Az Újpest szurkolói csoportjának közleménye a Red Bull-lal való együttműködésről

Az Újpest név, a lila-fehér színek és a címer, klubunk történelmi örökségei, amelyek nem képezhetnek semmiféle alku tárgyát. Ezt már ismerjük, milyen, amikor önkényesen elveszik klubunk egyik identitásának elemét, és azt harcok árán lehet csak visszaszerezni"

– írja közleményében az Újpest Ultras 1992, utalva a Duchatelet-éra alatt vívott szélmalomharcokra és a szégyenszemre lecserélt, azóta is csak „vécédeszkaként” gúnyolt címerre (amelyet aztán csak óriási jogi és egyéb huzavonák után tudtak visszacseréltetni az eredeti, ikonikus UTE-címerre).

Újpesten a nagy változások idejét élik, amióta a klubot átvette a MOL-csoport, a Red Bull-féle együttműködés pedig újabb távlatokat nyithat. Igaz, a nagy ígéretekből rövid távon egyelőre nem sok minden valósult meg: a szezon előtt hangzatosan a dobogóra ígért csapat egyelőre csak szenved, az NB I-ben 9 forduló után 9 ponttal csak a tabella nyolcadik helyén áll, és a kupából is kiesett, így mostanság jobbára a szurkolói tüntetések és fenyegetőzések miatt kerülnek a reflektorfénybe.