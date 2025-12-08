Magánnyugdíj-rendszer akcióban: totál kisemmizték az idős amerikai nyugdíjast (VIDEÓ)

Szakértők: A Tisza adócsomagja „fájni fog mindenkinek”
Így néz ki, amikor a piacra bízzák az ember nyugdíját.
Ed Bambas története bejárta a világot, miután a múlt héten Samuel Weidenhofer ausztrál influenszer megosztott egy videót, amelyben Bambas őszintén beszélt pénzügyi nehézségeiről. Az influenszer platformját arra használja, hogy rászoruló embereket keressen és pénzt gyűjtsön számukra – írja az NBC News.
A több millió megtekintésű videóban Weidenhofer odament Bambashoz a boltban, és megkérte, hogy mesélje el a történetét. Bambas elmondta, hogy 1999-ben nyugdíjba vonult, de a cég, amelynek dolgozott 2012-ben csődbe ment, és ezzel elvesztette a nyugdíját, a biztosításait is, és a felesége súlyos betegsége felemésztette minden pénzüket.
„A legjobban az fájt, amikor a feleségem nagyon beteg volt, majd elvették a nyugdíjam és az egészségügyi biztosítást is. Eladtam a házamat, eladtam a vagyonomat... csak így sikerült átvészelnünk”
– mesélte a videóban. Elmondta, hogy felesége halála óta próbálja újraépíteni az életét, és kénytelen volt munkába állni. „Nincs elég jövedelmem” – mondta a videóban. Bambas sírni kezdett, amikor Weidenhofer megkérdezte, hogy megoszthatja-e a történetét, hogy az emberek segítsenek neki nyugdíjba vonulni. Weidenhofer hétfőn létrehozott egy GoFundMe oldalt Bambas számára.
Csütörtök reggelre több mint 1,5 millió dollárt gyűjtöttek össze az idős férfinek.
Bambas fia, Michael Bambas elmondta, hogy apja 5 éve dolgozik a Meijerben, heti öt napon, nyolcórás műszakokban. „Próbálok segíteni neki, amikor és ahol csak tudok anyagilag, de a gyógykezelési költségek és hasonló kiadások miatt rengeteg adósságot halmozott fel” – mondta.
Ed Bambas esete nem egyedi, a 2008-as gazdasági válságot követően sok amerikai szembesült azzal, hogy elvesztette a nyugdíját.
