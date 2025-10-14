Egy képen Jürgen Klopp és az Újpest elnöke – nagy bejelentést tett a magyar klub!

A lila-fehérek keddi közleménye szerint a klub tulajdonosa, a MOL Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.

A Red Bull-futballcsoport sportvezetője Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi sikeredzője,

aki bajnoki címre és Bajnokok Ligája-győzelemre vezette a csapatot. A német szakember mellett dolgozik Lőw Zsolt, aki játékosként az Újpestet erősítette.