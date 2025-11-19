Ft
ihm gyurcsány grunge

Őrület! Legendás magyar rockzenekar tér vissza a színpadra jövő tavasszal

2025. november 19. 15:42

Parlamenti választás és Isten Háta Mögött-koncert biztosan lesz jövő áprilisban!

2025. november 19. 15:42
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

A 2000-es évek hazai underground rock-szcénájának legendás és úttörő zenekara, az Isten Háta Mögött váratlanul reaktiválta magát. E rövid beszámoló szerzője és a Telex illetékesei között alighanem egyetlen közös pontként azonosítható a Pálinkás Tamás és társai által annak idején sikerre vitt produkció iránti rajongás.

A Kényelmetlen lemez és az Ű című klasszikus korongok szerzői a Gyurcsány-korszak éveiben afféle kultikus státuszt vívtak ki maguknak, elementáris, szeánsz-jellegű koncertjeik csodaszámba mentek, a komplex, egyedi szövegvilágú, talán a grunge és az alternatív zenei megoldások ötvözeteként leírható muzsika készítői azonban egyszer csak pontot tettek a történet végére.

Aztán a napokban

kiderült, a pontból pontos vessző lett. Egyelőre egy jövő áprilisi koncert legalábbis tuti lesz a Dürerben jövőre,

a klasszikus IHM-felállással: Bokros Csaba, Egyedi Péter, Hortobágyi László és persze Pálinkás. „A zenekar szeretné közölni, hogy fontolgat egyéb dolgokat is a jövővel kapcsolatban” – fogalmaz sejtelmesen a visszatérést bejelentő közlemény arról, egyszeri fellépésről van-e szó. Reméljük, nem.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2025. november 19. 17:17
Én mostanság a Kisbót nevű miskolci csapatot hallgattam meg a jutubon. A két daluk címe: Csunyavagy, és Innák. Ha valaki nem kedveli a polgárpukkasztást, ne hallgassa meg. Én nevettem rajta. :) Az e cikkben istenített társaságot nem ismerem, szóval nem lehetett valami népszerű.
Válasz erre
3
0
Lakat1983
2025. november 19. 17:08
"Klasszikus" meg "legendás"... "kultikus" meg "csodaszám"... na elmentek szépen a picsába. Totál jelentéktelen figurákat kaseroltok. Kurvára átlátszó, nem kicsit reklámszag.
Válasz erre
1
0
Bicsike
2025. november 19. 17:03
Én már teljesen bele is őrültem… Ez a cím bmmeg… 😃
Válasz erre
2
0
machet
2025. november 19. 15:43
A büdös életben nem hallottam róluk.Kik ezek?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!