Nógrádi nem finomkodott: „Három dolgot üzen Zelenszkijék döntése” (VIDEÓ)

„Angela Merkel idén volt 70 éves, és mindössze egy csokor virágot kapott” – fogalmazott Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang műsorában, mintegy jelzésértékkel azzal kapcsolatban, mennyire becsüli a német közélet az ex-kancellárt, aki Németországra és az öreg kontinensre szabadította a migrációs krízist.

Ugyanis tíz évvel ezelőtt nyitotta meg a bevándorlók előtt Németország és Európa határait Angela Merkel. Ennek apropójából film is készült az egykori kancellárral a Wilkommens Kulturról, ami úgy állította be a helyzetet, mintha a németek tényleg meg tudták volna oldani – Wir schaffen das – a helyzetet, ám Nógrádi György szerint a valóság egészen más képet mutat. De a jelenlegi regnáló elit sincs elragadtatva Merkeltől:

Évtizedek óta gyűlölik egymást Friedrich Merz-cel, akinek a kormányába egyetlen embert sem vettek be, aki Merkel csapatában volt.”

Nógrádi György azt is hozzátette, hogy

„Angela Merkel akkor sem tudta megállítani a migránsokat, amikor már akarta”.

Szerinte a bevándorlók számára Európa egy álom, ahol a leggazdagabb államokat veszik célba.

Afrikai felzárkózás, kicsit másképp

A műsorban arról is szó volt, hogy Donald Trump amerikai elnök akkor nyújt terrorellenes támogatást Burkina Fasónak, Malinak és Nigernek, ha ezek az országok átadják urán, arany, lítium és egyéb nyersanyagkincseiket az Egyesült Államoknak.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az utóbbi óriási üzleti lehetőség lehet az USA számára, hiszen végre nem a térségre jellemző csempészés útján juthatna hozzá a ritkaföldfémekhez, hanem legális államközi megállapodások útján.

Ezzel szerinte az Egyesült Államok is jobban felzárkózhatna a régióban jelenlévő, a franciákat kiszorító Oroszországhoz és Kínához.

Palesztina elismerése súlytalan gesztus

A szebb napokat látott európai országról szólva Nógrádi György megjegyezte, hogy Franciaország már nem nagyhatalom, minden relevanciáját elveszítette a világpolitikában, és Európában is gyengülnek a pozíciói. Mára csupán annyira telik erejéből, hogy megpróbálja ellensúlyozni a németeket.