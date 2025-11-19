Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: az uniós szabályok is világosan fogamaznak a felelősségről
Az Unió adatvédelmi rendelete világosan kimondja: az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek.
Az Index.hu semmilyen személyes adatbázist nem publikált, sem korábban, sem most.
„Az Index.hu határozottan visszautasítja Magyar Péter valótlan állításait a Tisza Világ applikáció adatszivárgásával kapcsolatban.
A szerkesztőség ezúton cáfolja Magyar Péter tegnapi napon, »Budapesten mindenhol a Tisza fog nyerni« – élőben Magyar Péterrel című, a Telex YouTube-csatornáján megjelent interjújában elhangzott állítását, miszerint szerkesztőségünk »körülbelül 200.000 fő« személyes adatát tette volna közzé a Tisza Világ alkalmazásból kikerült adatszivárgás során. Ez a vád egyértelműen valótlan.
Sőt, ezzel szemben több cikkben is részletesen foglalkoztunk a helyzet érzékenységével, és elsőként hívtuk fel a figyelmet arra is, hogy az érintett magánszemélyek adatainak közzététele bűncselekmény.
Az ügy súlyára való tekintettel november 10-én interjút készítettünk Péterfalvi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével is, hogy szakértői keretek között mutassuk be a helyzetet és annak esetleges jogi következményeit.
Ezúton ismét hangsúlyozzuk:
nem tettünk közzé semmilyen személyes adatot,
következetesen óvtuk az érintettek magánszféráját,
valamint munkánkkal a közérdekű tájékoztatást szolgáltuk, jogszerűen és felelősen.”
