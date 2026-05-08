Szűkös a határidő: Brüsszel szerint Magyarország aligha tudja lehívni a teljes uniós helyreállítási alapot

A Politico szerint forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből
Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.
Egyre több forrásból hallani azt, hogy Magyar Péter nem fogja tudni betartani az ígéretét.
Az Európai Unió szerint már nagyon kevés idő maradt arra, hogy Magyarország megkapja a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból (RFF) járó teljes 10,4 milliárd eurót – írja az Index.
A kifizetésekhez szükséges 27 fő mérföldkövet, valamint a kapcsolódó projekteket eredetileg augusztus 31-ig kellene teljesíteni.
Az Európai Bizottság ugyan már jelezte, hogy a projektek tekintetében rugalmasabb megoldásokat is elfogadhat, de a szoros határidő miatt a teljes összeg lehívása komoly kihívást jelent.
A Tisza Párt vezette leendő kormány rendkívül szűkös időkerettel kénytelen dolgozni, ha minden rendelkezésre álló eurócentet meg akar menteni.
Uniós források szerint a Bizottság úgy látja, hogy a rendkívül szoros határidő miatt a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelkeret egy részét vagy egészét már nem lesz reális lehívni.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Politico szerint a Bizottság egyenesen azt javasolta a Tisza Pártnak, hogy engedjék el a hitelrészt, és kizárólag a 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás megszerzésére koncentráljanak.
