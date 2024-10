A jövőben mindenki woke, a múltban pedig gyökér – klasszikus és kortárs novellák

Novellák az örökkévalóságnak?

Azt gondolom, hogy Kafka bár bizonyított azzal, hogy írásai évtizedek múltán is fennmaradtak, bármit is gondolt magáról és a világról, vagy éppen saját műveiről. Hogy Az űroperák határtalan világa szerzői is ilyen jövőre számíthatnak? Nem vagyok benne biztos, bár ez a világot uraló ideológiák és a gondolkodásmód változásaitól is függ.

Sci-fiben mindenesetre több fantáziát várnék, mint az, hogy helyszíneket és karaktereket, vagy szektákat / csoportokat, esetleg eseményeket young adult fantasy stílusban kitalált kacifántos nevekkel látnak el, a szerző pedig a szereplő nevében kínlódik vélt vagy valós identitásválsága okán.