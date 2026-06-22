Feszült hangulatban folynak az amerikai-iráni tárgyalások – Trump már a harcok folytatásával fenyegetőzik

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JD Vance alelnök vezeti a tárgyalásokat Svájcban, de Irán az atomprogram helyett Izrael és a Hezbollah közötti háború leállításáról akar tárgyalni az amerikaiakkal.
Irán és az Egyesült Államok megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely biztosítja a libanoni katonai műveletek befejezését – közölték a közvetítők – írja a Wall Street Journal.
A bejelentést Pakisztán és Katar, az iráni béketárgyalások két közvetítője tette közzé helyi idő szerint hétfőn kora reggel, miután Trump elnök vasárnap a közösségi médiában fenyegetést intézett Irán felé a libanoni Hezbollah támogatása miatt. A figyelmeztetés feszültséget váltott ki a két fél között, miközben JD Vance alelnök Svájcban tárgyalt Iránnal.
A tárgyalások témája átterelődött a militáns csoport és Izrael közötti harcokra, amelyek veszélybe sodorták a Trump által a múlt héten aláírt békemegállapodást. Az adminisztráció eredetileg azt szerette volna, ha a tárgyalások középpontjában Irán atomprogramja állna.
Az elnök fenyegetései arra késztették az iráni delegációt, hogy elhagyja a tárgyalási helyszínt – számolt be az iráni állami média. A pakisztáni és katari tisztviselők azonban később folytatták a közvetítést – közölték a tisztviselők.
Hétfőn kora reggel kiadott nyilatkozatában Katar és Pakisztán közölte, hogy létrejött egy kommunikációs csatorna Irán és az Egyesült Államok között az incidensek elkerülése és a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának biztosítása érdekében a Hormuzi-szoroson.
A közvetítők szerint a hét hátralévő részében a Bürgenstock üdülőhelyen folytatódnak a technikai tárgyalások minden kérdésről.
Hossein Ghorbanzadeh iráni tárgyaló külön nyilatkozatában elmondta, hogy előrelépés történt az iráni olajértékesítésre vonatkozó szankciómentességek, valamint – katari közvetítés révén – a befagyasztott vagyon felszabadítása terén.
Ghorbanzadeh azonban a katonai háttérrel rendelkező Tasnim hírügynökségnek nyilatkozva hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott szélesebb körű tárgyalások nem fognak előrehaladni, amíg a libanoni háború véget nem ér.
A múlt héten aláírt megállapodás
Az elmúlt két nap harcai azonban arra késztették Iránt, hogy szombaton bejelentse: lezárta a szorosot, és kijelentse, hogy a tárgyalások során a libanoni helyzet megoldására fog összpontosítani.
A svájci tárgyalások fontosságát jelzi, hogy az Egyesült Államok részéről Vance vezeti a tárgyalásokat. Az iráni állami média szerint a két fél azután kezdte meg a közvetlen tárgyalásokat a Bürgenstock nevű alpesi üdülőhelyen, hogy külön-külön találkozott a katari és pakisztáni közvetítőkkel.
Vance optimista hangot ütött meg vasárnap, az Iránnal folytatott első tárgyalási forduló után.
„Már az elmúlt néhány órában is jelentős előrelépést értünk el, és arra számítok, hogy a következő órákban további előrelépéseket fogunk elérni”
– mondta Vance egy rögtönzött sajtótájékoztatón a tárgyalások helyszínén, hozzátéve, hogy Libanonban javulnak a körülmények.
Amikor szombaton a tárgyalásokra indult, Vance megerősítette, hogy a fő hangsúly a libanoni tűzszünet előmozdításán lesz.
Egy amerikai tisztviselő vasárnap elmondta, hogy mindkét fél megvitatta a nukleáris megállapodás minden elemét is. Az Egyesült Államok és Irán eredetileg azt tervezték, hogy megvitatják, mi legyen Irán dúsított uránkészletével.
A Trump-kormány azt akarja, hogy Teherán semmisítse meg vagy adja át készletét, és függessze fel a jövőbeli dúsítást. Irán nyitottságot mutatott arra, hogy az uránt az országon belül alacsonyabb dúsítási szintre „hígítsa”, és körülbelül egy évtizedre leállítsa a dúsítási tevékenységeket. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha ezt 20 évre leállítanák.
A engedményekért cserébe az Egyesült Államok kiterjedt szankciókönnyítéseket kínál.
Megnyitotta az utat az iráni olajértékesítés előtt, és azon dolgozik, hogy milliárd dollárnyi befagyasztott iráni készpénzt szabadítson fel előzetes ösztönzőként a szoros megnyitása és Irán tárgyalóasztalnál tartása érdekében. Trump kritikusai szerint ezzel lényegében visszatérnének Obama atomalkujához, csak rosszabb feltételek mellett.
Nyitókép: Fabrice Coffrini / POOL / AFP
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