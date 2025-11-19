Ft
Az Index.hu határozottan visszautasítja Magyar Péter valótlan állításait

2025. november 19. 16:35

Az Index.hu semmilyen személyes adatbázist nem publikált, sem korábban, sem most.

2025. november 19. 16:35
null
Index
Index
Index

„Az Index.hu határozottan visszautasítja Magyar Péter valótlan állításait a Tisza Világ applikáció adatszivárgásával kapcsolatban.

A szerkesztőség ezúton cáfolja Magyar Péter tegnapi napon, »Budapesten mindenhol a Tisza fog nyerni« – élőben Magyar Péterrel című, a Telex YouTube-csatornáján megjelent interjújában elhangzott állítását, miszerint szerkesztőségünk »körülbelül 200.000 fő« személyes adatát tette volna közzé a Tisza Világ alkalmazásból kikerült adatszivárgás során. Ez a vád egyértelműen valótlan.

Az Index.hu semmilyen személyes adatbázist nem publikált, sem korábban, sem most.

Sőt, ezzel szemben több cikkben is részletesen foglalkoztunk a helyzet érzékenységével, és elsőként hívtuk fel a figyelmet arra is, hogy az érintett magánszemélyek adatainak közzététele bűncselekmény.

Az ügy súlyára való tekintettel november 10-én interjút készítettünk Péterfalvi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével is, hogy szakértői keretek között mutassuk be a helyzetet és annak esetleges jogi következményeit.

Ezúton ismét hangsúlyozzuk:

nem tettünk közzé semmilyen személyes adatot,

következetesen óvtuk az érintettek magánszféráját,

valamint munkánkkal a közérdekű tájékoztatást szolgáltuk, jogszerűen és felelősen.”

Nyitókép: Képernyőfotó

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

