Őrület! Legendás magyar rockzenekar tér vissza a színpadra jövő tavasszal

A 2000-es évek hazai underground rock-szcénájának legendás és úttörő zenekara, az Isten Háta Mögött váratlanul reaktiválta magát. E rövid beszámoló szerzője és a Telex illetékesei között alighanem egyetlen közös pontként azonosítható a Pálinkás Tamás és társai által annak idején sikerre vitt produkció iránti rajongás.

A Kényelmetlen lemez és az Ű című klasszikus korongok szerzői a Gyurcsány-korszak éveiben afféle kultikus státuszt vívtak ki maguknak, elementáris, szeánsz-jellegű koncertjeik csodaszámba mentek, a komplex, egyedi szövegvilágú, talán a grunge és az alternatív zenei megoldások ötvözeteként leírható muzsika készítői azonban egyszer csak pontot tettek a történet végére.