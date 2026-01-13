Ft
Ole Gunnar Solskjaer Michael Carrick Manchester United Anglia Premier League

Ismét megkapja az esélyt – eldőlt, melyik klublegenda veszi át a Manchester United irányítását

2026. január 13. 10:28

Carrick lett a befutó. Ő ülhet le a Manchester United kispadjára.

2026. január 13. 10:28
null

Egybehangzó angol lapértesülések szerint Michael Carrick lett a befutó, és ő irányítja a Manchester Unitedet az idény hátralévő részében.

A hírek szerint Carrick visszatér a Manchester Unitedhez
A hírek szerint Carrick visszatér a Manchester Unitedhez (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A sajtóhírek arról szóltak, hogy vagy Carrick, vagy Ole Gunnar Solskjaer veszi át a csapat irányítását, de arról is lehetett olvasni, hogy akár mindketten visszatérhetnek, de végül a 44 éves egykori középpályás lett a befutó. A szakember legutóbb 2022-ben a Middlesbroughnál kapott vezetőedzői állást, a klubnál majdnem három év alatt 136 mérkőzésen 1,57 pontot átlagolt.

Carrick és Solskjaer is ült már a Manchester United kispadján

A 34-szeres angol válogatott játékos 2006-ban, nagyjából 27 millió euróért szerződött a Tottenham Hotspurtől az MU-hoz, és innen, 2018-ban vonult vissza. A klubnál asszisztensedzőként folytatta szakmai karrierjét, majd 2021 végén, Solskjaer menesztése után három meccs erejéig megbízott vezetőedző lett. A drukkereknek pozitív emlékei lehetnek Carrickről a kispadon, hiszen azon a három találkozón a csapat nyerni tudott vele a Bajnokok Ligájában a Villarreal vendégeként, a bajnokságban szintén idegenben ikszelt a Chelsea-vel, majd otthon legyőzte az Arsenalt. Most sem vár rá kisebb feladat, hiszen a hétvégén jön a hazai városi derbi a Manchester City ellen, aztán a listavezető Arsenal következik idegenben. Az MU-nak már csak a bajnokság maradt, a Premier League-ben a hetedik helyen áll.

Carrick kinevezését a klub még nem erősítette meg.

Fotó: Ian Kington/AFP

 

