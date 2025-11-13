A függetlensége garantált: bizonyítékok nélkül gyalázza Magyarországot az Európai Unió Bíróságának elnöke

Aki másnak vermet ás: Brüsszelben Magyarországot támadta, most saját korrupciós ügye miatt állhat a vádlottak padján
Az igazság bajnokaként mutatta magát, most az igazságszolgáltatás előtt áll.
Koen Lenaerts szerint Magyarországon az uniós források oligarchikus körök gazdagodását szolgálják – aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.
Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke brüsszeli beszédében élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét, azt állítva, hogy Magyarországon az uniós források oligarchikus körök gazdagodását szolgálják – írja az Euractiv.
Lenaerts szerint kötelezővé kellene tenni minden tagállam számára az Európai Ügyészséghez való csatlakozást; Magyarország ezt eddig elutasította.
A cikk megjegyzi, legutóbb a magyarországi LMBTQI-tartalom tilalma kapcsán indult jogi vita Brüsszel és Budapest között. Arról viszont nincs szó benne, pedig sokatmondó, hogy a belga ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat Didier Reynders volt uniós biztos ellen, aki korábban a korrupció elleni harcot hirdette, és rendszeresen kritizálta Magyarországot.
Nyitókép: AFP/Thierry Roge
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.