Az Újpest szurkolói csoportjának közleménye a Red Bull-lal való együttműködésről

Egy képen Jürgen Klopp és az Újpest elnöke – nagy bejelentést tett a magyar klub!
A negyedik kerületi egyesület stratégiai megállapodást kötött a Red Bull csoporttal.
A lila-fehér ultrák finoman szólva is aggódnak, hogy szeretett klubjuk hosszútávon az identitását vesztő Salzburg vagy Leipzig sorsára juthat. A Red Bull-csoport egyelőre kizárólag szakmai előnyöket ígér a nagy hagyományú fővárosi egyesületnek.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Újpest a héten stratégiai együttműködésre lépett a világ egyik legnagyobb sportkonszernjével, a Jürgen Klopp vezette Red Bull-csoporttal. Noha a közlemény kölcsönös szakmai előnyöket ígér, a lila-fehérek szurkolói keménymagja egyelőre fenntartásokkal kezeli az új kooperációt. Az újpesti ultracsoportok ugyanis attól tartanak, hogy ez a kezdete lehet annak az ismert folyamatnak, melynek végén a klub valójában a mesés anyagi lehetőségekért cserébe akár nevéről, címeréről és identitásáról lemondva végül teljesen beolvadhat a Red Bull-birodalomba – ahogyan az történt nagyjából a Salzburg, vagy a Leipzig esetében is anno (e csapatok ennek megfelelően általános közutálatnak is örvendenek a tradicionális futballszurkolói szubkultúrában).
Az újpesti ultrák leszögezik, hogy minden előremutató, szakmai jellegű együttműködést támogatnak, ugyanakkor biztosítékokat szeretnének kapni az ügyben, hogy a Red Bullal kötött megállapodás semmilyen módon nem veszélyezteti a klub 140 éves hagyományait. „Salzburgban is hasonló módon indultak a folyamatok, majd vették el szép lassan az akkori klubnak gyakorlatilag mindenét. Majd az Austria Salzburg új klubként, a nulláról kezdett mindent, a legalsóbb osztályból.
Az Újpest név, a lila-fehér színek és a címer, klubunk történelmi örökségei, amelyek nem képezhetnek semmiféle alku tárgyát. Ezt már ismerjük, milyen, amikor önkényesen elveszik klubunk egyik identitásának elemét, és azt harcok árán lehet csak visszaszerezni"
– írja közleményében az Újpest Ultras 1992, utalva a Duchatelet-éra alatt vívott szélmalomharcokra és a szégyenszemre lecserélt, azóta is csak „vécédeszkaként” gúnyolt címerre (amelyet aztán csak óriási jogi és egyéb huzavonák után tudtak visszacseréltetni az eredeti, ikonikus UTE-címerre).
Újpesten a nagy változások idejét élik, amióta a klubot átvette a MOL-csoport, a Red Bull-féle együttműködés pedig újabb távlatokat nyithat. Igaz, a nagy ígéretekből rövid távon egyelőre nem sok minden valósult meg: a szezon előtt hangzatosan a dobogóra ígért csapat egyelőre csak szenved, az NB I-ben 9 forduló után 9 ponttal csak a tabella nyolcadik helyén áll, és a kupából is kiesett, így mostanság jobbára a szurkolói tüntetések és fenyegetőzések miatt kerülnek a reflektorfénybe.
