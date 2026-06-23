Nem szerette volna, hogy Columbóként azonosítsák, végül a legjobban kereső televíziós színész lett – 15 éve hunyt el Peter Falk

Valószínűleg csak a néhai sztár legnagyobb rajongói tudják, hogy komoly karriert futott be jóval azelőtt, hogy Columbóként világhírűvé vált. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy két egymás követő évben is Oscarra jelölik, ő azonban 1961-ben Murder, Inc., 1962-ben pedig az Egy maroknyi csoda című drámában nyújtott alakításával is a nomináltak közé került a legjobb mellékszereplő kategóriájában. A pályája korai szakaszában játszott mások mellett Quentin Tarantino egyik kedvenc filmjében, a Bolond, bolond világban, John Cassavetes kultikus rendezésében, a Férjekben, és Sydney Pollackkal is együtt dolgozott a Vártoronyban.

A Peter Falk kontra Columbo gyorstalpalón végig is szalad ezeken az időkön, de mint az a címéből is kiderül, elsősorban a népszerű sorozatra koncentrál. Amiből majdnem nem is lett sorozat, a nyomozó először az 1968-as A recept: gyilkosságban tűnt fel, amely – miként aztán a későbbi epizódok – egy önálló történetet mesélt el, nem szériának szánták. Viszont hatalmas sikert aratott, a nézők imádták,