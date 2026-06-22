„Očistec. Így hangzik szlovákul, hogy tisztítótűz, és erre a névre hallgatott az a 2020-ban indult antikorrupciós akciósorozat, amely 11 vádlottal szemben most júniusban jutott el a vádirat ismertetéséig. A többi célszeméllyel szemben addig se. De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy létezik-e olyan Tisza-projekt, amit nem nyúltak valahonnan.”