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sulyok tamás fidesz magyarország Magyar Péter

Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka

2026. július 18. 19:25

„Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította”.

2026. július 18. 19:25
ORbán Viktor: Választási vereségen túl a Fidesz
Fidesz Magyarország
Fidesz Magyarország
MTI

„Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka. Ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli.

Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon.

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Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Ha ezt ma a köztársasági elnökkel meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját.”

Nyitókép: Fischer Zoltán/Fidesz

 

 

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. július 18. 22:42
szpt77 2026. július 18. 21:25 ..."De jó látni, ahogy aggódik a maradék.."... Aggódik a FASZOM. Te ugyanis azt állítod, hogy a TI CSÜRHÉTEK SIKERESEBBEN, EREDMÉNYESEBBEN fog kormányozni az előzőeknél, az elmúútt 16 évnél és ezzel teljesül a rendszerváltás okául szolgáló elképzelés, hogy az 1990-es évek NYUGATI JÓLÉTE és ÉLETSZÍNVONALA valósuljon meg, amelynek most még csak a felénél, 3/4-énél tartunk... Meg fog valósulni, bazdmeg, mint a KOMMUNIZMUS: soha napján. Na hess picsába, szarfaszú liberálnyilas aggódó balfasz...
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0
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kisskiss-6
2026. július 18. 21:49
🍓 H​e​l​y​i​ ​​c​​​s​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​​m​​á​​r​​​a​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​.​​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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0
0
demalgon
•••
2026. július 18. 21:37 Szerkesztve
..--.. 2026. július 18. 21:21 -zsoltkom- "Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította" Hogy ti milyen rossz emlékezetűek vagytok Fidesz! Valójában Sulyok akadályozta meg az alkotmányos válságot azzal, hogy lemondott. Nem baj te hazátlan patkányszar,a ti bolsevik rémuralmatoknak is vége lesz egyszer, és akkor 5x olyan üldöztetés vár rátok ti férgek mint amit megcsináltok hamarosan!
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demalgon
2026. július 18. 21:35
szpt77 2026. július 18. 21:25 De jó látni, ahogy aggódik a maradék.. Ne feledjétek, hogy az, ahol most tart az ország az az elmúlt 16 év következménye, tehát a fityesz, ov és miattatok van ez a helyzet. Lehet elemezni, vajon hogy jutottunk idáig. És ha ez sikerült, akkor lehet önvizsgálatot tartani a mélymagyar keresztény polgároknak és levonni a tanulságot. És ha ez is sikerült, akkor szép csendben lehet eltakarodni a közéletből és hagyni, h egy más országot építsünk, mint ez a mostani szellemi mocsár. Hajrá!;) Ti és az ország építés?BAZMEG TE HAZAÁRULÓ FÉREGSZAR!Ti hazátlan gonosz patkány bolsevikok csak pusztítani tudtok, hogy rohadnátok el a pokolban örökké!
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2
0
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