korrupció Magyarország Európai Unió Bírósága Európai Ügyészség Orbán Viktor Didier Reynders

A függetlensége garantált: bizonyítékok nélkül gyalázza Magyarországot az Európai Unió Bíróságának elnöke

2025. november 13. 09:23

Koen Lenaerts szerint Magyarországon az uniós források oligarchikus körök gazdagodását szolgálják – aki legutóbb ilyen határozottsággal kritizálta Orbán Viktor kormányát, most pénzmosással kerül bíróság elé.

2025. november 13. 09:23
null

Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke brüsszeli beszédében élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét, azt állítva, hogy Magyarországon az uniós források oligarchikus körök gazdagodását szolgálják – írja az Euractiv.

Lenaerts szerint kötelezővé kellene tenni minden tagállam számára az Európai Ügyészséghez való csatlakozást; Magyarország ezt eddig elutasította.

A cikk megjegyzi,  legutóbb a magyarországi LMBTQI-tartalom tilalma kapcsán indult jogi vita Brüsszel és Budapest között. Arról viszont nincs szó benne, pedig sokatmondó, hogy a belga ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat Didier Reynders volt uniós biztos ellen, aki korábban a korrupció elleni harcot hirdette, és rendszeresen kritizálta Magyarországot.

Nyitókép: AFP/Thierry Roge

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

