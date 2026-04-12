A Fidesz feljelenti a Tisza pártot roma szavazatok vásárlása miatt

Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi, amiről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszélt egy felvételen.
Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen.
A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni báncselekmény miatt
– közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap. Hozzátették, a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól.
Elmondják, hogy „fű alatt”, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért – írták.
„A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás. A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához”
– fogalmaztak.
Ismertették, a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról. „Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választás befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót! A Demokrácia Központ elérhetőségei: telefon: (06-20) 444-0445, e-mail: [email protected]” – közölték.
(MTI)
Nyitókép forrása: Képernyőfotó