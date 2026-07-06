Forrong a futballvilág: Trump intézhette el a FIFA-nál az egyik legjobb amerikai játékos eltiltásának felfüggesztését

A futballvilág prominens képviselői nemtetszésüknek adtak hangot azok után, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) úgy döntött, a bosnyákok ellen kapott piros lapja ellenére Folarin Balogun ott lehet a társrendező amerikai labdarúgó-válogatottban a belgák elleni világbajnoki nyolcaddöntőben.

A belga szövetség (RBFA) szerint „megdöbbentő” döntést hozott a FIFA, míg Rudi Garcia szövetségi kapitány egy rossz tréfához hasonlította a határozatot.