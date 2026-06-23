Amerika hiába függesztette fel az Irán elleni olajszankciókat, Teherán máris szembeszegült

Feszült hangulatban folynak az amerikai-iráni tárgyalások – Trump már a harcok folytatásával fenyegetőzik
Irán az atomprogram helyett Izrael és a Hezbollah közötti háború leállításáról akar tárgyalni az amerikaiakkal.
Teherán évtizedek óta először adhatott el dollárért olajat, miközben a nukleáris ellenőröket továbbra sem engedi be az országba.
Washington és Teherán között lezajlott az első tárgyalási forduló a háború befejezését célzó végleges megállapodás elérése érdekében – írja a BBC. Irán azonban azonnal cáfolta JD Vance alelnök állítását, miszerint az ország újra beengedi a nukleáris ellenőröket. A svájci tárgyalásokat követően Vance kijelentette, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) folytatott megbeszélések „már ma” megkezdődhetnek.
Irán külügyminisztériuma azonban az állami médiának azt nyilatkozta, hogy Teherán „nem vállalt új kötelezettségeket” a nukleáris ellenőrzésekkel kapcsolatban.
Ez azután történt, amikor az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggesztette a szankciókat, lehetővé téve Irán számára, hogy évtizedek óta először dollárban értékesítse olaját.
A hétfőn kiadott közös nyilatkozatban a közvetítő szerepet betöltő Katar és Pakisztán kijelentette, hogy a svájci Bürgenstock üdülőhelyen lezajlott első tárgyalási forduló után az Egyesült Államok és Irán megállapodott „egy 60 napon belüli végleges megállapodás elérését célzó ütemtervről”.Vance úgy jellemezte a tárgyalásokat, hogy azok „nagyon jó alapot” teremtettek.
Az amerikai alelnök elmondta, hogy a tárgyalófelek megvitatták a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és a „regionális tűzszünet érdekében szükséges konfliktusok elhárítását”.
Az amerikai Pénzügyminisztérium által hétfőn kiadott 60 napos szankciómentesség felszámolja Washington régóta fennálló embargójának központi pilléreit, amelyek megfojtották Teherán gazdaságát. A sürgősségi engedély augusztus 21-ig engedélyezi az iráni nyersolaj és petrolkémiai termékek termelését, értékesítését és szállítását.
A szankciókönnyítés értelmében az iráni olajat akár közvetlenül is be lehet hozni az Egyesült Államokba.
Ez feloldja a banki tranzakciók, a biztosítások és a szállítás korlátait, és felszámolja azokat a bonyolult hálózatokat, amelyeket Irán korábban a nyersolaj értékesítéséhez használt.
Scott Bessent pénzügyminiszter elmondta, hogy a 60 napos mentességért cserébe Teherán vállalta, hogy nyitva tartja a stratégiai fontosságú Hormuz-szorosot, és visszaengedi az országba az IAEA nukleáris ellenőreit. Vance hétfő reggel Svájcban tartott sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy mikor térnek vissza az ellenőrök Iránba. Elmondta, hogy a folyamat várhatóan „legalább még ezen a héten” megkezdődik, de a felügyelőkkel folytatott tárgyalások „akár már ma is sor kerülhetnek”.
Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában is közzétette, hogy Irán „beleegyezik a jelentős fegyverellenőrzésekbe”.
Esmail Baqai külügyminisztériumi szóvivő azonban az iráni állami hírügynökségnek, az IRNA-nak adott interjúban kijelentette, hogy Teherán „nem vállalt új kötelezettségeket” a nukleáris felügyelőkkel kapcsolatban. Kijelentette, hogy az ENSZ-ellenőrökkel való bármilyen együttműködés „a parlament és a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács által meghatározott, hatályos eljárások szerint” fog zajlani.
Az IAEA nem nyilatkozott azonnal az ügyben. Irán korábban felfüggesztette az IAEA hozzáférését azokhoz a helyszínekhez, amelyeket Izrael és az Egyesült Államok bombázott a tavaly nyári 12 napos háború során.
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Nyitókép: AFP