Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
bbc jd vance irán amerika teherán washington

Amerika hiába függesztette fel az Irán elleni olajszankciókat, Teherán máris szembeszegült

2026. június 23. 07:07

Teherán évtizedek óta először adhatott el dollárért olajat, miközben a nukleáris ellenőröket továbbra sem engedi be az országba.

2026. június 23. 07:07
null

Washington és Teherán között lezajlott az első tárgyalási forduló a háború befejezését célzó végleges megállapodás elérése érdekében – írja a BBC. Irán azonban azonnal cáfolta JD Vance alelnök állítását, miszerint az ország újra beengedi a nukleáris ellenőröket. A svájci tárgyalásokat követően Vance kijelentette, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) folytatott megbeszélések „már ma” megkezdődhetnek.

Irán külügyminisztériuma azonban az állami médiának azt nyilatkozta, hogy Teherán „nem vállalt új kötelezettségeket” a nukleáris ellenőrzésekkel kapcsolatban.

Ez azután történt, amikor az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggesztette a szankciókat, lehetővé téve Irán számára, hogy évtizedek óta először dollárban értékesítse olaját.

A hétfőn kiadott közös nyilatkozatban a közvetítő szerepet betöltő Katar és Pakisztán kijelentette, hogy a svájci Bürgenstock üdülőhelyen lezajlott első tárgyalási forduló után az Egyesült Államok és Irán megállapodott „egy 60 napon belüli végleges megállapodás elérését célzó ütemtervről”.Vance úgy jellemezte a tárgyalásokat, hogy azok „nagyon jó alapot” teremtettek.

Az amerikai alelnök elmondta, hogy a tárgyalófelek megvitatták a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és a „regionális tűzszünet érdekében szükséges konfliktusok elhárítását”.

Az amerikai Pénzügyminisztérium által hétfőn kiadott 60 napos szankciómentesség felszámolja Washington régóta fennálló embargójának központi pilléreit, amelyek megfojtották Teherán gazdaságát. A sürgősségi engedély augusztus 21-ig engedélyezi az iráni nyersolaj és petrolkémiai termékek termelését, értékesítését és szállítását.

A szankciókönnyítés értelmében az iráni olajat akár közvetlenül is be lehet hozni az Egyesült Államokba.

Ez feloldja a banki tranzakciók, a biztosítások és a szállítás korlátait, és felszámolja azokat a bonyolult hálózatokat, amelyeket Irán korábban a nyersolaj értékesítéséhez használt.

Scott Bessent pénzügyminiszter elmondta, hogy a 60 napos mentességért cserébe Teherán vállalta, hogy nyitva tartja a stratégiai fontosságú Hormuz-szorosot, és visszaengedi az országba az IAEA nukleáris ellenőreit. Vance hétfő reggel Svájcban tartott sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy mikor térnek vissza az ellenőrök Iránba. Elmondta, hogy a folyamat várhatóan „legalább még ezen a héten” megkezdődik, de a felügyelőkkel folytatott tárgyalások „akár már ma is sor kerülhetnek”.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában is közzétette, hogy Irán „beleegyezik a jelentős fegyverellenőrzésekbe”.

Esmail Baqai külügyminisztériumi szóvivő azonban az iráni állami hírügynökségnek, az IRNA-nak adott interjúban kijelentette, hogy Teherán „nem vállalt új kötelezettségeket” a nukleáris felügyelőkkel kapcsolatban. Kijelentette, hogy az ENSZ-ellenőrökkel való bármilyen együttműködés „a parlament és a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács által meghatározott, hatályos eljárások szerint” fog zajlani.

Az IAEA nem nyilatkozott azonnal az ügyben. Irán korábban felfüggesztette az IAEA hozzáférését azokhoz a helyszínekhez, amelyeket Izrael és az Egyesült Államok bombázott a tavaly nyári 12 napos háború során.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!