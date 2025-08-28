Ft
Németország migráció Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború Donald Trump Nógrádi György Angela Merkel bevándorlás Egyesült Államok

Nógrádi nem finomkodott: „Három dolgot üzen Zelenszkijék döntése” (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 11:10

A szakértő arról is beszélt, hogy az amerikai elnök mindent elkövet, hogy lezárja és megoldja az orosz-ukrán háborút.

2025. augusztus 28. 11:10
null

„Angela Merkel idén volt 70 éves, és mindössze egy csokor virágot kapott” – fogalmazott Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang műsorában, mintegy jelzésértékkel azzal kapcsolatban, mennyire becsüli a német közélet az ex-kancellárt, aki Németországra és az öreg kontinensre szabadította a migrációs krízist.

Ugyanis tíz évvel ezelőtt nyitotta meg a bevándorlók előtt Németország és Európa határait Angela Merkel. Ennek apropójából film is készült az egykori kancellárral a Wilkommens Kulturról, ami úgy állította be a helyzetet, mintha a németek tényleg meg tudták volna oldani – Wir schaffen das – a helyzetet, ám Nógrádi György szerint a valóság egészen más képet mutat. De a jelenlegi regnáló elit sincs elragadtatva Merkeltől:

Évtizedek óta gyűlölik egymást Friedrich Merz-cel, akinek a kormányába egyetlen embert sem vettek be, aki Merkel csapatában volt.”

Nógrádi György azt is hozzátette, hogy

„Angela Merkel akkor sem tudta megállítani a migránsokat, amikor már akarta”.

Szerinte a bevándorlók számára Európa egy álom, ahol a leggazdagabb államokat veszik célba.

Afrikai felzárkózás, kicsit másképp

A műsorban arról is szó volt, hogy Donald Trump amerikai elnök akkor nyújt terrorellenes támogatást Burkina Fasónak, Malinak és Nigernek, ha ezek az országok átadják urán, arany, lítium és egyéb nyersanyagkincseiket az Egyesült Államoknak.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az utóbbi óriási üzleti lehetőség lehet az USA számára, hiszen végre nem a térségre jellemző csempészés útján juthatna hozzá a ritkaföldfémekhez, hanem legális államközi megállapodások útján.

Ezzel szerinte az Egyesült Államok is jobban felzárkózhatna a régióban jelenlévő, a franciákat kiszorító Oroszországhoz és Kínához.

Palesztina elismerése súlytalan gesztus

A szebb napokat látott európai országról szólva Nógrádi György megjegyezte, hogy Franciaország már nem nagyhatalom, minden relevanciáját elveszítette a világpolitikában, és Európában is gyengülnek a pozíciói. Mára csupán annyira telik erejéből, hogy megpróbálja ellensúlyozni a németeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek fényében sem számottevő aktus, hogy Emmanuel Macron a palesztin államiság elismerésére készül, de Nógrádi György szerint az sem változtatna érdemben a közel-keleti helyzeten, „ha még húsz ország elismerné Palesztinát.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajnai helyzet

Az az ukrán intézkedés, miszerint mostantól a 18–22 év közötti ukrán férfiak szabadon átléphetik a határt, Nógrádi szerint három dolgot üzen:

  • Az ukrán miniszterelnöknek semmi hatalma sincs.
  • A fiatalok szöknek a front értelmetlen húsdarálója elől.
  • A 22 évesek egyelőre még biztonságban vannak a sorozás szempontjából.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok régóta kéri Ukrajnát, hogy szállítsa lejjebb a hadkötelezettség korhatárát, ám ezt eddig elutasították.

Úgy néz ki, hogy most hisznek abban, hogy mégis lesz egy előbb két-, majd háromoldalú amerikai-ukrán-orosz tanácskozás, előbb-utóbb lesz fegyverszünet és béke. Ennek reményében hoztak egy ilyen döntést, meglátjuk, hogy hajtják végre.”

Ez szerinte nemcsak egyfajta enyhülést jelez, de Ukrajna megtépázott nemzetközi megítélését is hivatott javítani.

Trump és az ukrán béke

Nógrádi György arról is beszélt, hogy az amerikai elnök mindent elkövet, hogy lezárja és megoldja az orosz-ukrán háborút.

Nagyon szeretne békét közvetíteni, nagyon szeretne ezért Béka Nobel-díjat kapni és nagyon szeretne megállapodni az oroszokkal az uránszállításról és a nyersanyagokról”

– emelte ki a biztonságpolitikai szakértő.

A teljes műsor itt tekinthető meg:

***

Fotó: Florent VERGNES / AFP

Korrupt Kornél
2025. augusztus 28. 12:46
Trump a békéért? Megtehetné, pl. nem enged fegyvert adni a zenebohóc kezébe! Leállíttathatná a sorozási gyilkosságokat! stb.
fogas paduc
2025. augusztus 28. 12:44
Ha a németeknek lenne eszük, akkor az AFD 99%-on állna.
k
2025. augusztus 28. 12:28 Szerkesztve
Szuper...: Donald Trump meg akarja kapni a "Béka Nobel-díjat", és meg is fogja kapni, de nem a Nobel-békedíjat, mert már fegyver-kereskedő ügynöknek is felcsapott elnök létére és a békét nem tudja elérni.
nempolitizalok-0
2025. augusztus 28. 12:27
Ha Trump az ukránok ellen is szankciókat hoz, remélem, azonnal csatlakozunk.
