiköpött, miközben a Munkáspárt a brexit kényes kérdésében továbbra is ugyanolyan megosztott, mint valaha – írja az Euractiv. 

Az Európai Bizottság álláspontja régóta az, hogy a labda az Egyesült Királyság térfelén van. 

De az igazság az, hogy az EU magas rangú vezetői sem értenek egyet abban, hogy visszafogadják-e a briteket.

Barnier, aki az akkori 27 tagállam nevében vezette a tárgyalásokat, a múlt héten a The Guardian című lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Nagy-Britannia rendkívül kedvező feltételekkel csatlakozhatna újra, megtarthatná saját valutáját, és kívül maradhatna a schengeni szabad utazási övezeten.

Jean-Claude Juncker azonban, aki a brexit-évek alatt Barnier felettese volt, a The FT-nek azt nyilatkozta, hogy az újbóli csatlakozás egyszerűen nem lehetséges. 

A legtöbb uniós kormány hidegen fogadná Nagy-Britanniát – mondta a luxemburgi politikus, aki a sorsdöntő 2016-os népszavazás idején vezette a Bizottságot. 

Annak ellenére, hogy Wes Streeting – aki egykor a Munkáspárt vezetői posztjáért versenyző jelölt volt – felvetette az újbóli csatlakozás lehetőségét, Nagy-Britannia visszatérése nem szerepel az EU legfelső vezetésének napirendjén.

„A Nagy-Britanniával való kapcsolat természetesen téma, de a bővítés szempontjából nem szerepel a napirenden”

 – mondta egy európai diplomata a múlt heti uniós vezetői csúcstalálkozón. 

Bármilyen brüsszeli beszélgetés az unió bővítéséről – bármilyen fantáziadús is legyen – Ukrajnára, Moldovára, a Nyugat-Balkánra és – legfeljebb – Izlandra koncentrál, ahol augusztus végén népszavazást tartanak. 

„Továbbléptünk, és 27-en dolgoztunk együtt. Néhány hónappal [a brexit után] már senki sem is emlékezett arra, hogy a britek valaha is az EU tagjai voltak”

 – mondta egy magas rangú európai diplomata. „Senki sem beszélt már róluk.”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 23. 12:03
"Néhány hónappal [a brexit után] már senki sem is emlékezett arra, hogy a britek valaha is az EU tagjai voltak” Pedig a britek "valakik" gazdaságilag, katonailag és politikailag egyaránt. De az EU egy önkéntes társulás. Senkit nem hívtak, senkit nem kényszerítenek hogy maradjon. Ezért (is) nem ismerik a kizárás lehetőségét. De az nem megy, hogy belépek-kilépek megint belépek, mikor hogy jobb.
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0
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Haifisch
2026. június 23. 11:29
Én meg Brüsszelnek üzenem, hogy nem kérek belőlük. Mégis kapok. Sajnos.
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1
0
bannedop03-2
2026. június 23. 10:50
Na akkor nézzük: - Izland fontos, valóban az egymillió lakosságszámot sem elérő Isten háta mögötti sziget több figyelmet érdemel az EU részéről, mint az atomnagyhatalom UK - Ukrajna kurva fontos, tényleg az EU-nak sokkal inkább szüksége van egy megapénzelszívó korrupt félig megszállt romokban lévő országra mint Európa egyik legnagyobb gazdaságára. - Moldova szintén fontos, végtere is ez az indokolatlanul létező államentitás sokkal több hasznot hoz az EU-nak, mint az egész Egyesült Királyság. Szerintem a brüsszeliták teljesen megvesztek jó dolgukban. És a magyar Néró (MP) ezektől akarja haza hozni az eus pénzeket. Hát ha haza is hozza, annak olyan ára lesz, hogy jobb lenne otthagyni.
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2
0
Polly_neni
2026. június 23. 10:34
"Brüsszel azt üzeni a briteknek: Nem kérünk belőletek!" Persze, hogy nem kérnek belőlük, akadályoznák az undorító föderalista terveiket...
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3
0
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