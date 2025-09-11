Ft
Magyar Péter pártja szerint a rezsicsökkentés „illúzió”, de elismerik, hogy könnyebbséget hozott

2025. szeptember 11. 21:47

Belegabalyodott a Tisza Párt a saját facebook-bejegyzésébe.

2025. szeptember 11. 21:47
rezsicsökkentés

Ismét a rezsicsökkentést támadja a Tisza Párt.

Magyar Péter pártja Facebook-bejegyzésében illúziónak nevezi a 2013-ban bevezetett állami energiaár-szabályozást, amelynek egyébként jelentős szerepe volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérséklésében.

A Tisza Párt ugyan maga is elismeri, hogy a 2013-as, 20-20 százalékos áram- és gázárcsökkentés könnyebbséget hozott, ám a párt szerint csak rövid távon, valamint szerintük a rezsicsökkentés hozott 2014-ben újabb kétharmadot a Fidesz-KDNP-nek. 

Mesterséges árak rejtik el a rezsicsökkentés valódi költségét?

Az ellenzéki párt szerint a rezsicsökkentés „nem a közös jövőt építette, csak eltakarta a problémákat.” Szerintük „a magyar háztartások többsége ma is elavult, energiafaló lakásban él, a számlák pedig tartósan magasak – csak elrejtve a mesterséges árak mögött.”

Emlékezetes: Magyar Péter pártja régóta támadja a rezsicsökkentést. Legújabb bejegyzésükben például azt ígérik, hogy a párt energiapolitikájának célja, hogy 10 éven belül a magyar otthonok legalább negyedének a rezsiköltsége közel nulla legyen. 

„A támogatás személyre szabott lesz: vályogházakban szigetelés, Kádár-kockákban korszerű fűtés, a panelekben energiatakarékos berendezések” – ötletelgetett FB-posztjában a Tisza Párt arra utalva, hogy

az Európai Bizottság ajánlása alapján vélhetően csak a legalacsonyabb jövedelműeket részesítenék támogatásban.

Brüsszel kegyeit keresve

Magyar Péter pártjának fenti bejegyzése aligha lehet meglepő annak tükrében, hogy Brüsszel a 2013-as bevezetésétől támadja a rezsicsökkentést, amely jelentős támogatást nyújt a magyar családoknak ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudják fűteni otthonukat és megóvja őket az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta szélsőségesen ingadozó piaci áraktól.

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: Brüsszel kezdetben a piaci verseny korlátozását emlegette és az akkor külföldi tulajdonban lévő hazai közműszektor érdekeit próbálta képviselni. A 2010-es évek második felében, amikor a szabályozott árnál időnként alacsonyabb volt a piaci ár, akkor a hazai baloldallal közösen azt próbálták meg elhitetni az emberekkel, hogy ráfizetés a rezsicsökkentés.

Az orosz-ukrán konfliktus ugyanakkor világossá tette, hogy milyen következményei vannak a piaci áringadozásoknak:

Nyugat-Európában a rekord magas inflációt és az életszínvonal gyors és látványos csökkenését elsősorban a 2022-ben és 2023-ban meredeken emelkedő energiaárak okozták.

A rezsiköltség már a háború előtt is meglódult, mivel Brüsszel erőltetett zöldintézkedései áremelkedéshez vezettek.

Európában régóta Magyarországon a legalacsonyabb a földgáz és a villamosenergia lakossági ára. A Tisza Párt ráadásul valótlanságot állít azzal, hogy a rezsicsökkentés elfedi a valódi, piaci energiaárakat, mivel a számlákon mindenki ellenőrizni tudja, mennyit kellett volna fizetnie, ha nem kapna kedvezményes mennyiséget.

Nem ez az első eset, hogy a rezsicsökkentés ellen szólalt fel a Tisza. Sőt,

az Európai Parlamentben Magyar Péter pártjának EP-képviselői – a brüsszeli érdekeknek megfelelően – már meg is szavaztak 2024-ben egy rezsicsökkentés megszüntetését is eredményező indítványt.

Az Európai Parlament a COP-29 klímaváltozási konferenciával kapcsolatban elfogadott állásfoglalása a lakossági energiaár-támogatások – mint például a magyar rezsicsökkentés – kivezetésére buzdít. Az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás felszólítja az uniós országokat a szén, a kőolaj és a földgáz felhasználásának mihamarabbi leállítására. 

A Tisza Párt minden képviselője, Magyar Pétert is beleértve, megszavazta az energiaár-robbanáshoz vezető határozatot.

Sőt Lakos Eszter már az Európai Parlament ipar-, kutatás- és energiaügyi szakbizottságában is támogatta ezt a dokumentumot.

