„Ebben Európa egyik legjobbjai a magyarok” – a portugál kapitány Szoboszlaira is készül

Kedd este Portugália–Magyarország mérkőzéssel folytatódik a világbajnoki selejtező Szoboszlai Dominikék számára. A találkozó előtti napon a portugál válogatott megtartotta szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a lisszaboni agglomerációhoz tartozó Oeiras melletti nemzeti edzőközpontban. A Cidade do futebol névre hallgató komplexum (a helyi Telki) főépületébe belépve lenyűgöző látvány fogadja a látogatót: a 2016-os Európa-bajnokság trófeáját és aranyérmét is kiállították egy-egy vitrinben – máig nagyon büszkék legnagyobb sikerükre a portugálok.

Portugália–Magyarország: a 2016-os Eb-trófea. Fotó: Mandiner

A PSG középpályása, Vitinha válaszolt először az újságírók kérdéseire, és elmondta: szerinte a magyar válogatott ellen nehezebb mérkőzés várhat rájuk, mint legutóbb az írek ellen.

„Valóban megnehezítették az írek a dolgunkat, mivel behúzódtak a kapujuk elé, de ez nem jelenti azt, hogy az lett volna a legnehezebb mérkőzésünk. Szerintem Magyarország ellen keményebb volt, két gólt is kaptunk Budapesten, komoly nehézségeket okoztak nekünk. Igaz, akkor idegenben játszottunk, nehéz környezetben, de óvatosnak kell lennünk holnap. Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyarok veszélyesek lehetnek. De felkészültünk, készen állunk a győzelemre.”

Arról is beszélt: az is a szemük előtt lebeg, hogy már kedd este kivívhatják a kvalifikációt a jövő évi világbajnokságra.