Feszült hangulatban folynak az amerikai-iráni tárgyalások – Trump már a harcok folytatásával fenyegetőzik

Irán és az Egyesült Államok megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely biztosítja a libanoni katonai műveletek befejezését – közölték a közvetítők – írja a Wall Street Journal.

A bejelentést Pakisztán és Katar, az iráni béketárgyalások két közvetítője tette közzé helyi idő szerint hétfőn kora reggel, miután Trump elnök vasárnap a közösségi médiában fenyegetést intézett Irán felé a libanoni Hezbollah támogatása miatt. A figyelmeztetés feszültséget váltott ki a két fél között, miközben JD Vance alelnök Svájcban tárgyalt Iránnal.