lakatlan sziget vígjáték Thriller Sam Raimi

Ketten élték túl a repülőgép-balesetet, de csak egyikőjük juthat épségben haza

2026. január 29. 09:33

A Segítség! című filmben nem a férfi hordja a nadrágot, Rachel McAdams egyetlen pillantásától zokszó nélkül elkullognánk a konyhába. Utóbbira azonban nincs lehetősége a mozi két főszereplőjének, ugyanis egy lakatlan szigeten rostokolnak.

2026. január 29. 09:33
null
Német Dániel

Ha Sam Raimi semmi mást nem csinál egész életében a Gonosz halott-trilógián kívül, akkor is kultikus rendezőként vonult volna be a filmtörténelembe. Mert bár az említett alkotások nem szerepelnek a legnépszerűbb horrorok top 5-ös listáján, generációk számára jelentettek meghatározó élményt a VHS-korszakban a végtelenül abszurd humoruknak köszönhetően; itthon is kézről kézre járt a nyolcvanas években hangalámondásos változatban, akkoriban még Az erdő szelleme címet viselve. 

Aztán mint oly sok egyedi látásmódú alkotót, őt is bedarálta Hollywood, és nem állítom, hogy a Tobey Maguire főszereplésével készült Pókember-részek olyan borzalmasak lennének – bár a jótól azért messze vannak –, de nyomokban sem volt érezhető rajtuk Raimi sajátos kézjegyei. Amikor pedig tizenöt évvel később visszatért a Marvelhez, a rajongók nagy része gyűlölte a Doctor Strange az őrület multiverzumában-t, nekem viszont üdítőnek hatott a tök egyforma szuperhősfilmek között, hogy legalább a rendező groteszk stílusa egyedi ízt adott neki. Azonban miként a Segítség! is bizonyítja, messze az áll neki a legjobban, 

ha kisebb költségvetésű produkciókon, jóval nagyobb szabadság mellett dolgozhat. 

Segítség!
Segítség! Forrás: Fórum Hungary

A történet főszereplőjéről mondhatnánk, hogy egy szürke irodai kisegér, de a nő annyira nem érzi az emberi interakciók ritmusát, hogy kínos szituációk sorával gondoskodik arról, hogy feltűnést keltsen. És dolgozik, mint a kisangyal, az előző főnöke be is ígérte számára az előléptetést, amikor azonban új góré kerül a cég élére, a narcisztikus és mások megalázásában örömet lelő férfi egy perc alatt elhessegeti az álmait. Aztán amikor egy üzleti tárgyalásra tartva lezuhan a repülőjük, és ketten élik túl a balesetet, egy lakatlan sziget rostokolva megváltoznak az erőviszonyok. A nő ugyanis nagy rajongója a Survivor című realitynek, próbált indulni is rajta, a magányos tévézések pedig hirtelen értelmet nyernek: a műsorban bevett praktikákat remekül tudja kamatoztatni a túlélés érdekében, szemben a lesérült felettesével. 

Ebből a felállásból akár egy romantikus vígjáték is kisülhetne a Hat nap, hét éjszaka mintájára, amelyben szintén két teljesen eltérő karakter csiszolódik össze ugyancsak egy lakatlan szigeten csapdába esve, de a Segítség! sokkal inkább a Rózsák háborújával rokonítható. Azzal a különbséggel persze, hogy itt a szereplők korábban sem szerették egymást, és enyhén szólva is nemtelenebb és kegyetlenebb eszközöket vetnek be a másik ellen. 

Egy ideológiailag vezérelt rendező valószínűleg egy feminista thrillert kanyarítana a sztoriból, amelyben kiderül, hogy a beképzelt férfi teljesen erőtlen egy olyan helyzetben, ahol a hatalma és a pénze mit sem ér. Ám ahogyan eszkalálódik a szituáció, a nő nagyon élvezni kezdi a fölérendelt szerepet, simán hozzáromlik erkölcsileg a főnökéhez, sőt, még talán aljasabbá is válik.  

Rachel McAdams pedig ezt az átalakulást mámorítóan prezentálja, öröm utálni bizonyos pillanatokban.

És annak ellenére, hogy nem ezt a rendezését fogjuk emlegetni Raimi fő műveként, mert thrillerként lehetne feszültebb, vígjátékként pedig abszurdabb, rendkívül üdítő látni egy olyan stúdiófilmet, amely nem keresi minden eszközével a nézők kegyeit. Két végtelenül ellenszenves főszereplővel ez nehéz feladat is lenne, de kifejezetten intelligensen bontja ki mindkettő jellemét, ha pedig hagyjuk, hogy sodorjon magával a történet és nem próbáljuk kitalálni előre a csavarjait, akkor egészen meglepően hatnak a fordulatok. 

A Segítség! azzal sem próbál szélesebb közönséget megszólítani, hogy görcsösen ragaszkodna az alacsony korhatár-besoroláshoz; ha a Gonosz halottat idéző abszurd erőszakra felesleges is számítani, azért tartogat néhány erősebb momentumot. Az említett szempontok miatt pedig a nyolcvanas éveket idézi a film, nem erőltetett nosztalgiával, mint a Stranger Things, hanem a jóval kevésbé profitorientált alkotói szemléletével.    

És csak remélni tudom, hogy ennek dacára is busásan megtérül a huszonhárom milliós költségvetés, mert ugyan a Segítség! messze nem tökéletes, de talán nem vagyok egyedül azzal, hogy sokkal több eredeti hollywoodi filmet szeretnék látni a mozikban a formatervezett, franchise-produkciók tengerében.

Segítség! – amerikai thriller. Január 29-től a Fórum Hungary forgalmazásában országosan a mozikban. 

 

