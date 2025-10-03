Itt az újabb beismerés a Tisza alelnökétől: Magyar Péter pártja a baloldal 2010 előtti megszorításait folytatná – mutatjuk a listát

Döbbenetes beismerés Tarr Zoltántól: iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza (VIDEÓ)
A tiszás politikus bevallotta, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt.
A Tisza Párt alelnöke egy újabb kiszivárgott videón arról beszél, amiről a választásokig nem szabadna: kórházakat és iskolákat zárnának be.
Újabb felvétel látott napvilágot a Tisza Párt azon terveiről, amelyekről a választásokig nem akarnak beszélni, mert akkor elbuknának. Ezúttal is Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke rántotta le a leplet azokról a megszorításokról, amelyeket régóta szorgalmaznak a Tisza Párt körül rendszeresen felbukkanó, a 2010 előtti baloldali kormányok – a lakosság megszorítására és a multiknak nyújtott kedvezményekre épülő – politikája mellett a mai napig elkötelezett szakértők. Tarr Zoltán a kiszivárgott felvételen arról beszél, a Tisza a legjobban támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené. Mint fogalmazott Tarr,
nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.
Tarr Zoltán iskolákat és kórházakat érintő gondolatai tökéletesen rímelnek Bod Péter Ákos gondolataira, miszerint ha megszorítások helyett stabilizálást mond a tiszás hátország, akkor „kevésbé kap szívéhez az állampolgár”.
A volt jegybankelnök korábban arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával, és a progresszív adózás mellett érvelt.
Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere is stabilizációs programnak nevezte a magyar családok számára brutális következményekkel járó Bokros-csomagot, amelyet 1995-től kellett elszenvednie a lakosságnak. Az intézkedések magyar családok ezreit tették tönkre, jelentősen csökkent a háztartások jövedelme, a megmaradt pénzük reálértéke visszaesett, miközben a szociális juttatások megnyirbálása az egyre növekvő munkanélküliséggel párosult.
Az elmúlt hetekben több figyelmeztető jel is volt arra, hogy a most éppen Magyar Péter vezette baloldal valójában az általa „óbaloldalinak” nevezett politikát támasztaná fel. Erre több bizonyíték is van, a legerősebb ezek közül Tarr Zoltán sokadik elszólása, miközben arról is beszélt korábban, hogy ezekről a megszorításokról, vagy „stabilizációs” tervekről a választásokig nem lehet beszélni, mert akkor elbuknak. Ha nyernek, akkor viszont „mindent lehet”.
Magyar Péter hetek óra próbálja menteni a menthetőt, azóta, mióta augusztus végén az Index birtokába jutott az a dokumentum, amely szerint a Tisza Párt a választási győzelme esetén bevezetné a jelenlegi 15 százalékos szja fölött a 22 és a 33 százalékos adókulcsokat is, már bruttó 415 ezer forintos fizetésnél csökkentve a nettó összeget. Emellett „újragondolnák” az adókedvezményeket, miközben megszüntetnék a rezsicsökkentést. A vállalkozások sem számíthatnának sok jóra a Tisza Párttól: egy másik kiszivárgott tervezet szerint a társasági adót a jelenlegi 9-ről 25 százalékra emelnék. A multik persze – hasonlóan az MSZP-SZDSZ kormányok magyarellenes politikájához – szemben a kis- és középvállalkozásokkal kedvezményt kapnának, mivel Magyar Péterék eltörölnék a több mint 1000 milliárd forintos bevételt jelentő szektorális különadókat, amelyet a külföldi tulajdonú, hatalmas árbevételt elérő nagyvállalatoknak kell fizetniük 2022 óta.
A kezdeti várakozások ellenére mára mindenki számára világossá vált, Magyar Péter semmi újat sem tud felmutatni Orbán Viktor korábbi ellenzéki kihívóihoz képest, a példátlan uszítást és a csúcsra járatott gyűlöletkeltést leszámítva.
A Tisza Párt gyakorlatilag nem más, mint a baloldal kísérlete 2010 után ismét visszatérni a hatalomba
– írta korábban a Mandiner bemutatva azt a tízes listát, amelyben Magyar Péter a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányok elhibázott, megszorításokra épülő gazdaságpolitikáját élesztené újra.
A Tisza Párt nem más, mint a 2010-ben megbukott baloldal projektje a hatalom visszaszerzésére.
Tarr Zoltán legutóbb napvilágra került beismerése egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt gyakorlatilag a mára már mikropárttá zsugorodott MSZP és az évekkel ezelőtt megszűnt SZDSZ koalíciójának új formája. Lapunk már az iskola- és kórházbezárásokkal kapcsolatos tervek kiszivárgása előtt arra emlékeztetett, a Magyar Péter által állandóan hangoztatott oktatási- és egészségügyi minisztériumok a Gyurcsány-korszakban működtek, ám az intézmények bezárásán kívül legfeljebb a népszavazáson elutasított vizitdíj és kórházi napidíj bevezetése hagyott maradandó nyomot a magyar lakosságban.
A Mandiner összegyűjtötte a 10 legfontosabb „óbaloldali” ígértet, valamint a 2010 előtti baloldali kormányok intézkedéseit, amelyek most a Tisza Párt 2026-os választási programjában is megjelennek, szinte változatlan formában:
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Az ellenzék teljes erővel támadja a kormány államilag támogatott lakáshitelét, pedig az még el sem indult. Eközben Magyar Péter és a TISZA Párt a korábbi balliberális kampányígéreteket átvéve saját lakás helyett albérletet kínál a fiataloknak.
Nem olcsó mulatság Brüsszel utasításainak a végrehajtása.
Rendkívül negatív következményekkel járhat a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása. A Tisza vagyonadója miatt nemcsak a külföldre menekítés indulhat be, de már eleve a vagyonok megállapítása is komoly problémákba ütközne. A csodafegyvernek tartott ötletből ráadásul bevétel sem biztos, hogy lenne.
Belegabalyodott a Tisza Párt a saját facebook-bejegyzésébe.
Kiszámoltuk, mit jelentene az áfacsökkentés egy átlagos magyar háztartásnak.
Az adójóváírás nem igazi adócsökkentés, Magyar Péter megtéveszti az embereket, amikor azt állítja, a minimálbér után 9 százalék szja-t kellene majd fizetni.
A Tisza-csomag hatásai mindenkit hátrányosan érintenének.
„Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott Kocsis Máté.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
