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sulyok tamás tisza párt nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal Magyar Péter

Sulyok távozását és vagyonelvételi hivatalt akar Magyar Péter

2026. június 22. 17:28

Tízmilliárd forintot adnának Magyar Péterék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésére. Évente.

2026. június 22. 17:28
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Magyar Péter miniszterelnök szerint közel ezer vélemény érkezett az Alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetésére, amely szerinte valódi párbeszédet jelent a nemzeti konzultáció helyett. A Tisza Párt első embere a javaslatot a „Tisztítótűz-művelet” részeként mutatta be, amely többek között a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, új korrupcióellenes intézmény létrehozását és több közjogi változtatást tartalmaz.

Magyar szerint Sulyok Tamásnak az Alaptörvény módosítása után megszűnne a megbízatása, és ha nem írná alá a törvényt, megindítanák ellene a megfosztási eljárást.

A politikus azt ígérte, hogy rövid időn belül új köztársasági elnököt választanak, akit az ellenzék is támogathat.

A tervezet létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogalap nélküli vagyongyarapodást is vizsgálná. Magyar szerint az intézmény célja a korrupció elleni fellépés, működésére évente mintegy 10 milliárd forintot biztosítanának.

A csomag további elemei között szerepelne az országgyűlési képviselői mandátum tizenkét éves korlátozása, az alkotmánybírák 70 éves felső korhatára, valamint a bírói szerep erősítése a bírósági vezetők kiválasztásában.

Magyar Péter szerint a változtatások új politikai korszakot indítanak, és a cél a közjogi rendszer átalakítása, valamint a korrupció elleni szigorúbb fellépés.

Magyar Péter a hétfői napirend előtti felszólalásában jelentette be, hogy a Tisztítótűz-műveletet indítanak, amely részeként többek között kezdeményezik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését, és felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A tervezett Alaptörvény-módosításban tizenkét évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot; 70 éves felső korhatárt vezetnének be az alkotmánybíráknak; a bírák pedig nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában.

A már hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott Alaptörvény-módosítási tervezet így fogalmaz Sulyok Tamás elmozdításáról: „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.” A tervezet szerint „a hivatalban levő köztársaság elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ”.

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Nyitókép forrása: MTI / Purger Tamás

Összesen 41 komment

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Kanmacska
2026. június 22. 18:38
Szóval, a TiSza lopni fog mint állat, viszont aki ezt szóvá teszi, annak elkobozzák mindenét.
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fatman
2026. június 22. 18:35
vagyonelvételi hivatal??? a kormány a javunkat akarja! de mi nem adjuk!!! :)
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vakiki
2026. június 22. 18:35
Ezer vélemény hogy jelenthet valódi párbeszédet?! Anyám,borogass! De borogasd MP-t is!
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0
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Burdisgarage
2026. június 22. 18:33
Kiváncsi leszek a mérlegre..
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