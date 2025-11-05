Ft
11. 05.
szerda
Ukrajna uniós csatlakozás Kijev orosz-ukrán háború reformok Kaja Kallas Európai Unió

Újabb lépés Ukrajna uniós csatlakozása felé: Kala Kallas nagy bejelentést tett

2025. november 05. 06:27

Az uniós főképviselő megdöbbentő kijelentése szerint a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent.

2025. november 05. 06:27
null

Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben kedden kijelentette a kijelenthetetlent:

egyetlen tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az európai uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna 

– jelentette ki.

A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt.

Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garanciát jelenthet

 – jelentette ki.

A hadviselés területét érintő innováció tekintetében 

egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától,

amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.

Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte.

„A bővítés szükségszerű, ha erősebb szereplők akarunk lenni a világ színpadán. Az unió bővítésére nem gyakran adódik lehetőség, de ez most nyitva áll előttünk”

 – fogalmazott.

Kijelentette ugyanakkor, hogy az EU nem fog időt spórolni, és nem kínál egyetlen jelölt országnak sem „rövidebb megoldásokat”. Az EU-hoz való csatlakozás továbbra is tisztességes, kemény és érdemeken alapuló folyamat marad, de – mint kiemelte – új országok 2030-ig történő csatlakozása reális cél.

„Az EU bővítése érdekünkben áll. Hosszú távú befektetést jelent a biztonságunkba, a gazdaságunkba és a globális előnyünkbe” 

– tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Az Európai Bizottság kedden tette közzé a tagjelölt országok csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó bővítési csomagját, amely szerint Kijev továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, és s

ikeres előrelépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén. 

Közölték: Kijev teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket, és Brüsszel arra számít, hogy a fennmaradó feltételeket is teljesíti az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt.

(MTI)

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

