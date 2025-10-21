Ft
Magyarország Zöld-foki szigetek világbajnokság vb-selejtező Stopira

„Kis nemzet, nagy szív” – a Zöld-foki szigetekről kapott nem mindennapi üzenetet Magyarország

2025. október 21. 19:58

Mesébe illő történet a Videoton korábbi futballistájáé. Stopira Magyarországon is közönségkedvenc volt, de szülőföldjén, a Zöld-foki szigeteken egyenesen nemzeti hőssé emelkedett a történelmi vb-kijutás okán.

2025. október 21. 19:58
null

Mint ismert, a Zöld-foki szigetek válogatottja máris a világbajnoki selejtezősorozat egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta azzal, hogy mindössze hatodik afrikai csapatként kvalifikálta magát a jövő évi tornára, története során először. A kicsiny nyugat-afrikai szigetországnak alig félmillió lakosa van, ezzel Izland után a vb-történelem második legkisebb népességű nemzete, amely futball-világbajnokságon vehet részt. A nagy menetelésben pedig főszerepet játszott egy magyar állampolgársággal is bíró játékos: a 2012 és 2023 között a Videotont erősítő Stopira a zöld-fokiak alapembere, a vb-kijutást bebiztosító siker során pedig gólt is szerzett hátvéd létére - nem csoda, hogy még a portugál média is a lábai előtt hevert!

Stopira a Videotonban
Stopira anno választott hazájában is hős volt a Videotonnál, most pedig szülőföldje nemzeti csapatával írt történelmet! (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) 

Stopira büszkesége egy egész kis nemzet büszkesége

Stopira most az M1 aktuális csatornának mesélt arról, mit jelentett számukra a kijutás, s hogyan élték meg a történelmi tettet a játékosok és a szurkolók. 

„Óriási az öröm, teljesült az álmunk. Nagyon hosszú utat tettünk meg a kijutás felé, sok áldozatot hoztunk, az egész ország, a teljes nemzet büszke, mindenki örül ennek a sikernek.

 Ez nem csak a futballt, a teljes társadalmunkat érinti. Fantasztikus ünneplés volt a kijutás után, mindenki boldog volt, kiment az utcára, nagy pillanat volt ez számunkra, mint ahogy az ország történetében is.”

 – mondta a 37 éves Stopira, becsületes nevén Ianique dos Santos Tavares, aki egyúttal azt is kiemelte, ez egy kicsi nemzet óriási fegyverténye.

„Nincs könnyű dolgunk a nagyobb országok ellen, emiatt is adott ennyire nagy örömöt ez az egész utazás. Az, hogy ilyen kis országként kijutottunk a világbajnokságra, még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen nem vagyunk sokan, nehéz sorozat volt a csapat számára, de elkötelezettek voltunk, mindent beleadtunk. 

Kicsik vagyunk, de nagy szívünk van. 

Az emberek, akik eddig nem ismerték a Zöld-foki szigeteket, most megismerik, és ez még szebbé teszi az egészet!”

A kijutás utáni örömmámoros pillanatok, s ahogy a társak az ünneplő szurkolók előtt emelik a magasba a nemzeti hőssé avanzsált Stopirát:

Ettől függetlenül akad mostanság olyan Zöld foki-szigeteki futballista is, aki jóval kétesebb bravúrral került reflektorfénybe: Joao Correia honfitársainál sokkal kevésbé lehet büszke bizonyos értelemben ugyancsak történelmi tettére...

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

