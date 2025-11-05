Újabb lépés Ukrajna uniós csatlakozása felé: Kala Kallas nagy bejelentést tett

– jelentette ki.

A hadviselés területét érintő innováció tekintetében

egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától,

amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.

Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte.