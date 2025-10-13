„Ebben Európa egyik legjobbjai a magyarok” – a portugál kapitány Szoboszlaira is készül

Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki
Ketten sem játszanak ellenünk.
A portugál válogatott Roberto Martínez és Vitinha főszereplésével megtartotta a magyar csapat elleni világbajnoki selejtező előtti sajtótájékoztatóját. Portugália–Magyarország: Lisszabonból jelentjük.
Kedd este Portugália–Magyarország mérkőzéssel folytatódik a világbajnoki selejtező Szoboszlai Dominikék számára. A találkozó előtti napon a portugál válogatott megtartotta szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a lisszaboni agglomerációhoz tartozó Oeiras melletti nemzeti edzőközpontban. A Cidade do futebol névre hallgató komplexum (a helyi Telki) főépületébe belépve lenyűgöző látvány fogadja a látogatót: a 2016-os Európa-bajnokság trófeáját és aranyérmét is kiállították egy-egy vitrinben – máig nagyon büszkék legnagyobb sikerükre a portugálok.
A PSG középpályása, Vitinha válaszolt először az újságírók kérdéseire, és elmondta: szerinte a magyar válogatott ellen nehezebb mérkőzés várhat rájuk, mint legutóbb az írek ellen.
„Valóban megnehezítették az írek a dolgunkat, mivel behúzódtak a kapujuk elé, de ez nem jelenti azt, hogy az lett volna a legnehezebb mérkőzésünk. Szerintem Magyarország ellen keményebb volt, két gólt is kaptunk Budapesten, komoly nehézségeket okoztak nekünk. Igaz, akkor idegenben játszottunk, nehéz környezetben, de óvatosnak kell lennünk holnap. Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyarok veszélyesek lehetnek. De felkészültünk, készen állunk a győzelemre.”
Arról is beszélt: az is a szemük előtt lebeg, hogy már kedd este kivívhatják a kvalifikációt a jövő évi világbajnokságra.
„Fontos, hogy már holnap kijussunk a vb-re, hogy aztán novemberben már lazább meccseink lehessenek. Tudatában vagyunk annak, hogy meglehet a kijutás, meg is fogunk tenni érte mindent.”
Kérdezték arról is: megváltozott-e az élete amiatt, hogy harmadik helyen végzett az Aranylabda-szavazáson.
„Izgatott voltam, és nagyon elégedett az eredménnyel. Ugyanakkor semmi sem lehetséges a csapattársaim munkája nélkül. Hálás vagyok mindenkinek, aki segített az utamon, ami még nem ért véget. Semmi sem változott az életemben; egyszerűen csak boldog vagyok a mindennapjaimmal, és bízom benne, hogy még ennél is jobb lehetek.”
Ezután következett Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki nem fukarkodott a jelzőkkel a magyar válogatottal kapcsolatban.
„Magyarország gyorsan tud minőségi gólokat szerezni.
A magyar csapat kontratámadásai a legjobb közé tartoznak Európában, és ezt már több mérkőzésen is bizonyították.
megérdemelten nyertünk, de védekezhettünk volna jobban is. A meccs nagy részében jól teljesítettünk, azt tettük, amire készültünk. Védekezésben kell fejlődnünk, különösen a kontratámadásaik ellen.”
A szakembert Szoboszlai Dominikról is megkérdezték, akiről szintén nagyon elismerősen beszélt.
„Jól ismerem a Liverpool játékosát. Nemcsak technikailag kiváló, de remek döntéseket hoz a pályán. A pontrúgásaira mindenképpen figyelnünk kell, amikkel nemcsak a Liverpoolban, de a magyar válogatottban is nagyon veszélyes. Természetesen külön készülünk rá.”
Kitért külön Marco Rossira is, aki szerinte annyira szervezett és fegyelmezett csapatot állított össze, mintha csak klubedzőként dolgozna.
Martínez is kiemelte: nagyon fontos számukra, hogy hazai közönség előtt már kedden bebiztosítsák a kvalifikációt a vb-re.
„A csapat nyugodt és koncentrált, mert bíznak abban az erőben, amit hazai pályán tudunk képviselni. Megpróbáljuk megnyerni a meccset és kijutni a világbajnokságra.”
A portugál válogatott magyar idő szerint kedd este 20.45-től fogadja a magyarokat Lisszabonban.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Rodrigo Antunes