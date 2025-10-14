Egy képen Jürgen Klopp és az Újpest elnöke – nagy bejelentést tett a magyar klub!

„Százévente születik ilyen tehetség” – Jürgen Klopp megvédte Szoboszlai Dominik sokat bírált csapattársát
A Liverpool korábbi menedzsere kiállt honfitársa mellett.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC stratégiai megállapodást kötött a Red Bull csoporttal.
A lila-fehérek keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a MOL Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.
A Red Bull-futballcsoport sportvezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője,
aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki játékosként az Újpestet erősítette.
A csoporthoz olyan csapatok tartoznak, mint például az osztrák Red Bull Salzburg vagy a német RB Leipzig. Szoboszlai Dominik mindkét klubban játszott, és előbbiben indult be a karrierje Erling Haalandnak, a Manchester City világsztár norvég támadójának.
(MTI/Mandiner)
A nyitóképen balról jobbra: Lőw Zsolt, Ratatics Péter, Jürgen Klopp és Mario Gómez (Fotó: Facebook/Újpest FC)