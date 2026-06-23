Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvénytervezetet, megdöbbentő részletek derültek ki

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Ötmilliós fizetésért toboroznak elnököt a szervezet élére, és láthatóan mindent megtesznek, hogy mindenkit kizárjanak a Fidesz környezetéből.
Valóban társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az úgynevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvénytervezetét. A kormány honlapjára felkerült a menetrend is, eszerint még hét napig lehet hozzászólni.
Emlékezetes, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben beszélt az NVVH jogköreiről. Eszerint a szervezet végez majd kockázatelemzést, a NAV és a rendőrség segítségével a büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzés keretein belül betekinthet bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba.
A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel.
Az NVVH eszerint pontos tájékoztatást kap majd a NAV-tól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének háromnegyede közbeszerzésekből származik, és vizsgálhatja majd többek között az összes, jelenleg vagy korábban állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú, illetve pályázati forrásokból működő gazdasági szervezetet.
Az NVVH különleges jogosítványokat is kap. A felvilágosítás kérése, adatok kiszedése és jegyzőkönyvezés csak a kisebbik része, de jogosult emellett
A vizsgálatról legalább öt nappal korábban értesíteniük kell az érintettet, kivéve, ha az releváns iratok, vagyonelemek megsemmisítésével vagy a vizsgálat meghiúsulásával járhat (hogy az erre való hivatkozás mennyire bizonyul majd rendszeres gyakorlatnak, majd a jövő eldönti, az iratdarálás-narratíva felmelegítése a napokban Orbán Anita külügyminiszter által semmi jóra nem utal).
Az NVVH elnökét a tervezet alapján az Országgyűlés hat évre választja, és a ciklusa lejárta után nem pályázhat újra a pozíciójára. Négy elnökhelyettese lesz, mind más-más területekért felelnek majd. Így lesz majd külön
elnökhelyettes.
Ennél izgalmasabb, ahogy a mérhető párttagsággal nem rendelkező Tisza párti kabinet igyekezett mindenki mást kizárni az NVVH vezetéséből. A leendő elnöknél ugyanis nem elég a büntetlen előélet és a végzettség (jogi, gazdasági, állam-, politika-, közgazdaságtudományi, vagy valamilyen más társadalomtudományi háttér), illetve a 15 évnyi szakmai gyakorlat. Ugyanis eszerint
sem elnök, sem elnökhelyettes nem lehet, aki a megválasztását megelőző hat évben országgyűlési-, EP, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi képviselő, polgármester vagy főpolgármester volt.
Emellett nem lehet a kormány tagja, politikai felsővezető, kormánybiztos, miniszteri vagy miniszterelnöki biztos,
s egy párt tagja sem lehet.
A juttatások borsosak: az elnök fizetése a bírói illetményalap hétszerese, az elnökhelyetteseké a bírói illetményalap 5,5-szerese, tehát a jelenlegi állás szerint nagyjából 5 és 4 millió forint.
Az elnököt a juttatások tekintetében egy miniszterrel azonos elbírálás illeti meg, míg helyettesei egy közigazgatási államtitkárnak megfelelő juttatásokban részesülnek.
Az elnök évente 20, helyettesei pedig évente 15 nap pótszabadságra jogosultak.
Az elnököt és helyetteseit az országgyűlési képviselőkével megegyező mentelmi jog illeti meg, továbbá megválasztásukkor, valamint azt követően évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni az országgyűlési képviselőkre irányadó szabályok szerint. Amennyiben e kötelezettségük teljesítését megtagadják, elmulasztják, vagy valótlan adatokat tartalmazó vagyonnyilatkozatot nyújtanak be, megbízatásuk összeférhetetlenség címén megszüntethető.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala