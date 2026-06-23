Magyar Péter: Nem mernek meghívni Tusványosra

Schiffer András reagált Magyar Péter ominózus mondatára: Az Alaptörvényt is indokolni kell
A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.
A miniszterelnök szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására.
Éles szóváltás alakult ki kedden az Országgyűlésben Magyar Péter és Latorcai Csaba között. A miniszterelnök azt mondta, mindig meglepőnek tartja, amikor a kormánypártok a gyűlöletkeltésről beszélnek, majd azt vetette ellenfelének a szemére, hogy ismét a Pride kérdését helyezi a politikai viták középpontjába – olvasható a Telex közvetítésében.
Magyar Péter szerint a KDNP olyan embereket próbál megvédeni, akik ezt nem kérték tőlük. Arra kérte Latorcait, hogy ne féltse a kereszténységet, hozzátéve: mindenkit érnek sérelmek, amelyeket egy ideig méltósággal kell viselni. A politikus egy ponton azt is megjegyezte, hogy ha ennyire érdekli a Pride, látogasson ki rá, akár Toroczkai László társaságában.
Felszólalásában Magyar Péter a közelgő Tusványos rendezvényre is kitért. Emlékeztetett arra, hogy korábban maga is részt vett a fesztiválon, amely szerinte jelentős állami támogatásból működik.
A miniszterelnök azt állította, hogy a szervezők nem merik meghívni őt a rendezvényre,
miközben Orbán Viktor rendszeres résztvevője az eseménynek. Magyar Péter egyúttal azt is szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására. Végül úgy fogalmazott: mindenkit meg fognak védeni, „még akár a KDNP-től is”.
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A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt