01. 28.
szerda
01. 28.
szerda
gazdaság európai unió németország európa

Tovább szenved Németország: semmi jele a gazdaság beindulásának

2026. január 28. 18:15

Végzetes lemaradásba kerülhet Európa legnagyobb gazdasága.

2026. január 28. 18:15
null

A német szövetségi kormány 0,3 százalékponttal lefelé módosította 2026-os gazdasági növekedési előrejelzését: az őszi 1,3 százalékról 1,0 százalékra. Katherina Reiche gazdasági miniszter a kabinet éves gazdasági jelentésének bemutatásakor azt mondta, hogy a német gazdaságban továbbra sem látszanak a fellendülés „kézzelfogható” jelei.

A jelentés szerint 2025-ben mindössze 0,2 százalékos GDP-növekedést ért el Európa legnagyobb gazdasága, így csak szűken kerülte el a harmadik egymást követő év stagnálását vagy visszaesését.

A kormány úgy értékeli, Németország továbbra is lemaradásban van más nagy iparilag fejlett országokhoz képest, különösen az ipari ágazatok maradtak válságban.

A gazdasági kilátások romlását a kabinet részben azzal magyarázta, hogy 2025 második felében gyengébb volt a fellendülés, mint várták, és ennek hatása áthúzódott 2026 elejére is. Bár a kormány több milliárd eurós programokkal – infrastruktúra-modernizáció, klímavédelem, a Bundeswehr megerősítése – próbálja élénkíteni a gazdaságot, ezek a kiadások lassabban fejtik ki hatásukat, mint remélték.

Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszter szerint gyorsítani kell az állami beruházások végrehajtását, ezért a tervek között szerepel az engedélyezési eljárások felgyorsítása, ám a szükséges jogszabály-változtatások még nem születtek meg. A hitelből finanszírozott „különalapok” („Sondervermögen”) a kormány szerint a növekedés egyik motorjává válhatnak. Az állami beruházásokból elsősorban az építőipar és a védelmi ipar profitálhat, ezek együtt mintegy kétharmad százalékponttal járulhatnak hozzá a 2026-os GDP-növekedéshez.

A német export, amely hagyományosan a gazdaság motorja, tovább gyengélkedik. 

Az Egyesült Államok magasabb vámjai miatt 2025-ben csaknem 10 százalékkal csökkentek az USA-ba irányuló kivitelek, miközben erősödik a kínai konkurencia. A kormány szerint a globális növekedés és robusztus kereskedelem ellenére a világgazdasági kilátások nehézkesek. Válaszként az Európai Unió és Németország új kereskedelmi megállapodásokat köt a Mercosurral és Indiával a diverzifikáció érdekében.

Az infláció az előrejelzés szerint 2,1 százalékra mérséklődik az idén a 2025-ös 2,2 százalékos átlaghoz képest. A munkaerőpiacon enyhe javulás várható, a munkanélküliség némileg csökken, bár a gyenge ipari konjunktúra 2025-ben munkahelyek leépítését okozta sok nagyvállalatnál. A kormány fő célja a gazdaság növekedési pályára állítása strukturális reformok által, a versenyképesség és a termelékenység növelésére, az innovációra, az oktatás javítására és a kutatás ösztönzésére, valamint a szakemberek gyorsabb bevonzására helyezve a hangsúlyt. További pontok az adócsökkentések, mint a vállalati adó előre hozott mérséklése 2028-ról, valamint a közepes jövedelműek jövedelemadó-enyhítése a koalíciós szerződés szerint. A munkaidő rugalmassága is napirenden van: a heti maximális munkaidő bevezetése a napi helyett, bár a szakszervezetek ellenzik. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gazdasági szárnya a részmunkaidő-jog korlátozását javasolja a termelékenység növelésére.

Hosszú távon a demográfiai kihívások súlyosbítják a helyzetet a jelentés szerint.

Az elöregedő társadalom miatt a baby boom-generáció nyugdíjba vonulása szakemberhiányt okoz, csökkentve a potenciális növekedést. A kormány a bevándorlás ösztönzése, a nők foglalkoztatásának növelése és az „aktív nyugdíj” mellett áll ki.

(MTI)

Nyitókép forrása: JENS SCHLUETER / AFP

***

 

Ehetős Odó
2026. január 28. 18:40
Mitől indulna be? Az energia egyre drágább, a nyersanyagok is, az ipari termelés hónapról hónapra csökken, ezrével zárnak be a kisebb-nagyobb vállalatok, az egész nagyok pedig külföldre viszik a tevékenységüket, (leginkább az USÁ-ba, Kínába és hálistennek hozzánk, legalábbis ami az autóipart illeti), a szerszámgépipar haldoklik, (2025 volt az első év, amikor Kína letaszította a német szerszámgép-exportot az első helyről), bődületes összegek mennek el a migrók támogatására a szociális ágazatban, és ha mindez még nem lenne elég, az ukrán háborús őrületet is csúcsra járatja az eszelős Merz-kormány. Dajcsland kaputt. Egyetlen pozitív fejlemény, hogy ez az eszelős, hazaáruló, szuicid koalíció olyan károkat okoz, hogy az AfD népszerűsége meredeken emelkedik és ezért őszre már két tartományban is AfD vezetésű kormány lesz - Németország utolsó reménye. Ha még nem késő.
fogas paduc
•••
2026. január 28. 18:24 Szerkesztve
A válság egyetlen egy oka az EU libbant vezetése.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 18:22
Áprilistól Magyar Péter Magyarország új miniszterelnök ad majd lendületet a német gazdaságnak. Jelenleg épp erre várnak.
