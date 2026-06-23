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egyesült királyság brexit eu

Tíz évvel a Brexit-szavazás után: a brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba

2026. június 23. 07:25

A felmérések szerint a 18–28 évesek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását.

2026. június 23. 07:25
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Az a fiatal brit generáció, amelyet életkora miatt még nem szavazhatott a 2016-os EU-népszavazáson, ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel – derül ki egy közvélemény-kutatásból.

A brit Z-generáció mély elégedetlenséget tanúsít az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése iránt – derül ki a More in Common nevű agytröszt által a 18–28 évesek körében végzett, és a Guardiannek átadott új közvélemény-kutatásból.

Az adatok szerint e korosztály 60%-a szavazna az unióhoz való visszatérés mellett, ha lehetősége lenne rá, szemben a 9%-kal, akik a kilépés mellett szavaznának.

A legfiatalabb felnőttek körében a legerősebb az ellenszenv az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése iránt. A 18–21 évesek körében – akik 2016-ban 6–9 éves gyermekek voltak – 53% tartja a Brexitet kudarcnak, míg csak 12% tekinti sikernek. Ez a hangulat kissé enyhül a 25–28 éves, idősebb Z generációsok körében, bár a kilátások továbbra is negatívak: 48% tartja kudarcnak, 20% pedig sikernek.

Bár abban konszenzus van, hogy a jelenlegi helyzet nem jó, a fiatal britek megosztottak abban a kérdésben, hogy a projekt koncepcionálisan hibás volt-e, vagy a politikai elit tette tönkre. 

Körülbelül 37% úgy véli, hogy a Brexit jól működhetett volna, de a „politikusok tönkretették”, míg 29% azzal érvel, hogy a projekt eleve „soha nem működött volna”.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

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Összesen 12 komment

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Apik
2026. június 23. 08:46
Ez hulyeseg! Senki nem akar az EU-hoz tartozni Angliaban. Itt elek mar 20 eve! Ez egy kamu felmeres . Nem kell minden hirt atvenni egy az egyben toluk.
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stormy
2026. június 23. 08:40
ez nem igaz. a britt fiatalok többsége az usába probál emigrálni.
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1
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Kormánypárti2
2026. június 23. 08:29
Hülyék.
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1
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frankie-bunn
2026. június 23. 08:21
Kérem, kapcsolja ki !
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