Ismét megkapja az esélyt – eldőlt, melyik klublegenda veszi át a Manchester United irányítását

Egybehangzó angol lapértesülések szerint Michael Carrick lett a befutó, és ő irányítja a Manchester Unitedet az idény hátralévő részében.

A hírek szerint Carrick visszatér a Manchester Unitedhez (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A sajtóhírek arról szóltak, hogy vagy Carrick, vagy Ole Gunnar Solskjaer veszi át a csapat irányítását, de arról is lehetett olvasni, hogy akár mindketten visszatérhetnek, de végül a 44 éves egykori középpályás lett a befutó. A szakember legutóbb 2022-ben a Middlesbroughnál kapott vezetőedzői állást, a klubnál majdnem három év alatt 136 mérkőzésen 1,57 pontot átlagolt.