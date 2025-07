Elképesztő áttörés jöhet a rákgyógyításban

Egy új, a Stanford Egyetem kutatói által vezetett tanulmány szerint sikerült az egerek szervezetén belül, tehát „in situ” módon CAR-T sejteket létrehozni, méghozzá egy mRNS-alapú eljárással. Ez hatalmas előrelépést jelenthet a rákgyógyításban, hiszen a jelenlegi CAR-T terápiák rendkívül drágák, időigényesek és komoly mellékhatásokkal járhatnak. Az új módszer gyorsabb, biztonságosabb és olcsóbb lehet – és akár szélesebb körben is elérhetővé teheti ezt az áttörést jelentő kezelést – olvasható a news.stanford.edu oldalon.

A CAR-T terápia lényege, hogy a páciens immunrendszeréből származó T-sejteket laboratóriumban átalakítják úgy, hogy

képesek legyenek felismerni és elpusztítani a daganatos sejteket.

Az új tanulmányban azonban nem kellett a sejteket kiemelni a szervezetből: az mRNS-alapú „utasításokat” lipidbuborékokba csomagolva juttatták a T-sejtekhez, amelyek a szervezeten belül alakultak át rákellenes harcosokká. A kutatók azt is figyelemmel tudták kísérni, hogy hova jutnak ezek a sejtek a testben, ami hatalmas előny a kezelések nyomon követése szempontjából.

Az egérkísérletek eredményei ígéretesek: a kezelt rágcsálók 75 százalékában teljesen eltűnt a limfóma, a fennmaradó esetekben pedig kontroll alatt tartották a daganatot. A kezelés ráadásul biztonságosnak bizonyult – még 18 adag beadása után sem jelentkeztek mérgező mellékhatások. Mindez azt jelenti, hogy az új módszer akár többször is ismételhető lehet, így fokozva a rákellenes hatást.

A kutatók szerint a módszer nemcsak a vérképzőrendszeri rákok, hanem a szolid daganatok ellen is hatékony lehet – utóbbi területen eddig kevés siker született. Ha az emberi tesztek is hasonló eredményeket hoznak, az „in situ” CAR-T sejtek előállítása valódi fordulatot hozhat a rák elleni küzdelemben – egy olyan megoldással, amely nemcsak hatékonyabb, hanem elérhetőbb is lehet a betegek számára.