Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
jd vance tárgyalás irán svájc egyesült államok izrael

Feszült hangulatban folynak az amerikai-iráni tárgyalások – Trump már a harcok folytatásával fenyegetőzik

2026. június 22. 09:14

JD Vance alelnök vezeti a tárgyalásokat Svájcban, de Irán az atomprogram helyett Izrael és a Hezbollah közötti háború leállításáról akar tárgyalni az amerikaiakkal.

2026. június 22. 09:14
null

Irán és az Egyesült Államok megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely biztosítja a libanoni katonai műveletek befejezését – közölték a közvetítők – írja a Wall Street Journal. 

A bejelentést Pakisztán és Katar, az iráni béketárgyalások két közvetítője tette közzé helyi idő szerint hétfőn kora reggel, miután Trump elnök vasárnap a közösségi médiában fenyegetést intézett Irán felé a libanoni Hezbollah támogatása miatt. A figyelmeztetés feszültséget váltott ki a két fél között, miközben JD Vance alelnök Svájcban tárgyalt Iránnal.

A tárgyalások témája átterelődött a militáns csoport és Izrael közötti harcokra, amelyek veszélybe sodorták a Trump által a múlt héten aláírt békemegállapodást. Az adminisztráció eredetileg azt szerette volna, ha a tárgyalások középpontjában Irán atomprogramja állna.

Az elnök fenyegetései arra késztették az iráni delegációt, hogy elhagyja a tárgyalási helyszínt – számolt be az iráni állami média. A pakisztáni és katari tisztviselők azonban később folytatták a közvetítést – közölték a tisztviselők.

Hétfőn kora reggel kiadott nyilatkozatában Katar és Pakisztán közölte, hogy létrejött egy kommunikációs csatorna Irán és az Egyesült Államok között az incidensek elkerülése és a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának biztosítása érdekében a Hormuzi-szoroson.

A közvetítők szerint a hét hátralévő részében a Bürgenstock üdülőhelyen folytatódnak a technikai tárgyalások minden kérdésről.

Hossein Ghorbanzadeh iráni tárgyaló külön nyilatkozatában elmondta, hogy előrelépés történt az iráni olajértékesítésre vonatkozó szankciómentességek, valamint – katari közvetítés révén – a befagyasztott vagyon felszabadítása terén.

Ghorbanzadeh azonban a katonai háttérrel rendelkező Tasnim hírügynökségnek nyilatkozva hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott szélesebb körű tárgyalások nem fognak előrehaladni, amíg a libanoni háború véget nem ér.

Mi van a megállapodásban?

A múlt héten aláírt megállapodás 

  • megnyitja a Hormuzi-szoros-t, 
  • tárgyalásokat indít Irán nukleáris programjáról, 
  • és bevezető bekezdésében a libanoni harcok befejezését követeli – ami Irán egyik legfontosabb követelése. 

Az elmúlt két nap harcai azonban arra késztették Iránt, hogy szombaton bejelentse: lezárta a szorosot, és kijelentse, hogy a tárgyalások során a libanoni helyzet megoldására fog összpontosítani.

A svájci tárgyalások fontosságát jelzi, hogy az Egyesült Államok részéről Vance vezeti a tárgyalásokat. Az iráni állami média szerint a két fél azután kezdte meg a közvetlen tárgyalásokat a Bürgenstock nevű alpesi üdülőhelyen, hogy külön-külön találkozott a katari és pakisztáni közvetítőkkel.

Vance optimista hangot ütött meg vasárnap, az Iránnal folytatott első tárgyalási forduló után.

„Már az elmúlt néhány órában is jelentős előrelépést értünk el, és arra számítok, hogy a következő órákban további előrelépéseket fogunk elérni”

 – mondta Vance egy rögtönzött sajtótájékoztatón a tárgyalások helyszínén, hozzátéve, hogy Libanonban javulnak a körülmények.

Amikor szombaton a tárgyalásokra indult, Vance megerősítette, hogy a fő hangsúly a libanoni tűzszünet előmozdításán lesz.

Egy amerikai tisztviselő vasárnap elmondta, hogy mindkét fél megvitatta a nukleáris megállapodás minden elemét is. Az Egyesült Államok és Irán eredetileg azt tervezték, hogy megvitatják, mi legyen Irán dúsított uránkészletével.

A Trump-kormány azt akarja, hogy Teherán semmisítse meg vagy adja át készletét, és függessze fel a jövőbeli dúsítást. Irán nyitottságot mutatott arra, hogy az uránt az országon belül alacsonyabb dúsítási szintre „hígítsa”, és körülbelül egy évtizedre leállítsa a dúsítási tevékenységeket. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha ezt 20 évre leállítanák.

A engedményekért cserébe az Egyesült Államok kiterjedt szankciókönnyítéseket kínál. 

Megnyitotta az utat az iráni olajértékesítés előtt, és azon dolgozik, hogy milliárd dollárnyi befagyasztott iráni készpénzt szabadítson fel előzetes ösztönzőként a szoros megnyitása és Irán tárgyalóasztalnál tartása érdekében. Trump kritikusai szerint ezzel lényegében visszatérnének Obama atomalkujához, csak rosszabb feltételek mellett. 

Nyitókép: Fabrice Coffrini / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. június 22. 10:47
Muszlimnak szavát semlehet hinni A Korán szerint "hitetlennek" (gyaurnak) hazudni erény, sőt kötelesség.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!