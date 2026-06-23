Amerika hiába függesztette fel az Irán elleni olajszankciókat, Teherán máris szembeszegült

Washington és Teherán között lezajlott az első tárgyalási forduló a háború befejezését célzó végleges megállapodás elérése érdekében – írja a BBC. Irán azonban azonnal cáfolta JD Vance alelnök állítását, miszerint az ország újra beengedi a nukleáris ellenőröket. A svájci tárgyalásokat követően Vance kijelentette, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) folytatott megbeszélések „már ma” megkezdődhetnek.

Irán külügyminisztériuma azonban az állami médiának azt nyilatkozta, hogy Teherán „nem vállalt új kötelezettségeket” a nukleáris ellenőrzésekkel kapcsolatban.