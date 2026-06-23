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magyar rádió és televízió nonprofit zrt. országgyűlés Magyar Péter közmédia

Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere – Magyar Péter bejelentette a változtatásokat

2026. június 23. 11:07

Az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.

2026. június 23. 11:07
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Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más, kapcsolódó törvényeket módosító, tiszás képviselők által kezdeményezett jogszabályt.

Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.

Az Országgyűlés 145 igen, 39 nem szavazattal fogadta el Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők előterjesztését.

A kihirdetését követő 30. napon hatályba lépő jogszabály szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) beolvad a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz.

Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

Visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága, megalakul az MTI Nonprofit Zrt., a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett pedig létrejön a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati médiacégek felett.

A médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 14 komment

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LadyMalmsbury-Croft
2026. június 23. 11:57
Apróbetűs rész, hogy JOGELLENESEN "megszűntették" az NMHH Elnök, és Médiatanács tagjainak 9 éves megbízatását félidőnél, mert "csak, és szerintük"! Baka Andrásnak ezért komoly százmilliók jártak Strassburgból, úgyhogy hajrá, induljanak a perek!!!!!!! Sz@rház tróger kangörcsös menyét, visszanyal még ez a fagyi, ne aggódj, egy percet sem!
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1
0
bituman
2026. június 23. 11:48
Csodálom ezt a Rákosi sógor, hogy micsoda univerzális ember! Éjjt napallá téve gyártja, és nyújtja be az újabbnál újabb törvényjavaslatokat minden területen!
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1
0
aknaib
•••
2026. június 23. 11:45 Szerkesztve
Lesz Magyar1, és Magyar2. Mindkettőn MP1G fog fejhangon szónokolni 0-24. Hétfőként csak bestoff Magyar legszebb pillanatok🤮 Jó szórakozást!😅
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2
0
ördöngös pepecselés
2026. június 23. 11:45
remélem Marci bácsi fogja irányítani és bölcs vezetőnk dicséretével kezdi a műsorokat, hogy az ellenzékiek is tisztán lássanak
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1
0
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