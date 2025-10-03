Ft
megszorítások Tarr Zoltán Tisza Párt gyurcsány Magyar Péter baloldal

Itt az újabb beismerés a Tisza alelnökétől: Magyar Péter pártja a baloldal 2010 előtti megszorításait folytatná – mutatjuk a listát

2025. október 03. 09:48

A Tisza Párt alelnöke egy újabb kiszivárgott videón arról beszél, amiről a választásokig nem szabadna: kórházakat és iskolákat zárnának be.

2025. október 03. 09:48
null

Újabb felvétel látott napvilágot a Tisza Párt azon terveiről, amelyekről a választásokig nem akarnak beszélni, mert akkor elbuknának. Ezúttal is Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke rántotta le a leplet azokról a megszorításokról, amelyeket régóta szorgalmaznak a Tisza Párt körül rendszeresen felbukkanó, a 2010 előtti baloldali kormányok – a lakosság megszorítására és a multiknak nyújtott kedvezményekre épülő – politikája mellett a mai napig elkötelezett szakértők. Tarr Zoltán a kiszivárgott felvételen arról beszél, a Tisza a legjobban támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené. Mint fogalmazott Tarr,

nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.

Tarr Zoltán iskolákat és kórházakat érintő gondolatai tökéletesen rímelnek Bod Péter Ákos gondolataira, miszerint ha megszorítások helyett stabilizálást mond a tiszás hátország, akkor „kevésbé kap szívéhez az állampolgár”.

A stabilizálás ígérete felér egy fenyegetéssel: jön a Bokros-csomag II.?

Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere is stabilizációs programnak nevezte a magyar családok számára brutális következményekkel járó Bokros-csomagot, amelyet 1995-től kellett elszenvednie a lakosságnak. Az intézkedések magyar családok ezreit tették tönkre, jelentősen csökkent a háztartások jövedelme, a megmaradt pénzük reálértéke visszaesett, miközben a szociális juttatások megnyirbálása az egyre növekvő munkanélküliséggel párosult.

Az elmúlt hetekben több figyelmeztető jel is volt arra, hogy a most éppen Magyar Péter vezette baloldal valójában az általa „óbaloldalinak” nevezett politikát támasztaná fel. Erre több bizonyíték is van, a legerősebb ezek közül Tarr Zoltán sokadik elszólása, miközben arról is beszélt korábban, hogy ezekről a megszorításokról, vagy „stabilizációs” tervekről a választásokig nem lehet beszélni, mert akkor elbuknak. Ha nyernek, akkor viszont „mindent lehet”.

Tisza-csomag: adóemelés a vállalkozásoknak és a lakosságnak, a kedvezmények elvételével

Magyar Péter hetek óra próbálja menteni a menthetőt, azóta, mióta augusztus végén az Index birtokába jutott az a dokumentum, amely szerint a Tisza Párt a választási győzelme esetén bevezetné a jelenlegi 15 százalékos szja fölött a 22 és a 33 százalékos adókulcsokat is, már bruttó 415 ezer forintos fizetésnél csökkentve a nettó összeget. Emellett „újragondolnák” az adókedvezményeket, miközben megszüntetnék a rezsicsökkentést. A vállalkozások sem számíthatnának sok jóra a Tisza Párttól: egy másik kiszivárgott tervezet szerint a társasági adót a jelenlegi 9-ről 25 százalékra emelnék. A multik persze – hasonlóan az MSZP-SZDSZ kormányok magyarellenes politikájához – szemben a kis- és középvállalkozásokkal kedvezményt kapnának, mivel Magyar Péterék eltörölnék a több mint 1000 milliárd forintos bevételt jelentő szektorális különadókat, amelyet a külföldi tulajdonú, hatalmas árbevételt elérő nagyvállalatoknak kell fizetniük 2022 óta.

Itt a bizonyíték: Magyar Péter újjáélesztené a 2010 előtti időket

A kezdeti várakozások ellenére mára mindenki számára világossá vált, Magyar Péter semmi újat sem tud felmutatni Orbán Viktor korábbi ellenzéki kihívóihoz képest, a példátlan uszítást és a csúcsra járatott gyűlöletkeltést leszámítva. 

A Tisza Párt gyakorlatilag nem más, mint a baloldal kísérlete 2010 után ismét visszatérni a hatalomba 

– írta korábban a Mandiner bemutatva azt a tízes listát, amelyben Magyar Péter a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányok elhibázott, megszorításokra épülő gazdaságpolitikáját élesztené újra. 

Tarr Zoltán legutóbb napvilágra került beismerése egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt gyakorlatilag a mára már mikropárttá zsugorodott MSZP és az évekkel ezelőtt megszűnt SZDSZ koalíciójának új formája. Lapunk már az iskola- és kórházbezárásokkal kapcsolatos tervek kiszivárgása előtt arra emlékeztetett, a Magyar Péter által állandóan hangoztatott oktatási- és egészségügyi minisztériumok a Gyurcsány-korszakban működtek, ám az intézmények bezárásán kívül legfeljebb a népszavazáson elutasított vizitdíj és kórházi napidíj bevezetése hagyott maradandó nyomot a magyar lakosságban.

A Mandiner összegyűjtötte a 10 legfontosabb „óbaloldali” ígértet, valamint a 2010 előtti baloldali kormányok intézkedéseit, amelyek most a Tisza Párt 2026-os választási programjában is megjelennek, szinte változatlan formában:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

