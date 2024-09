Wim Wenders, a Terminátor és Marty McFly is Budapestre látogat

Nyitókép: Jelenet Wim Wenders Berlin felett az ég című filmjéből. (NFI)

Német Dániel írása

Alfred Hitchcock, Orson Welles, Stanley Kubrick, David Lynch – csak néhány azon rendezők sorából, akiknek bár a zsenialitása és a hatása megkérdőjelezhetetlen, mégsem kaptak soha Oscart. Közéjük tartozik Wim Wenders is, ő négy jelöléséből egyet sem tudott díjra váltani. Ebből háromszor dokumentumfilmesként volt versenyben (Buena Vista Social Club, Pina, A Föld sója), játékfilmesként pedig idén, a Tökéletes napokért került a szűkített listára. Utóbbi egy szinte történet nélküli, de annál meditatívabb és hipnotikusabb hatású utazás egy tokiói nyilvános vécéket takarító férfi mindennapjairól, akinek egyáltalán nem derogál a munkája,

és az élet apró örömeiben is megtalálja a boldogságot:

fákat fényképez, amőbázik a kollégájával, klasszikus rockzenét hallgat, esténként meg beül egy italra egy kocsmába.

Nem kérdés, hogy Wenders megérdemelte volna érte a szobrot, de végül az Érdekvédelmi terület című holokausztdrámával szemben alulmaradt a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. Az Akadémia vele szembeni vaksága persze nem új keletű. Elképesztő erejű mesterműve, a Párizs, Texas (1984) jelölést sem kapott, és még nevetségesebb, hogy leghíresebb rendezése, a nem kevésbé kiváló Berlin felett az ég (1987) sem, amelynek egyébként a társ-forgatókönyvírója az irodalmi Nobel-díjas Peter Handke volt.

Mindez, úgy tűnik, egyáltalán nem szegte Wenders kedvét, 79 évesen esze ágában sincs nyugdíjba vonulni, és jól érezhetően továbbra sem az amerikai közönség kegyeire hajt: nemrég például Anselm Kiefer német festő- és szobrászművészről forgatott dokumentumfilmet. Számunkra azonban sokkal fontosabb, hogy a Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként hazánkba látogat, és átveszi a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége (FIAF) díját, amelyet a filmörökség megmentése iránt elkötelezett alkotóknak ítélnek oda. Tucatnyi munkáját láthatjuk majd a vásznon is,

köztük a kritikusokat és a közönséget is a leginkább megosztó Az erőszak végét (1997) teljeskörűen restaurált változatban.

A restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválján számtalan egyéb ritkaság vagy megkerülhetetlen mozi közül is válogathatunk. Külön fókuszt kap például a sci-fi, azt vizsgálva, hogy a különböző korokban a művészek miként képzelték el a jövőt. Így olyan különlegességet láthatunk, mint a Jérôme Seydoux – Pathé Alapítvány némafilm-összeállítását vagy az Aelita, a Mars királynője (1924) című szovjet alkotást; ezeket ráadásul élő zenés filmkoncert formájában mutatják be. A nagy hollywoodi blockbusterek között pedig mások mellett a Terminator 2. – Az ítélet napját vagy a Vissza a jövőbe második részét is nagyvásznon tekinthetjük meg.