tisza párt európai unió magyarország uniós források európai bizottság

Szűkös a határidő: Brüsszel szerint Magyarország aligha tudja lehívni a teljes uniós helyreállítási alapot

2026. május 08. 19:31

Egyre több forrásból hallani azt, hogy Magyar Péter nem fogja tudni betartani az ígéretét.

2026. május 08. 19:31
Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP)

Az Európai Unió szerint már nagyon kevés idő maradt arra, hogy Magyarország megkapja a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból (RFF) járó teljes 10,4 milliárd eurót – írja az Index. 

A kifizetésekhez szükséges 27 fő mérföldkövet, valamint a kapcsolódó projekteket eredetileg augusztus 31-ig kellene teljesíteni.

Az Európai Bizottság ugyan már jelezte, hogy a projektek tekintetében rugalmasabb megoldásokat is elfogadhat, de a szoros határidő miatt a teljes összeg lehívása komoly kihívást jelent.

A Tisza Párt vezette leendő kormány rendkívül szűkös időkerettel kénytelen dolgozni, ha minden rendelkezésre álló eurócentet meg akar menteni.

Uniós források szerint a Bizottság úgy látja, hogy a rendkívül szoros határidő miatt a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelkeret egy részét vagy egészét már nem lesz reális lehívni.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Politico szerint a Bizottság egyenesen azt javasolta a Tisza Pártnak, hogy engedjék el a hitelrészt, és kizárólag a 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás megszerzésére koncentráljanak.

Nyitókép forrása: AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Stingary76
2026. május 08. 21:06
"hogy Magyar Péter nem fogja tudni betartani az ígéretét" Finoman fogalmazva, nem kedvelem Magyar Pétert.. de az biztos, hogy a brüsszeli haverjai úgy átbaszták mint állat. Az a pénz régóta meg sincs, és ha tegyük fel, Magyar az összes 27 feltételt 1 nap alatt törvénybe iktatná a többségével, AKKOR SEM kapna az ország semmit, egy büdös vasat se, mert megint kitalálna valami problémát a drágalátos eu.
sanya55-2
2026. május 08. 21:02
Nem tudjuk lehívni, mert nincs miből, majd mondják, vegyünk fel helyette kölcsönt, majd ők fizetik
Silcon
2026. május 08. 20:48
Pedig egyszerű lenne a megoldás, amíg nincs lóvé, nincs következő 7 éves költségvetés :) Bütyök, átvertek.
Dermedve
•••
2026. május 08. 20:41 Szerkesztve
6,5 milliárd kb a magyar GDP 3%-a. Ezért megéri azt a sok elfajzott szart bevezetni? Aligha...
