„Tigrisek vagyunk, nem nyulak” – Orbán Viktor megnevezte az eszmét, ami alatt újra egyesíteni kell a jobboldalt a polgári középpel

A Fidesz számára nem pusztán egy politikai ciklus, hanem egy teljes korszak zárult le – mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A volt miniszterelnök szerint az ellenzéki munka alapja az lehet, hogy a kormánypártok mögött szerinte egy történelmi értelemben is sikeres időszak áll.

Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve.”

Orbán szerint a Fidesznek most kormányzó politikai közösségből ellenzéki mozgalommá kell átalakulnia. Erről így beszélt: „A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie.” A helyzetet tömören így írta le: „A magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük.”