A rezsicsökkentés eltörlésével minden magyar háztartásnak éves szinten több százezer forinttal nőne a kiadása. Míg az energiaárakat az egekbe emelné a Tisza Párt, ráadásul adóemelés formájában is csökkentené a legtöbb háztartás jövedelmét, addig Magyar Péter a tűzifa áfacsökkentését tartja az egyik legfontosabb ígéretének. Azaz ismét olyan terve van az ellenzéki pártnak, amellyel minden családot nehéz helyzetbe hoz, a megszorítást pedig egy szűk rétegnek nyújtott, alacsony összegű kompenzációval próbálná ellensúlyozni.

Így nevelnének spórolásra Brüsszellel karöltve Magyar Péterék

A Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlásaiban Brüsszel rendszeresen arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy haladéktalanul szüntessen meg minden olyan intézkedést, amely védi a családokat és a vállalkozásokat az elmúlt két évben tapasztalható, az egész Európai Unióban rekordot döntő szélsőséges áremelkedésektől. 

Az uniós ajánlásban nyíltan megfogalmazzák, hogy a magas energiaárak elengedhetetlenek ahhoz, hogy a háztartások csökkentsék energiafelhasználásukat, és költséges energiahatékonysági beruházásokat valósítsanak meg.

Ez nagyjából egybecseng a Tisza csütörtöki Facebook-bejegyzésével, vagyis Brüsszel és a hazai ellenzék szerint ahhoz, hogy megtanuljunk spórolni és korszerűsítsük az otthonainkat, először meg kell tapasztalnunk, mekkora terhet jelent valójában a piaci ár megfizetése az olyan alapvető szolgáltatásokért, mint a fűtés vagy az elektromos áram. A Tisza ráadásul világossá teszi: 10 év múlva is csak a háztartások negyede lesz megfelelően szigetelt, ha rajtuk múlik, ellenben a rezsicsökkentést azonnal eltörölnék.

Nyitókép: MTI/Oláh Tibor

moliere-0
2025. szeptember 11. 22:35
Amikor azt hallom - nyugat-magyarországi határszéli gyerekként -, hogy a gyerekkori ismerősöm, aki gastarbeiter, ad kölcsönt a huszonéves osztráknak (aki a saját fajtájától szégyell kérni), hogy kifűtse a szülei házát tavaszig, akkor árnyalódik az, hogy a rezsicsökkentés mekkora átbaszás. Ahogy a büdös kommunista csőgörények szokták mondani. Mert a hivatkozás az a belvár libsi vagy másnéven liboldó mantra: "a magyarokat átverik, mert nem tudatosul bennük, hogy az energiáért valójában mennyit kéne fizetni, ahogy a helyesen eljáró nyugatiaknál ez alap". Kérdem én: EZEK A DERÉK NYUGATI KORMÁNYOK ÉS CÉGEK MIÉRT BASSZÁK ÁT A DERÉK NYUGATI HONPOLGÁROKAT, HOGY A VILÁG MUNKAERŐPIACI REÁLÉRTÉKEI FÖLÖTT, FENNTARTHATATLANUL, EXTRÉM LUXUS SZINTEN FIZETNEK TELJESEN ÁTLAGOS MUNKATELJESÍTMÉNYEKÉRT??????!!!!! Szerintem ez sokkal betegebb dolog, mint a rezsicsökkentés. BÁRMELYIK nyugati munkaerő állását azonnal át tudja venni egy angolul tudó indiai. NEGYEDÉÉRT!!! EZ A REALITÁS!!! ÉS A JÖVŐ...
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 11. 22:22
Továbbra is várom a vályogszigetelő szakértőket!
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 11. 22:21 Szerkesztve
»Picnic Niki5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 11. 22:13 NEM IDE, DE ITT TALÁN ELOLVASOD: Óriási pofont kapott Nagy Márton növekedési álma, évtizedes mélyponton a beruházások. … A mostani csúnya mínusz sokkal inkább mutatja, hogy mekkora bajok vannak a magyar gazdasággal.« Egy prolongáló globális krízisben, amikor pl. egy VW AG 15 éves időtávban 30%-os költségmegtakarításon dolgozik, arra fogni pl. a VW és társai invesztíciós hajlandóságát, hogy a magyar gazdaság nincs jó állapotban, már megbocsáss, de nettó dilettantizmus, vagy rosszindulatú félrevezetés. 1. Aki ismeri a magyar gazdaság kitettségét és struktúráját, az megérti hogy mi befolyásolja a teljesítményt. 2. A magyar foglalkoztatási viszonyok közt értelmetlen nagy léptékben beruházni. Nincs rendelkezésre álló szabad munkaerőpiaci kapacitás.
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. szeptember 11. 22:16
ha magyar péterék győznek jövőre........9 millióan döglünk meg......
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!