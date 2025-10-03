Itt az újabb beismerés a Tisza alelnökétől: Magyar Péter pártja a baloldal 2010 előtti megszorításait folytatná – mutatjuk a listát

Újabb felvétel látott napvilágot a Tisza Párt azon terveiről, amelyekről a választásokig nem akarnak beszélni, mert akkor elbuknának. Ezúttal is Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke rántotta le a leplet azokról a megszorításokról, amelyeket régóta szorgalmaznak a Tisza Párt körül rendszeresen felbukkanó, a 2010 előtti baloldali kormányok – a lakosság megszorítására és a multiknak nyújtott kedvezményekre épülő – politikája mellett a mai napig elkötelezett szakértők. Tarr Zoltán a kiszivárgott felvételen arról beszél, a Tisza a legjobban támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené. Mint fogalmazott Tarr,

nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.

Tarr Zoltán iskolákat és kórházakat érintő gondolatai tökéletesen rímelnek Bod Péter Ákos gondolataira, miszerint ha megszorítások helyett stabilizálást mond a tiszás hátország, akkor „kevésbé kap szívéhez az állampolgár”.