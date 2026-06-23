Schiffer András reagált Magyar Péter ominózus mondatára: Az Alaptörvényt is indokolni kell

Schiffer András közösségi oldalán reagált arra az interjúra, amelyben Magyar Péter a 444 kérdésére az Alaptörvény módosításának indokolási kötelezettségéről beszélt. A miniszterelnök azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.

Az ügyvéd szerint azonban a hatályos jogszabályok mást mondanak. Bejegyzésében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényre hivatkozott, amely kimondja, hogy az Alaptörvény és annak módosítása előkészítésére is alkalmazni kell a törvény vonatkozó rendelkezéseit.