Bán Mór új sorozatba kezdett – itt vannak Kinizsi fiai

Bán Mór: Falkenstein tornyai

Biztos mindenkinek megvolt már általános iskolában a kedvenc történelmi személyisége. A nyolcvanas években persze még kicsit másképpen mutattak az azóta átrendeződött szerepek, hiszen a rendszer kívánalmainak meg kellett felelni, ettől függetlenül azonban így is könnyen találtam magamnak olyat, aki valamiben előremutatónak tűnt. Az egyik ilyen személy lett Kossuth, de a legnagyobb kedvenc titulust mégis más szerezte meg.

Mivel a választható előadást és fogalmazást egyaránt Mátyásnak szenteltem, plusz büszkén lobogtattam a zsebpénzen vásárolt történelmi kötetet, ami életéről szólt, már talán egyértelmű, hogy ki mellett tettem le a voksom. Arról meg még nem is beszéltünk, hogy már alsó tagozatban is a fekete sereg katonájának öltöztem a farsangi mulatságra, apámmal és nagyszüleimmel kartonból elkészítve a páncélt, a hollós címert és pajzsot. Nem csoda hát, ha Bán Mór új kiadványaira is egyből rávetettem magam.

Bán Mór kettő az egyben

Bán Jánost, az M5 csatorna igazgatóját talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen sci-fi és fantasy írásai mellett a Hunyadi-könyvsorozat is az ő nevéhez kötődik. Nem mellesleg a sci-fi és fantasy vonalat se degradáljuk fő műve mellett, elvégre generációm jelentős részének a Cherubion szerintem eleve komoly hívószó, és ha azt vesszük, hogy a szerző olyan illusztris társasághoz keveredett, melyen belül a Káosz, Skandar Graun vagy éppen Leon Silver neve is közismert, az inkább presztízs, mintsem szégyellnivaló.