Magyar Péter: Nem mernek meghívni Tusványosra

Éles szóváltás alakult ki kedden az Országgyűlésben Magyar Péter és Latorcai Csaba között. A miniszterelnök azt mondta, mindig meglepőnek tartja, amikor a kormánypártok a gyűlöletkeltésről beszélnek, majd azt vetette ellenfelének a szemére, hogy ismét a Pride kérdését helyezi a politikai viták középpontjába – olvasható a Telex közvetítésében.

Magyar Péter szerint a KDNP olyan embereket próbál megvédeni, akik ezt nem kérték tőlük. Arra kérte Latorcait, hogy ne féltse a kereszténységet, hozzátéve: mindenkit érnek sérelmek, amelyeket egy ideig méltósággal kell viselni. A politikus egy ponton azt is megjegyezte, hogy ha ennyire érdekli a Pride, látogasson ki rá, akár Toroczkai László társaságában.