A szabályozás differenciált, de következetesen szigorú: a kábítószer-kereskedelem legsúlyosabb eseteiben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, különösen jelentős mennyiség vagy kiskorúak érintettsége esetén. A jelentés kiemeli, hogy a jogalkotó már az előkészületi magatartásokat is büntetni rendeli, ami világosan tükrözi a kormányzat drogokkal kapcsolatos szemléletét.

A zéró tolerancia ellenére a magyar jogrendszer nem azonosítja automatikusan a fogyasztót a terjesztővel. A jelentés részletesen ismerteti a csekély mennyiség fogalmát, amely anyagonként pontosan meghatározott hatóanyag-tartalomhoz kötődik. Ez a precíz szabályozás egyszerre szolgálja a jogbiztonságot és a differenciált szankcionálást. Fontos elem továbbá az úgynevezett elterelés jogintézménye, amely lehetőséget ad arra, hogy a csekély mennyiséggel érintett, saját használatra fogyasztó személy büntetőjogi felelősség alól mentesüljön, amennyiben részt vesz kezelésben vagy megelőző-felvilágosító programokban. A jelentés ugyanakkor világossá teszi, hogy az elterelés nem korlátlan, és visszaesés vagy kereskedelmi jellegű magatartás esetén kizárt.

A dokumentum szerint a 2013–2020 közötti időszakban is jelentős hazai és uniós források álltak rendelkezésre a megelőzési programok, az addiktológiai ellátórendszer és a kínálatcsökkentés fejlesztésére. A hangsúly a szermentes életmód megerősítésén és a közösségi szintű beavatkozásokon volt, ami összhangban áll a jelenlegi drogpolitikai irányvonallal. Ugyanakkor a jelentés önkritikusan jegyzi meg, hogy a kábítószer-probléma kezelésére fordított közkiadásokról nem áll rendelkezésre különbontva teljes körű, részletes adat, mivel ezek több ágazat költségvetésében szétszórva jelennek meg. Ez nehezíti az eredményesség és a hatékonyság pontos értékelését, és a jövőben indokolttá teheti az átláthatóbb pénzügyi nyomon követést

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2025-ös jelentése alapján Magyarország drogpolitikája továbbra is határozottan a zéró tolerancia elvén nyugszik, különösen a kínálatcsökkentés és a büntetőjogi fellépés területén. A jogi szabályozás szigorú, a koordinációs rendszer bővül, és a helyi szintű együttműködések erősödnek. Ugyanakkor a jelentés azt is jelzi, hogy az adatok hozzáférhetősége és az új stratégiák végrehajtási részletei még fejlesztésre szorulnak. Összességében a dokumentum nem relativizálja a drogok társadalmi és egészségügyi kockázatait, hanem számszerű adatokkal támasztja alá, miért indokolt a következetes, állami szintű fellépés. A dokumentum ezért nemcsak szakpolitikai beszámoló, hanem fontos visszajelzés is arról, hogy a zéró tolerancia mögött milyen intézményi és jogi valóság áll rendelkezésre Magyarországon.”

Fotó: Pixabay