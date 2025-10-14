„Egy igazi ikon” – magyar játékos lábai előtt hever a portugál média

A találkozó harmadik gólját ráadásul az a Stopira szerezte, aki 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt. Nem túlzás a kijelentés, hogy a 37 éves játékos a mérkőzés egyik hőse volt, ugyanis a már említett hírösszefoglalóban csapattársa közölte Stopiráról, hogy

egy igazi ikon.”

Ezután már maga a védő vette át a szót, aki könnyeivel alaposan megküzdve nyilatkozott.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ekkora örömet tudtunk szerezni a népünknek. Azt hiszem, mindannyian megérdemeljük a gratulációt. Ez nem rólam szól, nem az én pillanatom, hanem a Zöld-foki-szigetek minden lakosáé. Egyszerűen imádom őket.”