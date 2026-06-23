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schiffer andrás alaptörvény Magyar Péter

Schiffer András reagált Magyar Péter ominózus mondatára: Az Alaptörvényt is indokolni kell

2026. június 23. 10:29

A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.

2026. június 23. 10:29
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Schiffer András közösségi oldalán reagált arra az interjúra, amelyben Magyar Péter a 444 kérdésére az Alaptörvény módosításának indokolási kötelezettségéről beszélt. A miniszterelnök azt mondta, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, ezért annak módosítását nem szükséges indokolni.

Az ügyvéd szerint azonban a hatályos jogszabályok mást mondanak. Bejegyzésében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényre hivatkozott, amely kimondja, hogy az Alaptörvény és annak módosítása előkészítésére is alkalmazni kell a törvény vonatkozó rendelkezéseit.

Schiffer felidézte azt is, hogy a jogalkotási törvény értelmében a jogszabályok tervezetéhez indokolást kell csatolni, amely bemutatja a szabályozás társadalmi, gazdasági és szakmai okait, valamint várható hatásait. 

Értelmezése szerint ez a kötelezettség az Alaptörvény módosításaira is kiterjed.

A jogász-politikus bejegyzése végén ironikusan megjegyezte: a miniszterelnök akár a Telex tényellenőrzőit vagy a közigazgatási államtitkárt is megkérdezhette volna a kérdésről, hozzátéve, hogy nem feltételezi, hogy tőlük származott az általa „szenzációsnak” nevezett jogi értelmezés.

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Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 18 komment

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Sün Balázs
2026. június 23. 11:45
A magát jogásznak nevező miniszterelnök annyit ért a joghoz. mint tyúk az ÁBC-hez! Egyáltalán nincs tisztában a jogalkotási folymattal, miközben ezt a jogalkotási cunamit rázúdítja az országra és a parlamenti képviselőkre. Micsoda elvárás azt, hogy az, hogy egy a kormány honlapján közzétett törvénytervezethez 3 órán belül lehet módosító inditványt előterjeszteni. Ez nem csak az ellenzéki képviselők semmibevételét jelenti, de még a kormánypárti parlamenti képviselőket is megfosztja attól, hogy jobbító szándékkal tehessenek javaslatot a szabályozás javítására, egyértelművé tételére. Vagy MP a saját "kólásdoboz" képviselőiből sem nézi ki a javító szándékot? Meddig tűritek el ezt tiszás képviselők?
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2
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tajoska
2026. június 23. 11:44
Már többször írtam, a selyemmajom nem tudom hogy szerzett diplomát, de be van oltva jog ellen. Az alaptörvény megnevezésben is benne foglaltatik, hogy törvény. A sógora is remek jogász, vajon hogy került a neves, méregdrága ügyvédi irodába?
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3
0
reepcze-2
2026. június 23. 11:38
A Bütyök miért pont az indoklási kötelezettséget tudná helyesen?
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5
0
Zoltan70
2026. június 23. 11:29
csakis_a_tisza 2026. június 23. 10:47 Schiffer András valaha józan baloldali politikus volt, de mostanra a putyincsicskák nagy védője lett. Ha nyert volna a pedofidesz, szerintem be is lépett volna a pártba. Gusztustalan egy alak ez. Értem, szóval azért, mert Schiffer gyakorló jogászként, a politikai pályájának kezdetétől konzekvensen ugyanazt a politikai világlátást alkalmazva olyat mond, ami neked nem tetszik, már gusztustalan alak és az általad putyincsicskáknak nevezett oldalhoz pártolt, amely szerinted a pedofidesz. Akkor az én véleményem szerint, demokráciában ez a tiéddel egyenértékű, a jogi végzettséggel rendelkező, de a jogi ismeretekkel hadilábon álló M1G - aki nem mellesleg brüsszel- és zelenszkijcsicska - tisztán nemzetáruló, hiszen magyar érdekeket elárulva mások javára "politizál" és cselekszik. A pedofidesz témát pedig szerintem engedd el, mivel a Zsoltibácsi-ügy már rátok égett és ti vagytok a pride nagy pártolói, tehát az a szó, amit kerestél, a pedotisza. Száradjon!
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