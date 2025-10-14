„Egy igazi ikon” – magyar játékos lábai előtt hever a portugál média

„Ebben Európa egyik legjobbjai a magyarok” – a portugál kapitány Szoboszlaira is készül
Vitinha szerint ellenünk nehezebb játszani, mint az írek ellen.
A portugál média a Zöld-foki-szigetek világbajnoki kvalifikációjától, ezáltal pedig egy magyar játékos, Stopira nevétől hangos kedd délelőtt. Pedig kedd este Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt rendeznek. Lisszabonból jelentjük.
Lisszabonban világbajnoki selejtezőt rendeznek kedd este, ráadásul nem is akármilyet: ha a portugál válogatott győz a magyar ellen – miközben az örmények nem verik meg Dublinban az íreket – már két fordulóval a csoportkör vége előtt kvalifikálja magát a jövő évi tornára. Nyilván a Portugália–Magyarországtól hangos a portugál sajtó – gondolta az egyszeri magyar újságíró, de kedd reggel a szállodai szoba televízióját bekapcsolva a helyi sportcsatornán nem teljesen ezt tapasztaltuk.
Ezt is ajánljuk a témában
Vitinha szerint ellenünk nehezebb játszani, mint az írek ellen.
A hírösszefoglaló műsora ugyanis egy másik mérkőzéstől volt hangos, amit persze kicsit sem bántunk, ugyanis ebben a történetben is van magyar főszereplő Stopira személyében. Mint mi is beszámoltunk már róla, a Zöld-foki-szigetek válogatottja történelmet írt: 3–0-ra győzött az afrikai selejtezőben Eswatini ellen, ezzel pedig történelme során először kvalifikálta magát a világbajnokságra.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki őt ünnepelte.
A találkozó harmadik gólját ráadásul az a Stopira szerezte, aki 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt. Nem túlzás a kijelentés, hogy a 37 éves játékos a mérkőzés egyik hőse volt, ugyanis a már említett hírösszefoglalóban csapattársa közölte Stopiráról, hogy
egy igazi ikon.”
Ezután már maga a védő vette át a szót, aki könnyeivel alaposan megküzdve nyilatkozott.
„Nagyon boldog vagyok, hogy ekkora örömet tudtunk szerezni a népünknek. Azt hiszem, mindannyian megérdemeljük a gratulációt. Ez nem rólam szól, nem az én pillanatom, hanem a Zöld-foki-szigetek minden lakosáé. Egyszerűen imádom őket.”
Nem sokkal később a sportcsatorna egy igen hosszú összefoglalót is leadott a mérkőzésről – egyértelműen látszik, hogy erre a sikerre a portugálok is igen büszkék.
De miért?
Az Afrikához tartozó a Zöld-foki-szigeteket portugál hajósok fedezték fel a 15. században, ahol létrehozták az első európai gyarmatot a trópusokon. Ezek után csak nagyon későn, 1975-ben függetlenedett Portugáliától – az ország hivatalos nyelve azonban a mai napig a portugál.
Szóval a portugálok büszkék, de azért készülnek természetesen a saját esti meccsükre is a mieink ellen, hiszen ők is kijutást ünnepelhetnek akár már kedd este. Persze az korántsem okozna náluk akkora katarzist, mint Stopiráék kijutása, hiszen ez az alapelvárás – legalábbis ez derült ki számunkra azok után, hogy Roberto Martínezt és Vitinhát már a világbajnoki cím megszerzéséről faggatták a portugál újságírók.
A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt magyar idő szerint kedd este 20.45-től rendezik, a Mandiner helyszíni, élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik Szoboszlai Dominikék mérkőzéséről.
Nyitókép: Kenzo Tribouillard / AFP