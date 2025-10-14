Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zöld-foki-sziget Magyarország Portugália Stopira

„Egy igazi ikon” – magyar játékos lábai előtt hever a portugál média

2025. október 14. 14:22

A portugál média a Zöld-foki-szigetek világbajnoki kvalifikációjától, ezáltal pedig egy magyar játékos, Stopira nevétől hangos kedd délelőtt. Pedig kedd este Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt rendeznek. Lisszabonból jelentjük.

2025. október 14. 14:22
null
Nagy-Pál Tamás

Lisszabonban világbajnoki selejtezőt rendeznek kedd este, ráadásul nem is akármilyet: ha a portugál válogatott győz a magyar ellen – miközben az örmények nem verik meg Dublinban az íreket – már két fordulóval a csoportkör vége előtt kvalifikálja magát a jövő évi tornára. Nyilván a Portugália–Magyarországtól hangos a portugál sajtó – gondolta az egyszeri magyar újságíró, de kedd reggel a szállodai szoba televízióját bekapcsolva a helyi sportcsatornán nem teljesen ezt tapasztaltuk.

Portugália–Magyarország
Portugália–Magyarországot rendeznek, de a média Stopiráékkal foglalkozik. Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A hírösszefoglaló műsora ugyanis egy másik mérkőzéstől volt hangos, amit persze kicsit sem bántunk, ugyanis ebben a történetben is van magyar főszereplő Stopira személyében. Mint mi is beszámoltunk már róla, a Zöld-foki-szigetek válogatottja történelmet írt: 3–0-ra győzött az afrikai selejtezőben Eswatini ellen, ezzel pedig történelme során először kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Ezt is ajánljuk a témában

A találkozó harmadik gólját ráadásul az a Stopira szerezte, aki 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt. Nem túlzás a kijelentés, hogy a 37 éves játékos a mérkőzés egyik hőse volt, ugyanis a már említett hírösszefoglalóban csapattársa közölte Stopiráról, hogy 

egy igazi ikon.”

Ezután már maga a védő vette át a szót, aki könnyeivel alaposan megküzdve nyilatkozott.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ekkora örömet tudtunk szerezni a népünknek. Azt hiszem, mindannyian megérdemeljük a gratulációt. Ez nem rólam szól, nem az én pillanatom, hanem a Zöld-foki-szigetek minden lakosáé. Egyszerűen imádom őket.”

Nem sokkal később a sportcsatorna egy igen hosszú összefoglalót is leadott a mérkőzésről – egyértelműen látszik, hogy erre a sikerre a portugálok is igen büszkék.

De miért?

Az Afrikához tartozó a Zöld-foki-szigeteket portugál hajósok fedezték fel a 15. században, ahol létrehozták az első európai gyarmatot a trópusokon. Ezek után csak nagyon későn, 1975-ben függetlenedett Portugáliától – az ország hivatalos nyelve azonban a mai napig a portugál.

Portugália–Magyarország: ennek is kijutás lehet a vége

Szóval a portugálok büszkék, de azért készülnek természetesen a saját esti meccsükre is a mieink ellen, hiszen ők is kijutást ünnepelhetnek akár már kedd este. Persze az korántsem okozna náluk akkora katarzist, mint Stopiráék kijutása, hiszen ez az alapelvárás – legalábbis ez derült ki számunkra azok után, hogy Roberto Martínezt és Vitinhát már a világbajnoki cím megszerzéséről faggatták a portugál újságírók.

A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt magyar idő szerint kedd este 20.45-től rendezik, a Mandiner helyszíni, élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik Szoboszlai Dominikék mérkőzéséről.

Nyitókép: Kenzo Tribouillard / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. október 14. 14:58
Mondjuk nekem az 𝓲𝓴𝓸𝓷 szó hallatán teljesen más ugrik be, de hát nem vagyunk egyformák.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 14. 14:37
Eswatini=Szváziföld. Mielőtt még bárki azt hinné, hogy alakult arra egy új ország.
Válasz erre
0
0
FredShine
2025. október 14. 14:33
11 évig Magyarországon élt, és egy magyar klubért hajtott a pályán, többször a nemzetközi porondon is. A sikerét inkább érzem a magunkénak, mint Krasznahorkai díját.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!