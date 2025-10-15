Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lőw Zsolt ute Újpest Ratatics Péter Red Bull NB I Jürgen Klopp

Az Újpest szurkolói csoportjának közleménye a Red Bull-lal való együttműködésről

2025. október 15. 21:27

A lila-fehér ultrák finoman szólva is aggódnak, hogy szeretett klubjuk hosszútávon az identitását vesztő Salzburg vagy Leipzig sorsára juthat. A Red Bull-csoport egyelőre kizárólag szakmai előnyöket ígér a nagy hagyományú fővárosi egyesületnek.

2025. október 15. 21:27
null

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Újpest a héten stratégiai együttműködésre lépett a világ egyik legnagyobb sportkonszernjével, a Jürgen Klopp vezette Red Bull-csoporttal. Noha a közlemény kölcsönös szakmai előnyöket ígér, a lila-fehérek szurkolói keménymagja egyelőre fenntartásokkal kezeli az új kooperációt. Az újpesti ultracsoportok ugyanis attól tartanak, hogy ez a kezdete lehet annak az ismert folyamatnak, melynek végén a klub valójában a mesés anyagi lehetőségekért cserébe akár nevéről, címeréről és identitásáról lemondva végül teljesen beolvadhat a Red Bull-birodalomba – ahogyan az történt nagyjából a Salzburg, vagy a Leipzig esetében is anno (e csapatok ennek megfelelően általános közutálatnak is örvendenek a tradicionális futballszurkolói szubkultúrában). 

Lőw, Ratatics, Klopp és Gómez a Red Bull-együttműködés keretén belül
Újpesti részről Lőw Zsolt és Ratatics Péter UTE-elnök, Red Bull-részről Jürgen Klopp és Mario Gómez (Fotó: Facebook/Újpest FC)

 

Ezt is ajánljuk a témában

Az újpesti ultrák leszögezik, hogy minden előremutató, szakmai jellegű együttműködést támogatnak, ugyanakkor biztosítékokat szeretnének kapni az ügyben, hogy a Red Bullal kötött megállapodás semmilyen módon nem veszélyezteti a klub 140 éves hagyományait. „Salzburgban is hasonló módon indultak a folyamatok, majd vették el szép lassan az akkori klubnak gyakorlatilag mindenét. Majd az Austria Salzburg új klubként, a nulláról kezdett mindent, a legalsóbb osztályból.

Az Újpest név, a lila-fehér színek és a címer, klubunk történelmi örökségei, amelyek nem képezhetnek semmiféle alku tárgyát. Ezt már ismerjük, milyen, amikor önkényesen elveszik klubunk egyik identitásának elemét, és azt harcok árán lehet csak visszaszerezni"

– írja közleményében az Újpest Ultras 1992, utalva a Duchatelet-éra alatt vívott szélmalomharcokra és a szégyenszemre lecserélt, azóta is csak „vécédeszkaként” gúnyolt címerre (amelyet aztán csak óriási jogi és egyéb huzavonák után tudtak visszacseréltetni az eredeti, ikonikus UTE-címerre). 

Újpesten a nagy változások idejét élik, amióta a klubot átvette a MOL-csoport, a Red Bull-féle együttműködés pedig újabb távlatokat nyithat. Igaz, a nagy ígéretekből rövid távon egyelőre nem sok minden valósult meg: a szezon előtt hangzatosan a dobogóra ígért csapat egyelőre csak szenved, az NB I-ben 9 forduló után 9 ponttal csak a tabella nyolcadik helyén áll, és a kupából is kiesett, így mostanság jobbára a szurkolói tüntetések és fenyegetőzések miatt kerülnek a reflektorfénybe. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!