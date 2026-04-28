Most kezdődik a táncz – hogyan lehet a magyar film mindenkié?

2018 óta minden évben április 30-án ünnepeljük a magyar film napját. Nem véletlenül; 1901-ben ezen a napon mutatták be mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban – a mai Uránia Nemzeti Filmszínházban – az első megrendezett, színészek közreműködésével leforgatott magyar filmfelvételeket. Ezek a rövid mozgóképek nem önálló alkotások voltak, hanem illusztrációk egy tánctörténeti ismeretterjesztő előadáshoz. A korszak legnépszerűbb színészeinek közreműködésével készült felvételek sajnos egytől egyig elvesztek, ám a forgatás során készült állófotók fennmaradtak

– ezek a 2026-ban 125 éves magyar film első emlékei.

Idén az esemény a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére és támogatásában egyhetes programsorozattá bővült, amelynek keretében, április 27. és május 3. között a vetítések mellett konkrét helyszínekre szabott rendezvények, filmtörténeti séták, valamint a fiatal alkotókat megszólító szakmai események is helyet kapnak.