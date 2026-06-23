Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvénytervezetet, megdöbbentő részletek derültek ki

Valóban társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az úgynevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvénytervezetét. A kormány honlapjára felkerült a menetrend is, eszerint még hét napig lehet hozzászólni.

Emlékezetes, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben beszélt az NVVH jogköreiről. Eszerint a szervezet végez majd kockázatelemzést, a NAV és a rendőrség segítségével a büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzés keretein belül betekinthet bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba.