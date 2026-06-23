Jámbor András: Erre a Tisza nem kért és nem kapott felhatalmazást

„Ez az első olyan, a politikai rendszert átíró változtatása a Tiszának, amire nem kért és kapott felhatalmazást a választáson” – rögzítette Jámbor András közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben bejelentette: 12 évben maximalizálnák a képviselők mandátumkorlátját.

„Ez nem volt benne a programban.

Úgyhogy én ezt inkább az alkotmányozásba raknám be. Hogy legyen rá parlamenten túli felhatalmazás is” – írja a politikus. Józsefváros és Ferencváros korábbi független képviselője ezt azzal indokolta, hogy „a politikai rendszer átírásához nem elég az éppen aktuális parlamenti többség ahhoz ennél mindig nagyobb legitimáció kell”.