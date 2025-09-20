Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
dpk Görbitz Anita Nagy László torna világverseny Szabó Zsófi színpad kézilabda Berki Krisztián

Fantasztikus sportolók idézték fel a sikereiket a DPK színpadán

2025. szeptember 20. 22:49

A Szabó Zsófi vezette beszélgetésből is kiderült, Berki Krisztián, Görbitz Anita és Nagy László igazi sportolólegendák.

2025. szeptember 20. 22:49
Nagy László, Berki Krisztián, Görbitz Anita, Szabó Zsófi

Hosszú éveken át körmünket rágva szurkoltunk a legnagyobb hazai és világversenyeken azoknak a sportolóknak, akik a DPK-nagygyűlésen pódiumbeszélgetésen vettek részt Szabó Zsófi társaságában.

Ott volt 

Berki Krisztián tornász, akinek a lólengés volt a kedvenc szere, így lett olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok. Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, a Győri Audi ETO játékosa és a nemzeti csapat irányító-balszélsője volt. Csapatával ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a válogatottal a legjobb eredménye a 2003-ban szerzett világbajnoki ezüstérem.

Nagy László kézilabdázó kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, a magyar válogatott zseniális jobbátlövője volt. A magyar válogatottnak 2005-2009-ig, majd 2012 és 2017 között volt a csapatkapitánya volt, a 2004-es és a 2012-es olimpián is negyedik helyen végzett.

A közönség nagy örömmel és figyelemmel hallgatta, ahogy a sportolólegendák visszaidézték a legjobb eredményeiket, fantasztikus küzdelmeiket, amiből kiderült, nemcsak magukért, a csapatukért, hanem Magyarországért is küzdöttek.

Fotó: Ficsor Márton

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CubaLibre
2025. szeptember 21. 00:09
Lassan a trágyaszagú tiszásoknak is leesik, hogy nem érdemes egy szaros gatyás seggét nyalni..... akit egy maroknyi ugyanakkora idióta vesz körül..... Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások.....
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. szeptember 20. 23:12
Baszó zsófin nem csodálkozom, de Görbitz-Nagy kettősön igen... (korpaközé keveredtek)
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!