Ismét megkapja az esélyt – eldőlt, melyik klublegenda veszi át a Manchester United irányítását

„Engem is meglepett a döntés” – Kemény Dénes a Manchester Unitedről és a vízilabda-Eb-ről is beszélt a Mandinernek
Lapunknak nyilatkozott a legendás szövetségi kapitány.
Carrick lett a befutó. Ő ülhet le a Manchester United kispadjára.
Egybehangzó angol lapértesülések szerint Michael Carrick lett a befutó, és ő irányítja a Manchester Unitedet az idény hátralévő részében.
A sajtóhírek arról szóltak, hogy vagy Carrick, vagy Ole Gunnar Solskjaer veszi át a csapat irányítását, de arról is lehetett olvasni, hogy akár mindketten visszatérhetnek, de végül a 44 éves egykori középpályás lett a befutó. A szakember legutóbb 2022-ben a Middlesbroughnál kapott vezetőedzői állást, a klubnál majdnem három év alatt 136 mérkőzésen 1,57 pontot átlagolt.
A 34-szeres angol válogatott játékos 2006-ban, nagyjából 27 millió euróért szerződött a Tottenham Hotspurtől az MU-hoz, és innen, 2018-ban vonult vissza. A klubnál asszisztensedzőként folytatta szakmai karrierjét, majd 2021 végén, Solskjaer menesztése után három meccs erejéig megbízott vezetőedző lett. A drukkereknek pozitív emlékei lehetnek Carrickről a kispadon, hiszen azon a három találkozón a csapat nyerni tudott vele a Bajnokok Ligájában a Villarreal vendégeként, a bajnokságban szintén idegenben ikszelt a Chelsea-vel, majd otthon legyőzte az Arsenalt. Most sem vár rá kisebb feladat, hiszen a hétvégén jön a hazai városi derbi a Manchester City ellen, aztán a listavezető Arsenal következik idegenben. Az MU-nak már csak a bajnokság maradt, a Premier League-ben a hetedik helyen áll.
Carrick kinevezését a klub még nem erősítette meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Lapunknak nyilatkozott a legendás szövetségi kapitány.
Fotó: Ian Kington/AFP