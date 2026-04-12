Tisza Párt ruszin - szendi romulusz demokrácia központ stefán attila fidesz választási csalás roma cigányság

A Fidesz feljelenti a Tisza pártot roma szavazatok vásárlása miatt

2026. április 12. 09:49

A Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi, amiről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszélt egy felvételen.

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen. 

A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni báncselekmény miatt 

– közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap. Hozzátették, a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Elmondják, hogy „fű alatt”, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért – írták.

 „A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás. A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához”

 – fogalmaztak.

Ismertették, a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról. „Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választás befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót! A Demokrácia Központ elérhetőségei: telefon: (06-20) 444-0445, e-mail: [email protected]– közölték.

(MTI)

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Monte Carlo
2026. április 12. 10:25
Jó, de ehhez miért kell feljelenteni, miért nem cselekszik a rendőrség? Már előzetesben kellene ülnie a csavónak...
westend
2026. április 12. 10:24
Helyes. Itt az ideje hogy következményei legyenek a poloska-szekta aljasságainak.
stormy
2026. április 12. 10:19
szerintem éretségi nélkül senkinek ne legyen szavazati joga.
Csigorin
2026. április 12. 09:55
A partot betiltani, mandatumait szetosztani a tobbiek kozt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!