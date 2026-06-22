Sulyok távozását és vagyonelvételi hivatalt akar Magyar Péter

A tervezet létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogalap nélküli vagyongyarapodást is vizsgálná. Magyar szerint az intézmény célja a korrupció elleni fellépés, működésére évente mintegy 10 milliárd forintot biztosítanának.
A csomag további elemei között szerepelne az országgyűlési képviselői mandátum tizenkét éves korlátozása, az alkotmánybírák 70 éves felső korhatára, valamint a bírói szerep erősítése a bírósági vezetők kiválasztásában.
Magyar Péter szerint a változtatások új politikai korszakot indítanak, és a cél a közjogi rendszer átalakítása, valamint a korrupció elleni szigorúbb fellépés.