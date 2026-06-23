Schiffer András reagált Magyar Péter ominózus mondatára: Az Alaptörvényt is indokolni kell

Hont András: A cikluskorlátozás a parlamentarizmust és az államot is meggyengítheti
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A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.
Schiffer András közösségi oldalán reagált arra az interjúra, amelyben Magyar Péter a 444 kérdésére az Alaptörvény módosításának indokolási kötelezettségéről beszélt. A miniszterelnök azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.
Az ügyvéd szerint azonban a hatályos jogszabályok mást mondanak. Bejegyzésében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényre hivatkozott, amely kimondja, hogy az Alaptörvény és annak módosítása előkészítésére is alkalmazni kell a törvény vonatkozó rendelkezéseit.
Schiffer felidézte azt is, hogy a jogalkotási törvény értelmében a jogszabályok tervezetéhez indokolást kell csatolni, amely bemutatja a szabályozás társadalmi, gazdasági és szakmai okait, valamint várható hatásait.
Értelmezése szerint ez a kötelezettség az Alaptörvény módosításaira is kiterjed.
A jogász-politikus bejegyzése végén ironikusan megjegyezte: a miniszterelnök akár a Telex tényellenőrzőit vagy a közigazgatási államtitkárt is megkérdezhette volna a kérdésről, hozzátéve, hogy nem feltételezi, hogy tőlük származott az általa „szenzációsnak” nevezett jogi értelmezés.
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A publicista szerint súlyos következményekkel járhat az új terv.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner