Aki másnak vermet ás: Brüsszelben Magyarországot támadta, most saját korrupciós ügye miatt állhat a vádlottak padján

Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa, akit éveken át a jogállamiság őreként mutatott be Brüsszel, ma már egészen más szerepben áll a figyelem középpontjában. A Le Soir beszámolója szerint a belga ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt ellene, miután a hatóságok nem találták kielégítőnek magyarázatát a nála talált készpénz eredetére. A volt liberális miniszter, aki korábban Ursula von der Leyen bizottságában szolgált, egyre mélyebbre süllyed a botrányban, amely immár az európai intézmények hitelességét is érinti.

A brüsszeli politikus, aki átláthatóságot követelt, most pénzmosás gyanújába keveredett. Reynders ellen vádat emeltek.

Forrás: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

A Le Soir információi szerint Reynderst október 16-án hallgatta ki az ügyben a vizsgálóbíró, Olivier Leroux, majd ezután emeltek vádat pénzmosás és egyéb lehetséges bűncselekmények miatt. A politikus feleségét, Bernadette Prignont, aki a liège-i fellebbviteli bíróság egykori bírája, szintén kihallgatták, ám ellene egyelőre nem indult eljárás. A brüsszeli ügyészség nem kívánta kommentálni az információkat.

Reynders és az orosz kapcsolatok

A 7sur7 szeptemberi beszámolója szerint az ügyészség vizsgálja a Reyndershez köthető korábbi pénzügyi tranzakciókat is, köztük azokat, amelyek orosz üzleti körökhöz kapcsolódhatnak. A Humo és az Apache oknyomozó portálok szerint a belga politikus baráti kapcsolatban állt Oleg Deripaszka orosz oligarchával, aki Vlagyimir Putyin egyik közeli szövetségese, és akit az Európai Unió az ukrajnai háború miatt szankcionált.