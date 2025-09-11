Magyar Péter pártja szerint a rezsicsökkentés „illúzió”, de elismerik, hogy könnyebbséget hozott

Brüsszel a rezsicsökkentés azonnali eltörlését követeli Magyarországtól
Fontos gazdasági kérdésekben is számít az emberek véleményére a kormány.
Belegabalyodott a Tisza Párt a saját facebook-bejegyzésébe.
Ismét a rezsicsökkentést támadja a Tisza Párt.
Magyar Péter pártja Facebook-bejegyzésében illúziónak nevezi a 2013-ban bevezetett állami energiaár-szabályozást, amelynek egyébként jelentős szerepe volt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérséklésében.
A Tisza Párt ugyan maga is elismeri, hogy a 2013-as, 20-20 százalékos áram- és gázárcsökkentés könnyebbséget hozott, ám a párt szerint csak rövid távon, valamint szerintük a rezsicsökkentés hozott 2014-ben újabb kétharmadot a Fidesz-KDNP-nek.
Az ellenzéki párt szerint a rezsicsökkentés „nem a közös jövőt építette, csak eltakarta a problémákat.” Szerintük „a magyar háztartások többsége ma is elavult, energiafaló lakásban él, a számlák pedig tartósan magasak – csak elrejtve a mesterséges árak mögött.”
Emlékezetes: Magyar Péter pártja régóta támadja a rezsicsökkentést. Legújabb bejegyzésükben például azt ígérik, hogy a párt energiapolitikájának célja, hogy 10 éven belül a magyar otthonok legalább negyedének a rezsiköltsége közel nulla legyen.
„A támogatás személyre szabott lesz: vályogházakban szigetelés, Kádár-kockákban korszerű fűtés, a panelekben energiatakarékos berendezések” – ötletelgetett FB-posztjában a Tisza Párt arra utalva, hogy
az Európai Bizottság ajánlása alapján vélhetően csak a legalacsonyabb jövedelműeket részesítenék támogatásban.
Magyar Péter pártjának fenti bejegyzése aligha lehet meglepő annak tükrében, hogy Brüsszel a 2013-as bevezetésétől támadja a rezsicsökkentést, amely jelentős támogatást nyújt a magyar családoknak ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudják fűteni otthonukat és megóvja őket az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta szélsőségesen ingadozó piaci áraktól.
A Mandiner olvasói emlékezhetnek: Brüsszel kezdetben a piaci verseny korlátozását emlegette és az akkor külföldi tulajdonban lévő hazai közműszektor érdekeit próbálta képviselni. A 2010-es évek második felében, amikor a szabályozott árnál időnként alacsonyabb volt a piaci ár, akkor a hazai baloldallal közösen azt próbálták meg elhitetni az emberekkel, hogy ráfizetés a rezsicsökkentés.
Az orosz-ukrán konfliktus ugyanakkor világossá tette, hogy milyen következményei vannak a piaci áringadozásoknak:
Nyugat-Európában a rekord magas inflációt és az életszínvonal gyors és látványos csökkenését elsősorban a 2022-ben és 2023-ban meredeken emelkedő energiaárak okozták.
A rezsiköltség már a háború előtt is meglódult, mivel Brüsszel erőltetett zöldintézkedései áremelkedéshez vezettek.
Európában régóta Magyarországon a legalacsonyabb a földgáz és a villamosenergia lakossági ára. A Tisza Párt ráadásul valótlanságot állít azzal, hogy a rezsicsökkentés elfedi a valódi, piaci energiaárakat, mivel a számlákon mindenki ellenőrizni tudja, mennyit kellett volna fizetnie, ha nem kapna kedvezményes mennyiséget.
Nem ez az első eset, hogy a rezsicsökkentés ellen szólalt fel a Tisza. Sőt,
az Európai Parlamentben Magyar Péter pártjának EP-képviselői – a brüsszeli érdekeknek megfelelően – már meg is szavaztak 2024-ben egy rezsicsökkentés megszüntetését is eredményező indítványt.
Az Európai Parlament a COP-29 klímaváltozási konferenciával kapcsolatban elfogadott állásfoglalása a lakossági energiaár-támogatások – mint például a magyar rezsicsökkentés – kivezetésére buzdít. Az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás felszólítja az uniós országokat a szén, a kőolaj és a földgáz felhasználásának mihamarabbi leállítására.
A Tisza Párt minden képviselője, Magyar Pétert is beleértve, megszavazta az energiaár-robbanáshoz vezető határozatot.
Sőt Lakos Eszter már az Európai Parlament ipar-, kutatás- és energiaügyi szakbizottságában is támogatta ezt a dokumentumot.
A rezsicsökkentés eltörlésével minden magyar háztartásnak éves szinten több százezer forinttal nőne a kiadása. Míg az energiaárakat az egekbe emelné a Tisza Párt, ráadásul adóemelés formájában is csökkentené a legtöbb háztartás jövedelmét, addig Magyar Péter a tűzifa áfacsökkentését tartja az egyik legfontosabb ígéretének. Azaz ismét olyan terve van az ellenzéki pártnak, amellyel minden családot nehéz helyzetbe hoz, a megszorítást pedig egy szűk rétegnek nyújtott, alacsony összegű kompenzációval próbálná ellensúlyozni.
A Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlásaiban Brüsszel rendszeresen arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy haladéktalanul szüntessen meg minden olyan intézkedést, amely védi a családokat és a vállalkozásokat az elmúlt két évben tapasztalható, az egész Európai Unióban rekordot döntő szélsőséges áremelkedésektől.
Az uniós ajánlásban nyíltan megfogalmazzák, hogy a magas energiaárak elengedhetetlenek ahhoz, hogy a háztartások csökkentsék energiafelhasználásukat, és költséges energiahatékonysági beruházásokat valósítsanak meg.
Ez nagyjából egybecseng a Tisza csütörtöki Facebook-bejegyzésével, vagyis Brüsszel és a hazai ellenzék szerint ahhoz, hogy megtanuljunk spórolni és korszerűsítsük az otthonainkat, először meg kell tapasztalnunk, mekkora terhet jelent valójában a piaci ár megfizetése az olyan alapvető szolgáltatásokért, mint a fűtés vagy az elektromos áram. A Tisza ráadásul világossá teszi: 10 év múlva is csak a háztartások negyede lesz megfelelően szigetelt, ha rajtuk múlik, ellenben a rezsicsökkentést azonnal eltörölnék.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos gazdasági kérdésekben is számít az emberek véleményére a kormány.
Nyitókép: MTI/Oláh Tibor