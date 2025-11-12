Ft
jogállamiság korrupció Brüsszel pénzmosás Didier Reynders

Aki másnak vermet ás: Brüsszelben Magyarországot támadta, most saját korrupciós ügye miatt állhat a vádlottak padján

2025. november 12. 12:47

Egykor a jogállamiság bajnokaként oktatta Magyarországot, most maga is a vádlottak padján találhatja magát. A belga ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat Didier Reynders volt uniós biztos ellen, aki korábban a korrupció elleni harcot hirdette, miközben saját pénzügyei is vizsgálat alatt álltak.

2025. november 12. 12:47
null

Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa, akit éveken át a jogállamiság őreként mutatott be Brüsszel, ma már egészen más szerepben áll a figyelem középpontjában. A Le Soir beszámolója szerint a belga ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt ellene, miután a hatóságok nem találták kielégítőnek magyarázatát a nála talált készpénz eredetére. A volt liberális miniszter, aki korábban Ursula von der Leyen bizottságában szolgált, egyre mélyebbre süllyed a botrányban, amely immár az európai intézmények hitelességét is érinti.

A brüsszeli politikus, aki átláthatóságot követelt, most pénzmosás gyanújába keveredett. Reynders ellen vádat emeltek.
A brüsszeli politikus, aki átláthatóságot követelt, most pénzmosás gyanújába keveredett. Reynders ellen vádat emeltek.
Forrás: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

A Le Soir információi szerint Reynderst október 16-án hallgatta ki az ügyben a vizsgálóbíró, Olivier Leroux, majd ezután emeltek vádat pénzmosás és egyéb lehetséges bűncselekmények miatt. A politikus feleségét, Bernadette Prignont, aki a liège-i fellebbviteli bíróság egykori bírája, szintén kihallgatták, ám ellene egyelőre nem indult eljárás. A brüsszeli ügyészség nem kívánta kommentálni az információkat.

Reynders és az orosz kapcsolatok

A 7sur7 szeptemberi beszámolója szerint az ügyészség vizsgálja a Reyndershez köthető korábbi pénzügyi tranzakciókat is, köztük azokat, amelyek orosz üzleti körökhöz kapcsolódhatnak. A Humo és az Apache oknyomozó portálok szerint a belga politikus baráti kapcsolatban állt Oleg Deripaszka orosz oligarchával, aki Vlagyimir Putyin egyik közeli szövetségese, és akit az Európai Unió az ukrajnai háború miatt szankcionált. 

Deripaszka egyik brüsszeli alapítványa – amely művészeti tevékenységet álcázva működött – már 2014-ben a belga pénzmosás elleni hatóság látókörébe került.

Az alapítvány vezetésében ott volt Reynders egyik korábbi tanácsadója, Constantin Chariot is. A szervezetet azóta azzal gyanúsítják, hogy orosz forrásokból származó összegeket mostak rajta keresztül, sőt, egyes pénzmozgások a brüsszeli szélsőjobboldali csoportokhoz és oroszbarát propagandatevékenységhez köthetők. 

Az ügyet akkoriban, amikor Reynders külügyminiszter volt, a hatóságok váratlanul lezárták – épp akkor, amikor az orosz fél jogi lépésekkel fenyegette meg a belga pénzügyi felügyeletet.

A Mandiner korábbi tudósítása szerint Reynderst már korábban is gyanúsították pénzmosással. A Follow The Money oknyomozása feltárta, hogy a politikus mintegy tíz éven át kétes eredetű pénzből lottószelvényeket vásárolt, majd a nyereményt saját számlájára utalta. A hatóságok szerint ezzel próbálta legalizálni az ismeretlen forrásból származó összegeket. A rendőrség még 2024 decemberében házkutatást tartott több ingatlanában, és kihallgatta az uniós biztost.

A Le Soir arról is beszámolt, hogy a Reynders-ügy szálai az ING Belgiumhoz vezetnek. A bank vezetőit – köztük a jelenlegi és korábbi vezérigazgatót – gyanúsítottként hallgatták ki, miután kiderült: több mint 700 ezer eurót helyeztek el Reynders számláján anélkül, hogy az összeg eredetét jelentették volna a pénzügyi felügyeletnek. A Mandiner szerint a bank csak évekkel később, 2023-ban jelentette az ügyet, amikor már késő volt megakadályozni a tranzakciók egy részét.

A jogállamiság bajnoka most vádlott

Didier Reynders a brüsszeli politikai világban sokáig megkérdőjelezhetetlen tekintélynek számított. Az Európai Bizottságban ő felelt a jogállamisági elvek betartásáért, és évekig a Magyarország elleni eljárások egyik legaktívabb támogatója volt. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője korábban úgy fogalmazott:

„Minden lehetséges szögből, minden létező dorgáló hangnemben oktatott demokráciából, jogelvekből és értékekből. Oroszlánrésze volt abban, hogy a nyomásgyakorlás eszközeként visszatartsák a nekünk járó uniós forrásokat.”

A mostani botrány azonban súlyosan rombolja az Európai Bizottság hitelességét is. Az ügy árnyékot vethet az uniós intézményekre, különösen arra tekintettel, hogy Reynders épp a korrupció elleni harcért és az átláthatóságért felelt.

A Mandiner 2021-ben készített interjút Reyndersszel, amikor már felmerültek vele szemben a pénzmosási gyanúk. Amikor munkatársaink a hitelességéről és a korrupciós vádakról kérdezték, a biztos idegesen reagált, majd közölte, hogy „nem az ő feladata önmagát minősíteni”. Ekkor munkatársai megszakították az interjút, mondván: „elfogyott az idő”, Reynders pedig felállt és távozott. Akkor azt állította: 

Soha semmilyen ügyben nem emeltek vádat ellenem.

Ez a kijelentés ma már egészen más fénytörésben áll.

A Le Soir szerint sem Reynders, sem ügyvédei, sem az Európai Bizottság nem kívánták kommentálni a vádemelést. Reynders pályája meredeken ívelt felfelé: 

  • húsz évig volt miniszter, 
  • pénzügyminiszterként és külügyminiszterként is szolgált, 
  • majd 2019-ben Ursula von der Leyen egyik bizalmasa lett. 

Most azonban minden, amit Brüsszelben felépített, darabokra hullni látszik.

A botrány ironikus fordulata, hogy épp az a politikus került a vádlottak padjára, aki éveken át a korrupcióellenes harc arcaként lépett fel.

Nyitókép: URS FLUEELER / POOL / AFP

