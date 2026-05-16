„Tigrisek vagyunk, nem nyulak” – Orbán Viktor megnevezte az eszmét, ami alatt újra egyesíteni kell a jobboldalt a polgári középpel

A Tisza Párt győzelmét Orbán nem kizárólag belpolitikai folyamatként értelmezte
Szerinte „a győzteseket a választók húzták, de voltak, akik tolták is: a Soros-hálózat, Brüsszel, az ukránok, akiknek létkérdés volt az Ukrajna EU-tagságát ellenző magyar kormány leváltása.”
A kampány hibáiról önkritikusan azt mondta: „Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát.”
„Az európai uniós pénzek ügye egy mitológia. Dajkamese” - mondta. Szerinte a fiatalokkal elhitették, hogy „Brüsszel egy jóságos mikulás, aki puttonyában pénzt hoz Magyarországra. Pedig az igazság az, hogy a brüsszeli pénz a magyarok pénze. Engedményeket tenni stratégiai hiba.”
A jobboldal jövőjéről szólva Orbán azt mondta, hogy a nemzeti oldalnak újra egyesítenie kell a radikálisabb jobboldalt és a polgári középet.
„A nemzeti oldal két részből áll: a polgári középből és a jobboldalból” – fogalmazott. „Ha egyesülnek, győzünk.” Szerinte a vereség egyik oka, hogy „a kényszerű szuverenitási küzdelmek jobbra sodorták a kormányt miközben a polgári közép gazdátlan maradt”.
Az újjáépítés irányát Orbán világosan meghatározta. „Mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést: a kurucoknál, a radikálisok világában” – mondta.
Szerinte azért, mert vereség után fennáll a veszélye annak, hogy a tábor széle leválik, és a jobboldal kettészakad.
A következő időszak feladatát így foglalta össze: „Most egyszerre kell megőrizni a tizenhat év örökségét, megérteni a fiatalok világát és újra egyesíteni a jobboldalt a polgári középpel.” Az egyesítő gondolat szerinte továbbra is a szuverenitás:
Az egyesítő eszme pedig nem lehet más, mint Magyarország szuverenitása.”