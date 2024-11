A DNS-ünkbe egy komplett csillagtérkép lett kódolva az isteni koordinátákkal

Az ISS Vanguard, avagy a lengyelek legújabb kreálmánya azonban nem ilyen fél-kooperatív sci-fi-horror. Nem. Itt teljesen egy csapatként működve kell feltérképezni az ismeretlen űrt, miután a már ismertetett tudományos felfedezés lerántja a leplet az „isteni koordinátákról”, amelyek olyan terepre vezethetik az emberiséget, ahol választ kaphatunk akár minden kérdésünkre. De vajon tényleg így van? És vajon tényleg Isten szólított meg minket a DNS-ünkön keresztül?

Ezekre a kérdésekre azonban senki sem kap egyhamar választ, aki beruház az immár magyarul is elérhető ISS Vanguard című társasjátékra.

ISS Vanguard

Ex Fortitudine Veritas

A Gamefound nevű, közösségi gyűjtésre használt oldalon sikerrel vett kampányt követően a magyar, bolti változatok is eljutottak hazánkba, méghozzá az általában az Awaken Realms játékait is honosító Delta Vision Kiadónak hála. De ahogy a Tainted Grail: Avalon bukása, úgy az ISS Vanguard is egy teljesen kooperatív, számos fejezeten át zajló kalandjáték, ezúttal fantasy helyett sci-fi köntösben, hála az égnek továbbra is kötelező applikáció nélkül.