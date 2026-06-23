Tíz évvel a Brexit-szavazás után: a brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba

Az a fiatal brit generáció, amelyet életkora miatt még nem szavazhatott a 2016-os EU-népszavazáson, ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel – derül ki egy közvélemény-kutatásból.

A brit Z-generáció mély elégedetlenséget tanúsít az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése iránt – derül ki a More in Common nevű agytröszt által a 18–28 évesek körében végzett, és a Guardiannek átadott új közvélemény-kutatásból.