Sulyok távozását és vagyonelvételi hivatalt akar Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök szerint közel ezer vélemény érkezett az Alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetésére, amely szerinte valódi párbeszédet jelent a nemzeti konzultáció helyett. A Tisza Párt első embere a javaslatot a „Tisztítótűz-művelet” részeként mutatta be, amely többek között a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, új korrupcióellenes intézmény létrehozását és több közjogi változtatást tartalmaz.

Magyar szerint Sulyok Tamásnak az Alaptörvény módosítása után megszűnne a megbízatása, és ha nem írná alá a törvényt, megindítanák ellene a megfosztási eljárást.