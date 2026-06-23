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jámbor andrás Magyar Péter politikai hatalom

Jámbor András: Erre a Tisza nem kért és nem kapott felhatalmazást

2026. június 23. 09:12

A politikus hangsúlyozta, hogy egyébként híve a hatalom korlátozásának, de azt is rögzítette, hogy nem csupán politikai hatalom van.

2026. június 23. 09:12
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„Ez az első olyan, a politikai rendszert átíró változtatása a Tiszának, amire nem kért és kapott felhatalmazást a választáson” – rögzítette Jámbor András közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben bejelentette: 12 évben maximalizálnák a képviselők mandátumkorlátját. 

„Ez nem volt benne a programban.

Úgyhogy én ezt inkább az alkotmányozásba raknám be. Hogy legyen rá parlamenten túli felhatalmazás is” – írja a politikus. Józsefváros és Ferencváros korábbi független képviselője ezt azzal indokolta, hogy „a politikai rendszer átírásához nem elég az éppen aktuális parlamenti többség ahhoz ennél mindig nagyobb legitimáció kell”.

Kifejtette azt is, hogy egyébként híve a hatalom korlátozásának, de úgy véli, hogy nem csupán politikai hatalom van. Példaként felvillantotta, hogy „vajon az örökös MOL- és OTP-elnök Csányi és Hernádi hatalma nagyobb, vagy egy parlamenti képviselőé?” „Kinek van nagyobb hatalma: egy tiszás képviselőnek, vagy a Central Médiacsoport tulajdonosának, Varga Zoltánnak?” – tette fel a kérdést. 

„Ki tudja jobban befolyásolni a választásokat: egy jó képviselő, vagy Bige László, aki ha úgy dönt, milliárdokat ad egy választási kampányra?” 

– sorolta tovább, illetve „ki befolyásolja jobban a politikánkat: egy képviselő vagy a nagy techcégek?”. Hozzátette: nem azt javasolja, hogy  törvényi erővel szüntessék meg az általa említettek hatalmát, „de ha valódi hatalomkorlátozást akarunk, ha valóban azt akarjuk, hogy ebben a rendszerben a döntés a nép kezében legyen, akkor nem csupán a politikai, hanem a média és gazdasági hatalom politikába, a közéletbe való beavatkozását is csökkenteni kell” – emelte ki.

Arról is írt, hogy látta „a Parlamentben is, hogy a felelősség az elvárás, a hatalom a pénz hogyan deformálja az embereket. Ahogy az ellenzéki lét is”.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila 

 

Összesen 32 komment

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Sorrend:
Syr Wullam
2026. június 23. 11:29
"Erre a Tisza nem kért és nem kapott felhatalmazást" Na, még egy benzinkutas. Jó reggelt, bazmeg, neked is. De, pontosan erre adtál felhatalmazást. 👏👏👏
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1
0
iimre
2026. június 23. 10:59
A szélsőbalos (Szikrás) Jámborjún ez nem segít — ráadásul ugyanúgy fogyatékos, mint a Poloska Zombi Péter. Ezeknek pszichiáterre és elektrosokkra vagy lobotómiára van szükségük.
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1
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hallgató
2026. június 23. 10:38
Bolsibandika! Akkor a heresérvedet ne a nagytekintélyű sebészprofesszor, hanem egy rezidens műtse inkább!
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jobbika
•••
2026. június 23. 10:26 Szerkesztve
a "kűlföldi" beavatkozásssal (pl Soros "civil" szervezetei, facebook és társai, ha úgytetszik a globális nagytőke...vagy az EU amit ugyanezek "üzeltetnek",juttatnak hatalomba vezetőket) azzal gondolom nincs semmi problémája....hát persze hogy nincs, mert neki is ők a gazdái :)
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2
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