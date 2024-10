Travolta méltatta, a forgatókönyvíró utólag elnézést kért érte – ez a világ legrosszabb filmje?

De még így is biztos vagyok benne, hogy van rosszabb. Ez még nem a legalja. De bizony azt is felkutatom, ha addig élek is. Jó eséllyel az itthon a Háború a Földönt is forgalmazó, megboldogult Best Hollywood kínálatából szemezve, mert a Best néhány kellemes meglepetés mellett leginkább a celluloid szemetekről volt híres és egy-egy, a hatalmas arccal megáldott munkatársáról, aki később a politikai újságírásban találta meg a karrierjét. A Háború a Földön megtekintését mindenestre csak akut mazochizmusban szenvedőknek és kifejezetten a rossz filmek rajongóinak tudom ajánlani.