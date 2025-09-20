Fantasztikus sportolók idézték fel a sikereiket a DPK színpadán

Hosszú éveken át körmünket rágva szurkoltunk a legnagyobb hazai és világversenyeken azoknak a sportolóknak, akik a DPK-nagygyűlésen pódiumbeszélgetésen vettek részt Szabó Zsófi társaságában.

Ott volt

Berki Krisztián tornász, akinek a lólengés volt a kedvenc szere, így lett olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok. Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, a Győri Audi ETO játékosa és a nemzeti csapat irányító-balszélsője volt. Csapatával ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a válogatottal a legjobb eredménye a 2003-ban szerzett világbajnoki ezüstérem.

Nagy László kézilabdázó kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, a magyar válogatott zseniális jobbátlövője volt. A magyar válogatottnak 2005-2009-ig, majd 2012 és 2017 között volt a csapatkapitánya volt, a 2004-es és a 2012-es olimpián is negyedik helyen végzett.

A közönség nagy örömmel és figyelemmel hallgatta, ahogy a sportolólegendák visszaidézték a legjobb eredményeiket, fantasztikus küzdelmeiket, amiből kiderült, nemcsak magukért, a csapatukért, hanem Magyarországért is küzdöttek.