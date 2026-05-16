Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz nemzeti oldal szuverenitás orbán viktor

„Tigrisek vagyunk, nem nyulak” – Orbán Viktor megnevezte az eszmét, ami alatt újra egyesíteni kell a jobboldalt a polgári középpel

2026. május 16. 08:49

A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve.

2026. május 16. 08:49
null

A Fidesz számára nem pusztán egy politikai ciklus, hanem egy teljes korszak zárult le – mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A volt miniszterelnök szerint az ellenzéki munka alapja az lehet, hogy a kormánypártok mögött szerinte egy történelmi értelemben is sikeres időszak áll.

Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve.”

Orbán szerint a Fidesznek most kormányzó politikai közösségből ellenzéki mozgalommá kell átalakulnia. Erről így beszélt: „A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie.” A helyzetet tömören így írta le: „A magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Az egész országnak látnia kell, hogy tigrisek vagyunk, nem nyulak.”

A volt miniszterelnök élesen bírálta az új kormány első megnyilvánulásait. Szerinte már a miniszteri meghallgatások is azt jelzik, hogy az új kabinet nem folytatni, hanem megváltoztatni akarja az eddigi politikai irányt. „A pénzügyminiszter megtagadta a munkaalapú társadalmat, és liberális gazdaságpolitikát hirdetett” – mondta. A társadalompolitikai kérdésekről szólva úgy fogalmazott: 

A társadalmi ügyekkel foglalkozó miniszterek a Soros-féle nyílt társadalom eszményét képviselték, amit liberális demokráciának neveznek.” Szerinte „mindez komoly irányváltást jelez”.

A volt miniszterelnök az ország állapotáról azt mondta, hogy a Fidesz jó helyzetben adta át a kormányzást. „A magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk: Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.”

„Aki akar, dolgozhat, az átlagjövedelmet tizenhat év alatt a négyszeresére növeltük, az állami vagyont megdupláztuk, mert értékes és stratégiai vagyontárgyakat vásároltunk vissza a repülőtértől az energiaszektorig.” Hozzátette: 

„Nincs migráns Magyarországon, hazánk Európa legbiztonságosabb országa, a családtámogatási rendszer kiépült, a gazdasági növekedés megindult.”

A választási vereség legfontosabb okát Orbán Viktor a fiatalok elfordulásában látja. „A választási eredmény kétarcú” – mondta. „A negyven év fölöttiek körében 47:44-re nyertünk.”

„A földrengésszerű vereséget a negyven év alattiaknál szenvedtük el: a fiatalok 19 százaléka szavazott ránk, 75 százaléka ellenünk.” Megállapította: 

Ezt a választást a fiataloknál vesztettük el, de ott drámai mértékben.”

Orbán önkritikusan beszélt arról is, hogy nemcsak a Fidesz üzenete, hanem az ő személye sem volt elfogadható a fiatal választók jelentős részének. „A fiatalok mást akartak, mint amit mi kínáltunk, és más vezetőtől várták” – fogalmazott. Majd hozzátette: 

Nemcsak az üzenetünket, engem sem fogadtak el.” 

Ezt a felismerést személyes vereségként is értelmezte: „Keserű dolog, de szembe kell néznünk és szembe kell néznem vele.”

A fiatal nemzedékkel kapcsolatban Orbán nem gyors politikai válaszokat, hanem alapos elemzést sürgetett. „Nem kell kapkodni, és semmit sem szabad siettetni” – mondta. Szerinte először meg kell érteni, mi történt. Úgy látja, a fiatalok politikai gondolkodása mélyebb változást jelez: „Mintha világfelfogásbéli, kultúrantropológiai különbségek jelentek volna meg.” Ezért szerinte a jobboldalnak higgadtan kell reagálnia: 

Most nem sértődésre, hanem pontos diagnózisra van szükség, mert rossz diagnózisból csak rossz politika következhet.”

A kampányról Orbán azt mondta: „Két üzenet küzdött egymással: változtassatok, és jobb lesz; illetve most ne változtassatok, mert az veszélyes.” Szerinte a Fidesz üzenete az idősebbeknél működött, a fiataloknál azonban nem. A vereség egyik okát abban látja, hogy a választók jelentős része már természetesnek vette a korábbi kormányzati eredményeket. „Mi azt mondtuk: védjük meg, amink van” – fogalmazott. 

Majd hozzátette: „A fiatalok erre azt felelték: de nekünk több kell.”

A Fidesz szervezeti átalakításáról Orbán elmondta, hogy először a parlamenti frakciót kellett új helyzetbe hozni. „Kormányt támogató frakcióra készültünk, helyette hatékony ellenzékit kell építeni” – mondta. Ezzel kapcsolatban jelentős személyi változásokat is említett: „Az 52 képviselőnkből 25-öt kicseréltünk.” A generációváltásról így beszélt: „A hatvanasok, az én nemzedékem hátralépett, és átadta a marsallbotot a negyveneseknek.”

A nemzeti oldal újraszervezését Orbán több színtéren képzeli el

„Közben elkezdtük összegyűjteni azokat a hadrafogható publicistákat, politikusokat, influenszereket, szellemi embereket és műhelyeket, akikre és amelyekre a nemzeti oldal új felállásában, az új mozgalomban számíthatunk. Ennek a lehető legszélesebbnek kell lennie.” A munka időzítéséről pedig úgy fogalmazott: „Nyár végére ezzel is megleszünk. Ősszel pedig indulhat a munka.”

Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés Rendszerét továbbra is az ország számára tett ajánlatként értelmezi. Szerinte ennek lényege az volt, hogy a különböző társadalmi csoportok ne egymással szemben, hanem együttműködve működjenek. A rendszer központi gondolatát így foglalta össze: „Az együttműködés középpontjába pedig a nemzeti szuverenitást állítottuk. 

Nem elég, ha Magyarország szabad ország, szuverénnek is kell lennie.”

A volt kormányfő szerint a Fidesz nem tudta teljesen befejezni azt a politikai építkezést, amelyhez szerinte húsz évre lett volna szükség. „Úgy becsültem, hogy húsz évre, öt parlamenti ciklusra lesz szükségünk, hogy a munkánkat teljes egészében elvégezzük” – mondta. Ehhez képest a választási vereség miatt ez a folyamat megszakadt: „Tizenhat évet kaptunk. A munka nyolcvanszázalékos, időarányos részét tudtuk elvégezni.” A vereséget drámai képpel írta le: 

„Egy karnyújtásnyira a cél előtt megtorpedóztak bennünket.”

A jobboldali nyilvánosság helyzetéről Orbán azt mondta, hogy szerinte az új hatalom megpróbálja elhallgattatni a jobboldali médiát: „Amit viszont ma látok, hogy a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot” . Szerinte a Balásy-ügy sem egyszerű elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció. A sajtó szerepéről pedig így fogalmazott: „A sajtó kérdez, ők válaszolnak. Normális, emberi hangnemben.”

A Tisza Párt győzelmét Orbán nem kizárólag belpolitikai folyamatként értelmezte 

Szerinte „a győzteseket a választók húzták, de voltak, akik tolták is: a Soros-hálózat, Brüsszel, az ukránok, akiknek létkérdés volt az Ukrajna EU-tagságát ellenző magyar kormány leváltása.” 

A kampány hibáiról önkritikusan azt mondta: „Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát.”

„Az európai uniós pénzek ügye egy mitológia. Dajkamese”  - mondta. Szerinte a fiatalokkal elhitették, hogy „Brüsszel egy jóságos mikulás, aki puttonyában pénzt hoz Magyarországra. Pedig az igazság az, hogy a brüsszeli pénz a magyarok pénze. Engedményeket tenni stratégiai hiba.”

A jobboldal jövőjéről szólva Orbán azt mondta, hogy a nemzeti oldalnak újra egyesítenie kell a radikálisabb jobboldalt és a polgári középet. 

„A nemzeti oldal két részből áll: a polgári középből és a jobboldalból” – fogalmazott. „Ha egyesülnek, győzünk.” Szerinte a vereség egyik oka, hogy „a kényszerű szuverenitási küzdelmek jobbra sodorták a kormányt miközben a polgári közép gazdátlan maradt”.

Az újjáépítés irányát Orbán világosan meghatározta. „Mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést: a kurucoknál, a radikálisok világában” – mondta. 

Szerinte azért, mert vereség után fennáll a veszélye annak, hogy a tábor széle leválik, és a jobboldal kettészakad. 

A következő időszak feladatát így foglalta össze: „Most egyszerre kell megőrizni a tizenhat év örökségét, megérteni a fiatalok világát és újra egyesíteni a jobboldalt a polgári középpel.” Az egyesítő gondolat szerinte továbbra is a szuverenitás:

 Az egyesítő eszme pedig nem lehet más, mint Magyarország szuverenitása.”

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

Összesen 127 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
krisz09
2026. május 16. 10:15
recipp, ne telexes interpretálást, hanem eredeti hanganyagot mutass linken. Van bárhol hiteles forrás, akár külföldi oldalakon? Vagy ott is csak újságírók által készített leirat van?
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
2026. május 16. 10:12
The Loner 2026. május 16. 10:08 buktoragyufaarus 2026. május 16. 09:54 Naiv vagy és végtelenül ostoba. :)) Naív vagy.🤦‍♂️Hónapokig hörögted a mandineren,hogy 2/3 al nyerni fogtok és kereshettek új ""messiást"" Látod mennyire senki vagy, senki voltál, és senki leszel.A bukott ha okoskodik és teleokádja a netet ,még egy bukott szar marad.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. május 16. 10:09
Orbán életére akartak törn , az mind gyilkos.
Válasz erre
0
0
recipp
2026. május 16. 10:09
Van a Netflix-en egy dokumentumfilm. Egy Dél-koreában élő emberről szól aki Észak-koreából szöktet ki embereket. Egy család szökését filmezik végig.Anya apa gyerekek és nagymama. Kalandos veszélyes az út, de megérkeznek Szöulba. Ülnek a gyönyörű lakásban ahol van víz villany stb. Es mutatják a nagymamát aki sír mert ott kellett hagynia Kim Dzsong Unt. Mert Kim Dzsong az egyetlen aki meg tudja védeni őket mindentől. Szóval a nagymama minden áron vissza akar menni. Elmondja hogy nyomorogtak, alig volt mit enni , víz se volt de boldogan élt mert a Vezér megvédte mindentől. És ez valódi dokumentum film, az élet írta.. Szerintem a Leltározó is ebben él még mindig..
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!