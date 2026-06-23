Jámbor András: Erre a Tisza nem kért és nem kapott felhatalmazást

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A politikus hangsúlyozta, hogy egyébként híve a hatalom korlátozásának, de azt is rögzítette, hogy nem csupán politikai hatalom van.
„Ez az első olyan, a politikai rendszert átíró változtatása a Tiszának, amire nem kért és kapott felhatalmazást a választáson” – rögzítette Jámbor András közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben bejelentette: 12 évben maximalizálnák a képviselők mandátumkorlátját.
„Ez nem volt benne a programban.
Úgyhogy én ezt inkább az alkotmányozásba raknám be. Hogy legyen rá parlamenten túli felhatalmazás is” – írja a politikus. Józsefváros és Ferencváros korábbi független képviselője ezt azzal indokolta, hogy „a politikai rendszer átírásához nem elég az éppen aktuális parlamenti többség ahhoz ennél mindig nagyobb legitimáció kell”.
Kifejtette azt is, hogy egyébként híve a hatalom korlátozásának, de úgy véli, hogy nem csupán politikai hatalom van. Példaként felvillantotta, hogy „vajon az örökös MOL- és OTP-elnök Csányi és Hernádi hatalma nagyobb, vagy egy parlamenti képviselőé?” „Kinek van nagyobb hatalma: egy tiszás képviselőnek, vagy a Central Médiacsoport tulajdonosának, Varga Zoltánnak?” – tette fel a kérdést.
„Ki tudja jobban befolyásolni a választásokat: egy jó képviselő, vagy Bige László, aki ha úgy dönt, milliárdokat ad egy választási kampányra?”
– sorolta tovább, illetve „ki befolyásolja jobban a politikánkat: egy képviselő vagy a nagy techcégek?”. Hozzátette: nem azt javasolja, hogy törvényi erővel szüntessék meg az általa említettek hatalmát, „de ha valódi hatalomkorlátozást akarunk, ha valóban azt akarjuk, hogy ebben a rendszerben a döntés a nép kezében legyen, akkor nem csupán a politikai, hanem a média és gazdasági hatalom politikába, a közéletbe való beavatkozását is csökkenteni kell” – emelte ki.
Arról is írt, hogy látta „a Parlamentben is, hogy a felelősség az elvárás, a hatalom a pénz hogyan deformálja az embereket. Ahogy az ellenzéki lét is”.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila