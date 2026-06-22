Sulyok távozását és vagyonelvételi hivatalt akar Magyar Péter
Tízmilliárd forintot adnának Magyar Péterék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésére. Évente.
De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy létezik-e olyan Tisza-projekt, amit nem nyúltak valahonnan.
„Očistec. Így hangzik szlovákul, hogy tisztítótűz, és erre a névre hallgatott az a 2020-ban indult antikorrupciós akciósorozat, amely 11 vádlottal szemben most júniusban jutott el a vádirat ismertetéséig. A többi célszeméllyel szemben addig se. De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy létezik-e olyan Tisza-projekt, amit nem nyúltak valahonnan.”
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Tízmilliárd forintot adnának Magyar Péterék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésére. Évente.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka