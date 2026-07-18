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sulyok tamás köztársasági elnök alkotmány

Nem ért egyet, de aláírja, ahogy eddig is tette

2026. július 18. 19:48

Sulyok Tamás még egyszer és minden bizonnyal utoljára bizonyítja, hogy teljesen alkalmatlan volt.

2026. július 18. 19:48
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Török Gábor
Török Gábor
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„Sulyok Tamás még egyszer és minden bizonnyal utoljára bizonyítja, hogy teljesen alkalmatlan volt arra a feladatra, amellyel az alkotmány – és közvetve a magyar nép – megbízta: az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés. Nem ért egyet, de aláírja, ahogy eddig is tette, mindig, mindenkor. Ennél tényleg sokkal egyszerűbb, tisztább, az intézményt megóvó magatartás lett volna, ha a választás utáni első percben lemond. Reméljük, hogy utódai érteni fogják, hogy az elnök nem csak egy aláíró tollal rendelkezik, hogy az államfői munka politikai szerep, benne alkotmányos és politikai eszközökkel, amelyek együttesen teszik lehetővé, hogy legyen érdemi ellensúlya a végrehajtó (és törvényhozó) hatalomnak. Sulyok Tamás eddig sem tette, most sem próbálta meg. Akik jelölték és megválasztották, ezt a döntésüket is bánhatják.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 62 komment

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Sorrend:
safi12
2026. július 18. 22:18
NOS HOGY MINDEKINEK VILÁGOS LEGYEN!!!! A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL MEGNYÍLT AZ ÚT A MAGYAR HONVÉDSÉG UKRAJNÁBA VEZÉNYLÉSÉRE. EZ VOLT A CÉLJA ENNEK A GLOBALISTA SÁTÁNISTA PÁRTNAK!!!!! BÁR NE LENNE IGAZAM!!!!
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1
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Almassy
2026. július 18. 22:11
Krokodil könnyek a demokráciáért és kárörvendő bírálata Sulyoknak. Hont szavaival, Török te egy "szatyor fing" vagy.
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2
0
kisskiss-6
2026. július 18. 22:09
🍓 H​​​e​​l​y​​​i​​ ​​​c​s​​​a​​j​ok ​szexre ​​m​á​​r​​​a​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​​.​​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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0
0
you-brought-2-too-many
2026. július 18. 22:08
Ha vmikor, hát mostantól biztos h alàíró toll lesz a köztársasági elnök, akinek egyetlen feladata lesz h azt csinálja, amit Szarosgatya mond neki. Török Gábor pedig, aki független elemzőként hazudva magàt ilyen poszttal jelentkezik nem való a komolyan vehető politológusok közè. Igaz, ezt a státuszàt règ elvesztette már.
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3
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