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kdnp országgyűlés Magyar Péter latorcai csaba pride

Magyar Péter: Nem mernek meghívni Tusványosra

2026. június 23. 11:00

A miniszterelnök szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására.

2026. június 23. 11:00
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Éles szóváltás alakult ki kedden az Országgyűlésben Magyar Péter és Latorcai Csaba között. A miniszterelnök azt mondta, mindig meglepőnek tartja, amikor a kormánypártok a gyűlöletkeltésről beszélnek, majd azt vetette ellenfelének a szemére, hogy ismét a Pride kérdését helyezi a politikai viták középpontjába – olvasható a Telex közvetítésében

Magyar Péter szerint a KDNP olyan embereket próbál megvédeni, akik ezt nem kérték tőlük. Arra kérte Latorcait, hogy ne féltse a kereszténységet, hozzátéve: mindenkit érnek sérelmek, amelyeket egy ideig méltósággal kell viselni. A politikus egy ponton azt is megjegyezte, hogy ha ennyire érdekli a Pride, látogasson ki rá, akár Toroczkai László társaságában.

Felszólalásában Magyar Péter a közelgő Tusványos rendezvényre is kitért. Emlékeztetett arra, hogy korábban maga is részt vett a fesztiválon, amely szerinte jelentős állami támogatásból működik.

A miniszterelnök azt állította, hogy a szervezők nem merik meghívni őt a rendezvényre,

miközben Orbán Viktor rendszeres résztvevője az eseménynek. Magyar Péter egyúttal azt is szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására. Végül úgy fogalmazott: mindenkit meg fognak védeni, „még akár a KDNP-től is”.

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 51 komment

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Sorrend:
bbojfriend
2026. június 23. 12:03
Magad érdekében, mert akácfa karóval vernének agyon! Egyszer már jópár éve még megúsztad, Bayerék mentettek ki a feldühödött székelyek keze közül Tusványoson.
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0
0
patópál
2026. június 23. 11:59
Egy pszichopatát? Minek? Vitaképtelen vagy.
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3
1
Fer70
2026. június 23. 11:57
😉😜🤪😆😅😂😉 Téged, Peti? Hát ott téged darabokra szednek a székelyek, apró, kicsi darabokra! Nem akarsz te odamenni, pontosabban szeretnél, hiszen 14 évig ott evett a fene, de a mi érdekünkben ( nem akarunk börtönbe menni miattad) inkább menj te a saját Tusvanyosodra, és fetrengj azon a hétvégén a drogos orgiádon, Márkicával és a meleg haverjaiddal! Szánalmas alak.
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2
1
Hohokam
2026. június 23. 11:51
A "román földre"?.....Mint Nagyvárad?...... mocsok
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4
0
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