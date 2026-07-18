„Szolgáljon ez tanulságul minden patrióta számára” – Kiakadtak a nyugati konzervatívok, hogy mi zajlik Magyarországon

Az elmúlt néhány évben a nyugati konzervatívok példaként tekintettek a Fidesz kormányzásának családbarát és szuverenitsta elemeire. Budapesten egymásnak adták a kilincset a konzervatív gondolkodók és újságírók, akik Európán belül egyfajta utolsó bástyának tekintették Magyarországot. Orbán Viktor és a Fidesz választási bukása sokakat meglepett, és az első reakciók még arról szóltak, hogy az új kormányzat lehet még jobboldalibb lesz, mint az előző, mivel nem volt konkrét Tisza-program és a nemzetközi sajtó is gyakran „konzervatívként” jellemezte Magyar Pétert, tekintettel arra, hogy a Fidesz világából érkezett.

A Fidesszel kialakított kapcsolatok miatt sok nyugati konzervatív személyiség figyelemmel követi a magyarországi eseményeket és az utóbbi pár napban több konzervatív személyiséghez elért a magyar alkotmánymódosítások híre, amelyek kapcsán meglepetésüket és felháborodásukat fejezték ki.