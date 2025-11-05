Újabb lépés Ukrajna uniós csatlakozása felé: Kala Kallas nagy bejelentést tett

Zelenszkij arcára fagyhat a mosoly: kellemetlen híreket kapott Ukrajna az EU-s csatlakozásról
Csodásan haladnak, de van itt egy bökkenő...
Az uniós főképviselő megdöbbentő kijelentése szerint a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent.
Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben kedden kijelentette a kijelenthetetlent:
egyetlen tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az európai uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna
– jelentette ki.
A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt.
Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garanciát jelenthet
– jelentette ki.
A hadviselés területét érintő innováció tekintetében
egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától,
amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.
Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte.
„A bővítés szükségszerű, ha erősebb szereplők akarunk lenni a világ színpadán. Az unió bővítésére nem gyakran adódik lehetőség, de ez most nyitva áll előttünk”
– fogalmazott.
Kijelentette ugyanakkor, hogy az EU nem fog időt spórolni, és nem kínál egyetlen jelölt országnak sem „rövidebb megoldásokat”. Az EU-hoz való csatlakozás továbbra is tisztességes, kemény és érdemeken alapuló folyamat marad, de – mint kiemelte – új országok 2030-ig történő csatlakozása reális cél.
„Az EU bővítése érdekünkben áll. Hosszú távú befektetést jelent a biztonságunkba, a gazdaságunkba és a globális előnyünkbe”
– tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.
Az Európai Bizottság kedden tette közzé a tagjelölt országok csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó bővítési csomagját, amely szerint Kijev továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, és s
ikeres előrelépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén.
Közölték: Kijev teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket, és Brüsszel arra számít, hogy a fennmaradó feltételeket is teljesíti az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt.
