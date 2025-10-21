„Kis nemzet, nagy szív” – a Zöld-foki szigetekről kapott nem mindennapi üzenetet Magyarország

Stopira most az M1 aktuális csatornának mesélt arról, mit jelentett számukra a kijutás, s hogyan élték meg a történelmi tettet a játékosok és a szurkolók.

„Óriási az öröm, teljesült az álmunk. Nagyon hosszú utat tettünk meg a kijutás felé, sok áldozatot hoztunk, az egész ország, a teljes nemzet büszke, mindenki örül ennek a sikernek.

Ez nem csak a futballt, a teljes társadalmunkat érinti. Fantasztikus ünneplés volt a kijutás után, mindenki boldog volt, kiment az utcára, nagy pillanat volt ez számunkra, mint ahogy az ország történetében is.”

– mondta a 37 éves Stopira, becsületes nevén Ianique dos Santos Tavares, aki egyúttal azt is kiemelte, ez egy kicsi nemzet óriási fegyverténye.

„Nincs könnyű dolgunk a nagyobb országok ellen, emiatt is adott ennyire nagy örömöt ez az egész utazás. Az, hogy ilyen kis országként kijutottunk a világbajnokságra, még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen nem vagyunk sokan, nehéz sorozat volt a csapat számára, de elkötelezettek voltunk, mindent beleadtunk.