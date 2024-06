Rónai Egon megtörte a csendet, megszólalt Magyar Péter ügyében

„Ráadásul arra még nem válaszolt senki, hogy miért a megafonos Bohár Dániel kapta meg elsőként a hétfői interjú videóját – szinte azonnal, amint Magyar Péter kilépett a stúdióból és a videó még nem volt fenn sem a honlapon vagy YouTube-csatornán – így vélhetően a szerkesztőségből küldték neki direktben” – fűzte hozzá a kommentelő.

Rónai Egon erre a kommentre pénteken válaszolt. Mint fogalmazott, „tudomásom szerint nem tőlünk kapta Bohár a felvételt – bárki rögzítheti, szokták is, vágják is, nem is minden esetben jogszerűen. (...)

A nézői kritikákról: azt elfogadom, hogy kezdhettem volna gratulációval.

Ám ha figyelmesen megnézné (valaki) a felvételt, én azon a ponton lezártam a vitát, amikor azt mondja Magyar Péter, hogy el fogja olvasni: köszönöm, ennyit szerettem volna – ezt mondom. És nem én folytatom” – idézte fel a műsorvezető.

Megszólalt a MÚOSZ elnöke is

A történtek utáni napon a Mandiner kérdésekkel fordult Kocsi Ilonához, a MÚOSZ elnökéhez.

Arra a kérdésünkre, hogy mi az újságíró szervezet véleménye arról, hogy Magyar Péter kivonult az ATV élő műsorából, miután a műsorvezető szembesítette azzal, hogy nem mondott igazat, Kocsi Ilona azt válaszolta, hogy a MÚOSZ ezzel a kérdéssel hivatalosan nem foglalkozott.

Majd a személyes véleményével folytatta. „Úgy vélem, kettős hiba történt: Helytelen volt, hogy Magyar Péter otthagyta az ATV élő műsorát. Egy közszereplőnek tűrnie kell a számára kellemetlen kérdéseket is, és válaszolnia is illik.

Ugyanakkor egy műsorvezető sem minősítheti a csatorna által behívott vendég magatartását »kutyakomédiának«. Ez sértő.

Az lett volna célszerű, ha a dosszié átadása után, mely Magyar Péter ATV-s szerepléseit tartalmazta, s melyet Magyar Péter azzal vett át, hogy majd később tanulmányozza, témát váltottak volna” – fogalmazott a szervezet elnöke.