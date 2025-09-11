Magyar Péter pártja szerint a rezsicsökkentés „illúzió”, de elismerik, hogy könnyebbséget hozott

Ismét a rezsicsökkentést támadja a Tisza Párt.

Magyar Péter pártja Facebook-bejegyzésében illúziónak nevezi a 2013-ban bevezetett állami energiaár-szabályozást, amelynek egyébként jelentős szerepe volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérséklésében.

A Tisza Párt ugyan maga is elismeri, hogy a 2013-as, 20-20 százalékos áram- és gázárcsökkentés könnyebbséget hozott, ám a párt szerint csak rövid távon, valamint szerintük a rezsicsökkentés hozott 2014-ben újabb kétharmadot a Fidesz-KDNP-nek.

Mesterséges árak rejtik el a rezsicsökkentés valódi költségét?

Az ellenzéki párt szerint a rezsicsökkentés „nem a közös jövőt építette, csak eltakarta a problémákat.” Szerintük „a magyar háztartások többsége ma is elavult, energiafaló lakásban él, a számlák pedig tartósan magasak – csak elrejtve a mesterséges árak mögött.”