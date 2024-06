Törvénytelen vallási adatokat engedély nélkül publikálni – reagált a MÚOSZ elnöke Magyar Péter listázására

Kocsi a következő választ adta a portálnak: „a vallási meggyőződés, tagság mindenki személyes adata, különleges adat, nem tartozik a nyilvánosságra.

Aki ezt mégis nyilvánosságra hozza – s ehhez nem kéri az érintett személy beleegyezését –, az személyiségi jogot sért,

és minden bizonnyal az információs önrendelkezésről szóló törvényt is. Lehet olyan kivételes helyzet, amikor a vallási hovatartozás perdöntő lehet egy vitában, s erről akkor tudhat a vitázó fél, s adott esetben a nyilvánosság is, de most nem erről van szó.”

Büntetőeljárás indulhat Magyar ellen

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója azt nyilatkozta ugyancsak a Media1-nek, hogy

rossz történelmi időket idéz, amikor vallási alapon listákat tesznek közzé munkavállalóikról”.

A vezérigazgató hozzátette, minden jogi segítséget megadnak a jogaikban megsértett munkavállalóiknak, ha azt igénylik, mivel megilleti őket a személyes adatok védelméhez fűződő jog, amit a büntető törvénykönyv is véd.

Korábban pedig Tényi István is jelezte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (NAIH) fordul panasszal a történtek miatt.

A cikkben arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyar Péter a Media1 Facebook-oldalán

kommentben vonta kétségbe azt, hogy megnevezte az érintett munkatársakat.

Ennek azonban ellentmond, hogy az általa közzétett listán szereplők egyértelműen beazonosíthatók.

Magyar Péter vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

Forrás: Facebook-képernyőfotó

Mit mond a Btk? A Büntető Törvénykönyv 219. §-a szerint aki a személyes adatot az adatkezelés céljától eltérően, jogellenesen kezel, büntettet követ el. Ez a bűncselekmény alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Minősített esetekben (például ha az adatkezelés jelentős érdeksérelmet okoz) a büntetés súlyosabb lehet.