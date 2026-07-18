„Szolgáljon ez tanulságul minden patrióta számára” – Kiakadtak a nyugati konzervatívok, hogy mi zajlik Magyarországon

Tarr Zoltán feljelentést tett Orbán János Dénes ügyében
Innentől a hatóságok feladata, hogy feltárják az eset részleteit.
A napokban több ismert konzervatív személyiség is posztolt a magyar kormány döntéseivel kapcsolatban.
Az elmúlt néhány évben a nyugati konzervatívok példaként tekintettek a Fidesz kormányzásának családbarát és szuverenitsta elemeire. Budapesten egymásnak adták a kilincset a konzervatív gondolkodók és újságírók, akik Európán belül egyfajta utolsó bástyának tekintették Magyarországot. Orbán Viktor és a Fidesz választási bukása sokakat meglepett, és az első reakciók még arról szóltak, hogy az új kormányzat lehet még jobboldalibb lesz, mint az előző, mivel nem volt konkrét Tisza-program és a nemzetközi sajtó is gyakran „konzervatívként” jellemezte Magyar Pétert, tekintettel arra, hogy a Fidesz világából érkezett.
A Fidesszel kialakított kapcsolatok miatt sok nyugati konzervatív személyiség figyelemmel követi a magyarországi eseményeket és az utóbbi pár napban több konzervatív személyiséghez elért a magyar alkotmánymódosítások híre, amelyek kapcsán meglepetésüket és felháborodásukat fejezték ki.
Christopher Rufo, aki Ron DeSantis floridai kormányzó tanácsadója volt Orbán Balázs egyik posztjára reagálva arról írt X-en, hogy a magyar történet tipikus példája annak, hogy a liberálisok számára valójában semmit nem jelent a demokrácia:
„A magyarországi „demokrácia helyreállítása” magában foglalja a hivatalban lévő elnök eltávolítását, az ellenzéki képviselők újraválasztásának megtiltását, valamint azt, hogy a volt miniszterelnök soha többé ne tölthessen be tisztséget. Amikor a liberálisok azt mondják, hogy „a mi demokráciánk”, akkor komolyan is gondolják – másnak nem lehet része benne”
– írta Rufo.
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Robby Starbuck amerikai újságíró, aki a következőt írta:
„Ami Magyarországon történik, az pontosan az a fajta helyzet, ami háborúkhoz és forradalmakhoz vezet.
Ha ez az Egyesült Államokban történne, biztosan polgárháborúra számíthatnék. Szó szerint betiltják az ellenzéket, és a baloldal ezt támogatja. Ezt ne felejtsétek el, mert itt is ugyanezt tennék, ha megúszhatnák.”
Szomorúságát fejezte ki a magyar poltikai fordulattal kapcsolatban Washingtonban és Párizsban is dolgozó Pascal-Emmanuel Gobry konzervatív kommentátor. Gobry egy latin idézettel kezdte: „Jaj a legyőzöttnek!”
„Szegény Magyarország sorsa szolgáljon tanulságként, minden patrióta számára” – írta.
Yoram Hazony izraeli filozófus a nemzeti konzervativizmus vezető alakja is reagált az egykori magyar kormánypárt és a konzervatívok nehéz helyzetére.
A filózófus három gondolatot fogalmazott meg:
1. A demokráciát csak olyan erős nemzeti hagyományok révén lehet fenntartani, amelyek méltó helyet biztosítanak a választásokon vereséget szenvedett ellenzéknek.
2. Ilyen civilizáló hatású hagyományok mellett a győzelemben tanúsított nagylelkűség és a vereségben tanúsított méltóság mindennapossá válik, és maga a nemzeti élet is elviselhetővé válik.
3. Ilyen civilizáló hatású hagyományok hiányában minden választási vereség rémálommá válik az egyik vagy a másik frakció számára, és maga a demokrácia is olyan teherré válik, amelyet egyre kevesebben hajlandók viselni.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
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Innentől a hatóságok feladata, hogy feltárják az eset részleteit.