Tanácsok nyári gumi vásárlásához (X)

Az abroncsválasztás sokaknak okoz fejtörést, hiszen a kínálat széles, ezért sokszor nem is tudjuk elsőre megmondani, hogy mire is lenne szükségünk. A következőkben hasznos tanácsokat adunk arra vonatkozóan, milyen tényezők alapján is érdemes kiválasztani legújabb nyári abroncsunkat.

Első lépés: a megfelelő méret kiválasztása

Amikor abroncsvásárlás előtt állunk, az első lépés mindenképp az legyen, hogy megnézzük, egyáltalán milyen méretre is lesz szükség, és ennek alapján indítjuk meg a keresést. Az abroncs méretére vonatkozó javaslatokat az autónk gépkönyvében találjuk, de a meglévő abroncsokról is leolvashatjuk.

Ha megvan a méret, érdemes ezt írni be elsőre a keresőbe, és leszűrni a listát azokra az abroncsokra, melyek valóban szóba jöhetnek. Nincs ugyanis minden mintázatból minden méret, a célirányos kereséssel pedig csak azokat a gumikat fogjuk látni, melyeket tényleg érdemes lehet feltenni az autónkra.

Milyen tényezőket vegyünk figyelembe a vásárláskor?

Ha már leszűkítettük a keresést a méret alapján, akkor is még nagyon sok mintázat közül kell választanunk. Ilyenkor a legtöbben csak a legolcsóbb árakat figyelik, mondván, azzal spórolnak. A helyzet azonban az, hogy a vezetési stílus az a tényező, amit még az árak előtt figyelembe kell venni, hiszen ez alapján könnyedén el tudjuk majd dönteni, hogy prémium, közép vagy alacsony kategóriás abroncsra van-e szükségünk.

Amennyiben nagyon sokat vezetünk városon kívül, ingázunk, vagy a sportos vezetési stílus szerelmesei vagyunk, esetleg prémium kategóriás autónk van, mindenképp a prémium gumi lesz számunkra a jó választás.

Ha a minőség mellett a jó árak is fontos szempontot jelentenek, akkor a középkategóriás abroncsok között érdemes keresgélni. Ezt a szegmenset elsősorban azoknak szokták javasolni, akik a mindennapi városi közlekedéshez keresnek minőségi megoldásokat. Az elektromos autók tulajdonosaink is gyakran javasolják a középkategóriás márkák mintázatait.

Az olcsó abroncsok azoknak jelenthetnek megfelelő választást, akik csak ritkán, mindössze heti pár alkalommal vezetnek. Akik csak arra használják az autójukat, hogy megkönnyítsék a bevásárlást vagy az orvoshoz járást, és nem vezetnek túlságosan sokat. Nekik egy alacsony kategóriás mintázat is jó megoldás lehet.

Miben segíthetnek a nemzetközi gumitesztetek eredményei?

Természetesen attól, hogy a megfelelő kategóriában keresünk, még így is többféle mintázat közül kell majd választanunk. Ha már kiválasztottunk egy-két szóba jöhető mintázatot, érdemes megnézni a nemzetközi abroncstesztek eredményeit is, melyek objektívebb képet adhatnak az adott mintázat minőségéről, teljesítményéről.

Természetesen nem születik teszteredmény minden mintázattal kapcsolatban, sem minden méretben, de ezek az eredmények és a hozzájuk kapcsolódó statisztikák segíthetnek, hogy a legjobb döntést hozhassuk meg.

(X)

Fotó: pixabay.com