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Yoram Hazony fidesz konzervatív Magyar Péter orbán viktor

„Szolgáljon ez tanulságul minden patrióta számára” – Kiakadtak a nyugati konzervatívok, hogy mi zajlik Magyarországon

2026. július 18. 15:07

A napokban több ismert konzervatív személyiség is posztolt a magyar kormány döntéseivel kapcsolatban.

2026. július 18. 15:07
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Az elmúlt néhány évben a nyugati konzervatívok példaként tekintettek a Fidesz kormányzásának családbarát és szuverenitsta elemeire. Budapesten egymásnak adták a kilincset a konzervatív gondolkodók és újságírók, akik Európán belül egyfajta utolsó bástyának tekintették Magyarországot. Orbán Viktor és a Fidesz választási bukása sokakat meglepett, és az első reakciók még arról szóltak, hogy az új kormányzat lehet még jobboldalibb lesz, mint az előző, mivel nem volt konkrét Tisza-program és a nemzetközi sajtó is gyakran „konzervatívként” jellemezte Magyar Pétert, tekintettel arra, hogy a Fidesz világából érkezett. 

A Fidesszel kialakított kapcsolatok miatt sok nyugati konzervatív személyiség figyelemmel követi a magyarországi eseményeket és az utóbbi pár napban több konzervatív személyiséghez elért a magyar alkotmánymódosítások híre, amelyek kapcsán meglepetésüket és felháborodásukat fejezték ki.

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Christopher Rufo, aki Ron DeSantis floridai kormányzó tanácsadója volt Orbán Balázs egyik posztjára reagálva arról írt X-en, hogy a magyar történet tipikus példája annak, hogy a liberálisok számára valójában semmit nem jelent a demokrácia: 

„A magyarországi „demokrácia helyreállítása” magában foglalja a hivatalban lévő elnök eltávolítását, az ellenzéki képviselők újraválasztásának megtiltását, valamint azt, hogy a volt miniszterelnök soha többé ne tölthessen be tisztséget. Amikor a liberálisok azt mondják, hogy „a mi demokráciánk”, akkor komolyan is gondolják – másnak nem lehet része benne”

– írta Rufo. 

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Robby Starbuck amerikai újságíró, aki a következőt írta: 

„Ami Magyarországon történik, az pontosan az a fajta helyzet, ami háborúkhoz és forradalmakhoz vezet.

Ha ez az Egyesült Államokban történne, biztosan polgárháborúra számíthatnék. Szó szerint betiltják az ellenzéket, és a baloldal ezt támogatja. Ezt ne felejtsétek el, mert itt is ugyanezt tennék, ha megúszhatnák.”

Szomorúságát fejezte ki a magyar poltikai fordulattal kapcsolatban Washingtonban és Párizsban is dolgozó Pascal-Emmanuel Gobry konzervatív kommentátor. Gobry egy latin idézettel kezdte: „Jaj a legyőzöttnek!” 

„Szegény Magyarország sorsa szolgáljon tanulságként, minden patrióta számára” – írta. 

Yoram Hazony izraeli filozófus a nemzeti konzervativizmus vezető alakja is reagált az egykori magyar kormánypárt és a konzervatívok nehéz helyzetére. 

A filózófus három gondolatot fogalmazott meg: 

1. A demokráciát csak olyan erős nemzeti hagyományok révén lehet fenntartani, amelyek méltó helyet biztosítanak a választásokon vereséget szenvedett ellenzéknek.

2. Ilyen civilizáló hatású hagyományok mellett a győzelemben tanúsított nagylelkűség és a vereségben tanúsított méltóság mindennapossá válik, és maga a nemzeti élet is elviselhetővé válik.

3. Ilyen civilizáló hatású hagyományok hiányában minden választási vereség rémálommá válik az egyik vagy a másik frakció számára, és maga a demokrácia is olyan teherré válik, amelyet egyre kevesebben hajlandók viselni.

 

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

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Összesen 99 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 18. 17:55
Box HillBeszartak-a-fideszesek 2026. július 18. 17:50 Akkor hogy lehetett kommunista Kína az USA legnagyobb kereskedelmi partnere? Olyan képmutatók, mint a farizeus álkeresztény fajtád. Bár egy ország külkereskedelmét ne azonosítsuk Szijjártóval. Ő csak egy lobbista volt a BYD számára. Most a komcsik meghálálják a szolgai munkáját.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 18. 17:53
Ízisz 2026. július 18. 17:48 🧡🇭🇺 Nekem ez a hazaáruló, bűnöző bolond pszichopata nem a miniszterelnököm, akit mi tartunk el és az összes tiszás bűnözőt, akik a vérünket szívják!!! Mi fizetjük a hóhérainkat!!! De már nem sokáig tart az életellenes diktatúrájuk!!! 💯👌👍😊❗ Bekakíltál, harczos? Hol a "Z." az epeokádásod előtt?
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buzizsido2
2026. július 18. 17:49
Ezt a sok faszszopó parazita zsidót végre páros lábbal rugdossák ki, mint a macskát szarni.. És nem kötelező elmenniük, fizethetik akár a ZSIDÓADÓT is !
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Ízisz
2026. július 18. 17:48
🧡🇭🇺 Nekem ez a hazaáruló, bűnöző bolond pszichopata nem a miniszterelnököm, akit mi tartunk el és az összes tiszás bűnözőt, akik a vérünket szívják!!! Mi fizetjük a hóhérainkat!!! De már nem sokáig tart az életellenes diktatúrájuk!!! 💯👌👍😊❗
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