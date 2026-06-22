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tisztítótűz szlovák Hont András

Očistec. Így hangzik szlovákul, hogy tisztítótűz

2026. június 22. 19:01

De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy létezik-e olyan Tisza-projekt, amit nem nyúltak valahonnan.

2026. június 22. 19:01
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Hont András
Hont András
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„Očistec. Így hangzik szlovákul, hogy tisztítótűz, és erre a névre hallgatott az a 2020-ban indult antikorrupciós akciósorozat, amely 11 vádlottal szemben most júniusban jutott el a vádirat ismertetéséig. A többi célszeméllyel szemben addig se. De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy létezik-e olyan Tisza-projekt, amit nem nyúltak valahonnan.”

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

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ittésmost
2026. június 22. 20:22
Tisztítótűz? Nem. Dante Isteni színjátékának poklában a legmélyebben lévő bugyor az árulóké!!! Legalja az áruló, gyilkosnál is rosszabb. Semmi tisztítótűz. M.Péter elárulta a gyermekeit, a gyermekei anyját, a barátait, a munkatársait, a pártját. A pokol legmélyebb bugyrában a helye. A HAZÁT NEM ENGEDJÜK ELÁRULNI !!!!!
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1
0
cutcopy
2026. június 22. 20:19
Poloskapetit pl a fideszből nyúlták..
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0
0
rasdi1
2026. június 22. 20:18
Maga az, hogy a programjaikat "máshonnan nyúlták", még nem baj. Hisz nem kell mindig mindent újra feltalálni. Elég ha arra alkalmas programokat adaptálnak a magyar viszonyokhoz. Csak választani tudni kellene, és jól kellene azt az adaptációt elvégezni.
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1
0
Almassy
2026. június 22. 20:05
Létezik-e olyan tiszadesz-projekt ami nem a lájkokról szól?! Az első 100 nap lassan lejár. Remélem a napi lájk mennyiség kielégítő volt, "mert különben megbukunk".
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7
0
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