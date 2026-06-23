Késve tette közzé rendkívüli tájékoztatását a Mol, több tízmilliós bírságot szabott ki a jegybank

A jegybank közleménye szerint a Barátság kőolajvezetékhez tartozó üzemanyagtartályt ért 2026. január 27-i orosz dróncsapás és a Magyarországra történő olajszállítások előre nem tervezett, huzamos ideig tartó leállása után a Mol február 16-án – csak a történtek súlyosságáról, esetleges energiapolitikai hatásáról beszámoló sajtóhírek és kormányzati bejelentések után – tette közzé rendkívüli tájékoztatását az olajimport kieséséről és annak más vezetéken való pótlásának szándékáról, valamint a stratégiai kőolajkészletek felszabadításának kezdeményezéséről.

A jegybank hozzátette: a tájékoztatás hiányában a befektetőknek nem nyílt lehetőségük annak megítélésére, hogy a történtek hogyan hatnak a vállalat üzletmenetére, eredményére, importjának volumenére. Mindezek miatt sérülhetett a Mol Nyrt. részvényeiről hozott befektetési döntéseik megalapozottsága.

A bírság kiszabásánál egyebek mellett súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a Mol egy kiemelt hazai és nemzetközi figyelemmel övezett esemény kapcsán, a magyar tőkepiac meghatározó kibocsátójaként sértette meg a tőkepiaci törvényt. Ismétlődő szabályszegésről van szó, mert az MNB már korábban is elmarasztalta a vállalatot a rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének elmulasztása miatt – jelezte a jegybank. Az MNB ugyanakkor nem tartotta indokoltnak bennfentes kereskedelem gyanújával piacfelügyeleti eljárás indítását, miután a Mol által késedelmesen közzétett információ egyes részelemei – a Mol érdekkörén kívül eső módon – a hivatalos közzétételt megelőzően nyilvánosságra kerültek.